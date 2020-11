Hạ tầng giao thông phát triển không ngừng ở phía Tây TP.HCM

Đầu tiên phải kể đến tuyến đường kết nối giữa TP.HCM với tỉnh Long An, đại lộ Võ Văn Kiệt. Cụ thể, trong buổi họp giữa Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM và Sở GTVT tỉnh Long An đã đề xuất sẽ nối dài đường Võ Văn Kiệt đến khu công nghiệp Hải Sơn - Tân Đô liền kề huyện Bến Lức, sẽ giúp việc di chuyển từ TP.HCM đến Long An trở nên thuận tiện hơn và giảm tải áp lực cho Quốc lộ 1A. Bản thân Quốc lộ 1 cũng đang có kế hoạch mở rộng lên đến 52m khi đây là một trong những tuyến đường có mật độ giao thông cao tại Long An.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành

Cao tốc Bến Lức - Long Thành là một phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam. Dự án này sẽ đóng vai trò kết nối trực tiếp tỉnh Long An và khu vực ĐBSCL với các tỉnh Đông Nam bộ như Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Khi tuyến cao tốc này được hình thành, việc di chuyển giữa các vùng nêu trên sẽ không còn phải quá cảnh qua TP.HCM, khoảng cách sẽ được rút ngắn xuống còn dưới 60km. Hiện tại dự án vẫn đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công để có thể hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Đường Vành Đai 4 là tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng nhằm giải phóng giao thông cho nhiều khu vực và phát triển hạ tầng, kinh tế. Tuyến đường này được chia làm 5 đoạn, kết nối 5 vùng kinh tế lớn của miền Nam là Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM và Long An. Trong đó, đoạn kết nối các huyện Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc tại Long An hiện đang được triển khai nghiên cứu đề xuất đầu tư. Tuyến đường này thuộc đường Vành Đai 3 có vốn đầu tư giai đoạn 1 lên đến hơn 7.000 tỉ đồng, rộng 74,5m với 8 làn xe cao tốc, 4 làn đường đô thị và vỉa hè hai bên.

Không chỉ bứt phá mạnh mẽ trong giao thông đường bộ, Long An cũng đang tập trung đầu tư phát triển các dự án đường thủy và đường sắt quan trọng nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân cũng như tăng trưởng công nghiệp. Điển hình là cảng quốc tế Long An, một trong những cảng biển lớn nhất miền Nam với quy mô toàn dự án lên đến 2.000ha bao gồm khu vực cảng, cụm công nghiệp, trung tâm logistics và khu đô thị mới.

Cảng quốc tế Long An đang trong giai đoạn 1 và dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Bên cạnh đó, dự án tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ vẫn đang được tích cực triển khai. Đây cũng được đánh giá là thành phần quan trọng trong tầm nhìn nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông, kinh tế, văn hóa và xã hội cho khu vực.

Những tiềm năng phát triển mà hệ thống giao thông mang lại cho tỉnh Long An là vô cùng lớn và điều này cũng tác động tích cực đến thị trường BĐS tại đây. Là một trong những chủ đầu tư nhìn thấy được triển vọng của huyện Bến Lức, vào năm 2018, SeaHoldings đã phát triển dự án đầu tiên của mình tại đây là khu đô thị Lago Centro hiện đã bàn giao sổ đỏ cho khách hàng đúng cam kết. Cũng trong năm 2020, công ty đã triển khai một dự án chất lượng khác là khu nhà phố compound The Pearl Riverside ven sông Vàm Cỏ Đông.

Toàn cảnh khu nhà phố compound The Pearl Riverside

Là dự án khu dân cư hướng đến một trải nghiệm sống đẳng cấp giao hòa cùng yếu tố thiên nhiên, The Pearl Riverside được phát triển không chỉ với những căn nhà phố được thiết kế hiện đại kèm mảng xanh chuẩn Singgapore, mà còn nhiều hệ thống tiện ích đa dạng. Nổi bật nhất trong những tiện ích này là công viên The Pearl River Park rộng 5.000m2 với bến thuyền, sàn ngắm cảnh, khu BBQ, khu thư giãn, đường chạy bộ, khu vui chơi trẻ em, thể dục thể thao ngoài trời. Đến thời điểm hiện tại, công viên đã hoàn thiện 100% và SeaHoldings sẽ tổ chức sự kiện khai trương The Pearl River Park vào giữa tháng 11 tới.

Công viên The Pearl River Park đã hoàn thiện

Ngoài những giá trị phục vụ cuộc sống, The Pearl Riverside còn sở hữu những điểm mạnh mang đến lợi ích cho khách hàng. Nhờ pháp lý minh bạch, hiện đã có sổ đỏ từng căn, dự án được nhiều ngân hàng uy tín bảo lãnh và hỗ trợ vay đến 70%. Bên cạnh đó, chính sách ân hạn nợ gốc trong 24 tháng sẽ giúp hạn chế tối đa nỗi lo tài chính cho nhà đầu tư. Đặc biệt, những khách hàng của The Pearl Riverside sẽ có cơ hội rút thăm trúng thưởng một chiếc Mazda 3 phiên bản mới cực kỳ đẳng cấp.

Trong tương lai, sự phát triển về giao thông nói riêng và hạ tầng xã hội nói chung của tỉnh Long An sẽ biến huyện Bến Lức trở thành một đô thị vệ tinh quan trọng của TP.HCM. Đây là cơ hội đầu tư với tiềm năng sinh lời hàng đầu thị trường hiện nay và The Pearl Riverside là một lựa chọn không thể tốt hơn.