‘Đổ xô’ mua nhà cuối năm

Trên thực tế, mua nhà cuối năm hay “tậu nhà đón tết” đã trở thành thói quen của người Việt từ nhiều đời nhờ nguồn tiền tích lũy sau 1 năm làm việc. Bên cạnh tiền lương, thưởng tết, thưởng thành tích… còn có một khoản lớn là kiều hối. Trên thực tế, kiều hối vẫn được kỳ vọng là “món quà” đối với giới đầu tư bất động sản khi mà cầu có khả năng thanh toán của người mua nhà trong nước vẫn được xem là hạn chế lớn của thị trường địa ốc Việt từ nhiều năm nay.

Đặc biệt, khi Việt Nam được xếp vào top các nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Hơn nữa, trong bối cảnh thị trường tài chính, vàng đang khá nhạy cảm, đầy rẫy những tiềm ẩn rủi ro thì những đồng vốn gửi về Việt Nam rất nhiều khả năng lại được trích một phần "gửi gắm" vào bất động sản.

Cuối năm, các dự án bất động sản thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách hàng hơn so với thời điểm trước

Đối với những người nhận kiều hối, đây cũng là dịp họ công khai hóa những đồng tiền mà người thân của mình gửi về bằng những căn nhà mới khang trang hơn, bề thế hơn.

Theo Báo cáo Di cư và Kiều hối được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố mới đây, lượng kiều hối chảy về Việt Nam trong năm 2020 có thể giảm hơn 7% so với năm 2019 còn 15,7 tỉ USD, chiếm tỷ trọng 5,8% GDP. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nằm trong top 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất.

Đến thời điểm này chưa có con số thống kê của ngành ngân hàng nhưng theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM, tính đến hết tháng 7, lượng kiều hối về TP.HCM chỉ đạt khoảng 3 tỉ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, kiều hối đã tăng trở lại sau khi dịch bệnh ở một số quốc gia tạm thời lắng xuống. Đơn cử, trong tháng 10.2020 riêng TP.HCM đã có 500 triệu USD kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng.

Với những thống kê tích cực nói trên, giới đầu tư bất động sản đang phấp phỏng đợi chờ một dòng vốn mới, tiếp thêm sinh khí cho các dự án trong khoảng thời gian trước và sau tết.

Trong khi đó, thanh khoản trên thị trường hiện vẫn được xem là chưa đủ tốt, nên khách mua nhà, nhà đầu tư càng có cơ hội sở hữu những căn hộ sát với giá trị thực mà không lo bị thổi giá, ép giá.

Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính cho hay, hiện trên thị trường bất động sản lượng người mua không nhiều, do đó đây chính là thời cơ cho nhà đầu tư, người mua mua được đúng giá trị căn hộ.

Đồng thời, cuối năm cũng là thời điểm các doanh nghiệp bất động sản bổ sung thêm nhiều căn vào giỏ hàng để khách hàng có thêm lựa chọn căn hộ cũng như đưa ra chính sách tốt cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, tặng quà có giá trị lớn, kích thích người mua nhà.

Đại diện Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) cũng dự báo giai đoạn sát Tết âm lịch Tân Sửu sẽ là thời điểm vàng cho giao dịch nhà đất. Thị trường bất động sản cả nước và Hà Nội sẽ tiếp tục phục hồi, tăng trưởng nhanh chóng, do có những tác động tích cực từ việc kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và Nhà nước đã có nhiều cơ chế chính sách mới để hỗ trợ kích thích thị trường tăng trưởng trở lại.

Đại diện Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho biết, trong năm 2021 tới đây khi các chỉ tiêu vĩ mô được đảm bảo, dịch bệnh được kiểm soát, thị trường bất động sản sẽ phát triển ở mức cao hơn năm 2019, thậm chí sẽ có sự bùng nổ ở một vài phân khúc và thị trường khu vực nhất định.

Dù cuối năm được coi là thời điểm ”vàng” để mua nhà nhưng mua ở đâu, dự án nào với một khoản tiền hợp lý cũng làm đau đầu không ít người đang có nhu cầu nhà ở lẫn giới đầu tư.

Với kính Low-e chạm sàn, căn hộ The Matrix One sở hữu tầm nhìn panorama bao trọn công viên cảnh quan 14ha

Thực tế, một số dự án đã thu hút được sự quan tâm của khách hàng cao hơn so với thời gian trước, điển hình như The Matrix One do MIKGroup phát triển. Theo đại diện đơn vị bán hàng, lượng khách hàng quan tâm tới dự án cũng như đến thăm nhà mẫu đã tăng cao trong thời gian trước tết vài ba tháng.

Bên cạnh yếu tố khách quan do cầu thị trường tăng, việc bàn giao thô tại dự án The Matrix One cũng khiến lượng khách hàng tăng lên. Với giá chỉ từ 45 triệu đồng/m² với căn hộ bàn giao thô, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 10% là ký hợp đồng mua bán, sở hữu ngay căn hộ.

Đặc biệt, với gói ưu đãi vay lãi suất 0% lên đến 3 năm, 50 khách hàng đầu tiên đặt mua căn hộ trong tháng 12 được tặng bộ thiết bị phòng khách Home Theatre trị giá 50 triệu đồng… là những phần quà giá trị mà MIKGroup tung ra nhằm tri ân những khách hàng quan tâm tới dự án.

Có thể nói, với thị trường cuối năm, những sản phẩm an toàn, vị trí tốt lẫn ổn định về pháp lý là "thỏi nam châm" thu hút thị trường. Đi qua khoảng lặng, thị trường bất động sản Hà Nội chào đón những dấu hiệu tích cực và khởi sắc, mang đến cơ hội cho những nhà đầu tư nhạy bén và thông thái.