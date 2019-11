Động thổ khu kinh tế đêm 1,6 ha tại KĐT Cát Tường Western Pearl 2

Lễ động thổ với sự tham dự của chính quyền địa phương cùng hơn 2.000 khách hàng và nhà đầu tư.

The Regina Khánh Ngọc là khu kinh tế đêm thương mại - dịch vụ (TM-DV) tại Hậu Giang có tổng diện tích đến 16.000 m2, vốn đầu tư đến 87 tỉ đồng. Trong đó, khu mua sắm 3.000 m2, khu biểu diễn văn hóa nghệ thuật, sân khấu ngoài trời 650 m2, đường sách 650 m2, khu vui chơi giải trí 1.200 m2, phố đi bộ, quảng trường 6.130 m2, bãi xe 500 m2, cảnh quan 2.500 m2, các hạng mục khác 770 m2.

Phối cảnh khu kinh tế đêm TM-DV The Regina Khánh Ngọc tại KĐT Cát Tường Western Pearl 2

Được lấy cảm hứng từ những khu kinh tế đêm nổi tiếng của thế giới. Mang tầm đẳng cấp quốc tế, khu kinh tế đêm TM-DV The Regina Khánh Ngọc được ví như thiên đường vui chơi giải trí đêm đầy mới lạ, hấp dẫn tại Hậu Giang. Công trình được thiết kế và xây dựng với 4 mặt tiền, ngay khu vực trung tâm của khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2, bãi đỗ xe rộng rãi tiện lợi cho việc di chuyển, mua sắm và là điểm nhấn thu hút dân cư đến sinh sống, kinh doanh.

Tại buổi lễ, ông Võ Thái Thông -Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dầu khí Miền Nam, đại diện chủ đầu tư dự án phát biểu, sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai và hoàn thành công trình theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra với chất lượng tốt nhất. Góp phần nâng tầm giá trị khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương, thành phố Vị Thanh nói riêng, tỉnh Hậu Giang nói chung.

Đại biểu cùng đại diện chủ đầu tư thực hiện nghi thức động thổ công trình

Khu kinh tế đêm TM-DV The Regina Khánh Ngọc là một trong những tiện ích trọng điểm của khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2. Công trình sẽ được xây dựng vào tháng 12.2019, sau 8 tháng thi công, dự kiến vận hành vào tháng 8.2020. Khi đi vào hoạt động Khu kinh tế đêm TM - DV The Regina Khánh Ngọc sẽ là nơi mang đến trải nghiệm mua sắm, vui chơi giải trí và ẩm thực đẳng cấp bậc nhất khu vực. Góp phần thiết thực nâng cao đời sống người dân, cải thiện diện mạo hạ tầng đô thị TP.Vị Thanh.

Được biết, khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2 là một trong những dự án bất động sản đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư tại Hậu Giang nói riêng, khu vực Tây Nam bộ nói chung. Dự án hiện đang được chào bán với mức giá chỉ từ 790 triệu đồng/nền kèm phương thức thanh toán linh hoạt, trả góp không lãi suất trong vòng 12 tháng.

Hơn 2.000 khách hàng tham dự lễ động thổ khu kinh tế đêm tại Hậu Giang vừa qua

Cát Tường Western Pearl 2 không chỉ sở hữu vị trí “kim cương” ngay mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt, đối diện UBND tỉnh, trung tâm khu hành chính TP.Vị Thanh, mà còn thu hút bởi quy hoạch kiến trúc, cảnh quan ấn tượng. Với mật độ xây dựng chỉ 35%, phần còn lại dành cho các tiện ích công cộng và công viên cây xanh, Cát Tường Western Pearl 2 tích hợp loạt tiện ích đẳng cấp để hình thành nên một đô thị giao thương, du lịch phồn hoa.

Tại khu vực ĐBSCL, 7 kỳ quan cổ đại trên thế giới được tái hiện sống động tại công viên Ánh Sáng Kỳ Quan Cổ Đại The Miracle. Cùng với khu kinh tế đêm TM-DV The Regina Khánh Ngọc, công viên Ánh Sáng Kỳ Quan Cổ Đại The Miracle là hai trong nhiều tiện ích “đắt giá” nhất dự án khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2. Không chỉ đưa nơi đây trở thành “tâm điểm” du lịch hấp dẫn du khách đến với thành phố trẻ bên dòng kênh xáng Xà No, mà còn là “đòn bẩy” gia tăng giá trị vượt trội cho dự án Cát Tường Western Pearl 2.