Dự án Bến Cát Center City 2: Khẳng định uy tín chủ đầu tư

Sắp tới, tập đoàn sẽ tổ chức lễ bàn giao cho khách hàng. Đây là nỗ lực lớn của Kim Oanh Group trong việc thực thi cam kết với khách hàng dù còn đang đối diện nhiều khó khăn, thử thách.

Dự án Bến Cát Center City 2 đã có GCNQSDĐ

Khu đô thị Bến Cát Center City 2 có quy mô 8,6 ha, tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm thị xã Bến Cát và được bao quanh bởi khu dân cư hiện hữu sầm uất. Đây là khu vực có tốc độ phát triển rất mạnh của thị xã Bến Cát cũng như tỉnh Bình Dương với hệ thống giao thông kết nối thông suốt và được đầu tư ngày càng hoàn chỉnh gồm đại lộ Hùng Vương, đường Mỹ Phước - An Điền - An Tây, đường ĐT 748, ĐT 744, ĐT 749, đường 30 - 4, quốc lộ 13, Ngô Quyền, An Điền - Bến Tranh…

Dự án được Kim Oanh Group chính thức công bố ra thị trường vào giai đoạn cuối năm 2017, đầu năm 2018. Cùng thời điểm, Chính quyền thị xã Bến Cát đang tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp và thương mại - dịch vụ cũng như cơ sở hạ tầng để xây dựng một đô thị thịnh vượng, thu nhập và đời sống của người dân được nâng cao. Theo đó, hàng loạt cơ sở thương mại - dịch vụ lớn đã và đang chuẩn bị được đầu tư hứa hẹn đưa thị xã Bến Cát trở thành một trung tâm kinh doanh sôi động. Song song đó là việc đẩy mạnh xây dựng đồng bộ hạ tầng, cải thiện toàn diện bộ mặt đô thị nhắm đến mục tiêu phát triển thị xã Bến Cát trở thành đô thị loại 3.

Phối cảnh dự án Bến Cát Center City 2

Xuất hiện giữa lúc thị trường Bến Cát đang có nhiều chuyển biến tích cực, khu đô thị Bến Cát Center City 2 nhanh chóng được giới đầu tư chú ý và trở thành điểm sáng về bất động sản tại Bình Dương. Dự án được Kim Oanh Group chuẩn bị từ khá lâu và dành nhiều tâm huyết đầu tư nhằm xây dựng một khu đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống và đóng góp tích cực vào việc chỉnh trang đô thị của địa phương.

Tháng 10.2018, Bộ Xây dựng ban hành quyết định công nhận thị xã Bến Cát là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Bình Dương. Tháng 1.2019, thị xã Bến Cát công bố quyết định được công nhận là đô thị loại 3. Trước thông tin này, hàng loạt khách hàng sở hữu sản phẩm tại Bến Cát Center City 2 đã nắm chắc trong tay món lợi nhuận khổng lồ.

Dự án Bến Cát Center City 2 sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Không chỉ mang đến những cơ hội an cư bền vững và đầu tư sinh lời hấp dẫn, Kim Oanh Group còn nỗ lực hết mình để thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với khách hàng. Mặc dù từ năm 2018 đến nay, Kim Oanh Group phải đối diện với rất nhiều khó khăn nhưng tập đoàn vẫn nỗ lực hoàn thiện hạ tầng và bàn giao sản phẩm cho khách hàng kịp tiến độ theo cam kết.

Mới đây, đại diện Kim Oanh Group cho biết toàn bộ sản phẩm tại khu đô thị Bến Cát Center City 2 đều đã có sổ riêng từng nền. Hiện công ty đang hoàn tất những thủ tục pháp lý còn lại và sẽ tổ chức lễ bàn giao GCNQSDĐ cho khách hàng trong thời gian sớm nhất. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của Kim Oanh Group trong việc giữ vững cam kết với khách hàng, tiếp tục khẳng định năng lực, uy tín của một tập đoàn bất động sản hàng đầu, luôn tận tâm với khách hàng, đối tác và cổ đông.