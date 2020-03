Dòng vốn chảy mạnh vào bất động sản Bình Dương

Sản xuất tăng trưởng kéo theo nhu cầu nhà ở tăng

TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai là ba địa phương thu hút lượng lớn người dân các tỉnh thành đến sinh sống và làm việc. Lợi thế phát triển mạnh về công nghiệp, Bình Dương ngày càng khẳng định vai trò trong hoạt động sản xuất đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế đất nước.

Năm 2019, Bình Dương thu hút vốn đầu tư nước ngoài đứng thứ 3 cả nước với tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần trên toàn tỉnh đạt 3,415 tỉ USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2018, vượt 143,98% so với chỉ tiêu năm 2019. Trong đó, dòng vốn FDI chủ yếu tập trung đầu tư vào sản xuất ở các khu công nghiệp.

Kinh tế phát triển tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản

Hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh Bình Dương có 28 khu công nghiệp, 10 cụm công nghiệp đang hoạt động. Để cung ứng nguồn lao động cho sản xuất, một lượng lớn người lao động đến từ khắp cả nước đã và đang đến sinh sống làm việc tại Bình Dương.

Dân số Bình Dương hiện có 2,4 triệu người, trong đó gần 80% dân số thành thị. Tuy nhiên, nếu tính thêm phần người nhập cư thì dân số Bình Dương sẽ cao hơn con số này. Như tính toán, riêng đối tượng là cấp chuyên gia, cấp quản lý nước ngoài đang làm việc tại Bình Dương hiện đang là hơn 50.000 người. Việc hình thành và mở rộng các khu công nghiệp phát triển sản xuất phải còn cần thêm các chuyên gia, người lao động. Chính vì thế, người lao động có chuyên môn cũng như lao động phổ thông sẽ không ngừng đến Bình Dương làm việc trong tương lai. Điều này cũng đồng nghĩa, nhu cầu nhà ở cũng không ngừng tăng thêm.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Bình Dương, triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Bình Dương đã công nhận chủ đầu tư cho 46 dự án nhà ở thương mại, với tổng diện tích đất khoảng 196,93 ha; chấp thuận chủ trương đầu tư cho 46 dự án nhà ở thương mại với tổng diện tích đất 339,01 ha, tổng diện tích sàn 3.135.000 m², tổng số 14.636 căn. Tính lũy kế từ năm 2016 đến hết năm 2019, Bình Dương đã công nhận chủ đầu tư cho 112 dự án, tổng diện tích đất khoảng 722,4 ha.

Thị trường nhà ở dư địa lớn

Trong năm 2019 vừa qua được xem là thời điểm Bình Dương bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, giới am hiểu thị trường vẫn dự báo rằng thị trường còn tiếp tục bùng nổ trong năm 2020 này.

Tiềm năng lớn của thị trường, trong hai năm qua, một số doanh nghiệp đã lên kế hoạch tiếp tục triển khai các dự án mới. Đơn cử như, Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons đã liên tiếp đưa ra thị trường Dĩ An 3 dự án khu căn hộ mang thương hiệu Bcons gồm Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông trong năm 2018 và 2019. Ngay trong những tháng đầu năm 2020 này, Bcons đã xúc tiến thành lập công ty con và dự kiến sẽ đầu tư tiếp một dự án khu căn hộ có tên thương mại là Bcons Green View quy mô 916 căn hộ tại khu vực Big C Dĩ An.

Dự án Bcons Suối Tiên đang trong quá trình hoàn thiện

Nguồn cung mới tiếp tục vào thị trường Bình Dương nhưng với nhu cầu về nhà ở cao thì thanh khoản các dự án vẫn không là điều đáng ngại. Theo kết quả điều tra dân số, Bình Dương có tỷ suất di cư thuần dương cao nhất (200,4%). Như cơ quan thống kê tính toán, tại Bình Dương với hơn 489.000 người nhập cư nhưng chỉ có khoảng 38.000 người đi khỏi tỉnh này trong 5 năm trước. Như vậy, cứ 5 người từ 5 tuổi trở lên ở tỉnh Bình Dương thì có 1 người đến từ tỉnh khác.

Cũng theo thống kê, các địa phương có nhiều khu công nghiệp thu hút đông lao động phổ thông là những nơi có tỷ lệ người di cư phải thuê, mượn nhà cao nhất. Bình Dương cũng được xếp vào nhóm địa phương có tỷ lệ người di cư phải thuê/mượn nhà cao nhất cả nước. 74,5% người nhập cư tại Bình Dương đang ở nhà thuê.

Điều này cho thấy nhu cầu nhà ở tại Bình Dương còn rất lớn, chỉ cần thị trường có sản phẩm phù hợp thì không lo về thanh khoản tiêu thụ. Dân số đông và nhập cư lớn chính là yếu tố động lực thúc đẩy cho thị trường bất động sản Bình Dương phát triển mạnh mẽ trong dài hạn. Các dự án đáp ứng nhu cầu thị trường đang cần sẽ đạt được dòng thanh khoản khả quan. Điều này cũng đã được minh chứng qua nhiều dự án mở bán trong thời gian qua, như Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông đạt mức tiêu thụ 100% chóng vánh chỉ trong vài tháng.