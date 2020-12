HAPPY ONE - Central: Giải mã xu hướng sống mới của giới thượng lưu

Điều đó đã tạo nên một trào lưu sống mới đẳng cấp, sang trọng và mang đậm dấu ấn cá nhân.

HAPPY ONE Central - Đất vàng đầu tư, an cư trọn vẹn

Được xem là “sân sau” của TP.HCM, Thủ Dầu Một đang có những hướng phát triển với chính sách khá tương đồng. Trong đó, với thị trường bất động sản, thành phố cũng tập trung xây dựng các dự án căn hộ cao cấp với tiện ích đảm bảo, vị trí thuận lợi.

Các yếu tố như hệ thống tiện ích hiện đại, không gian sống hài hòa,… sẽ là điểm sáng thu hút bộ phận khách hàng thượng lưu, thu nhập cao về đây sinh sống và làm việc, tạo nên một khu vực lưu trú tập trung toàn bộ giới tinh hoa của vùng.

Đơn cử như dự án HAPPY ONE - Central do Vạn Xuân Group làm chủ đầu tư. Với tiện ích nội khu đa dạng, hấp dẫn được tích hợp thông minh và hoàn toàn khép kín, dự án đã thu hút đông đảo giới chuyên gia nước ngoài, trí thức, thu nhập cao đến tìm hiểu để đầu tư và ở thực.

Có lẽ điểm nổi bật nhất của HAPPY ONE - Central chính là tòa nhà với 40 tầng - được xem là một trong những biểu tượng cao nhất Thủ Dầu Một. Chính vì vậy, cư dân ở đây thừa hưởng trọn vẹn đặc quyền “sống cao” từ khoảng trời riêng của mình, gần như chạm đến những tầng cao mới với góc nhìn toàn cảnh tỉnh Bình Dương. Và tất nhiên không thể bỏ qua view thành phố thoáng đãng bao trọn mọi giác quan.

Ngoài ra, HAPPY ONE - Central còn có hệ thống an ninh bảo vệ nghiêm ngặt, camera 24/7, đảm bảo môi trường an toàn, yên tĩnh.

HAPPY ONE - Central là một trong những biểu tượng cao nhất Thủ Dầu Một đến thời điểm hiện tại

Dự án được xây dựng với tổng diện tích lên đến gần 10.600 m², 2 block và 3 tầng hầm, cung ứng cho thị trường hơn 1.300 căn hộ đạt chuẩn với nhiều sự lựa chọn phù hợp sở thích của từng bộ phận khách hàng khác nhau. Bên cạnh đó, 68 tiện ích nội khu đẳng cấp được trang bị hầu khắp các khuôn viên khu căn hộ từ tầng hầm, tầng tiện ích 03, 20, 40,…

HAPPY ONE - Central toạ lạc tại trung tâm Thủ Dầu Một nên thừa hưởng gần như trọn bộ tiện ích ngoại khu như bệnh viện, sân vận động Gò Đậu, siêu thị Co.op Mart/BigC, bến xe, trường ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Mở, trung tâm thương mại Aeon Mall,… Đồng thời dễ dàng kết nối đến các khu công nghiệp lớn cũng như các khu vực kinh tế vệ tinh lân cận.

Căn hộ thông minh trở thành xu hướng

Không phải chỉ đến năm 2020 thị trường bất động sản Thủ Dầu Một nói riêng và Bình Dương nói chung mới chứng kiến sự xuất hiện của dòng căn hộ cao cấp. Theo báo cáo thị trường căn hộ Bình Dương Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam vào tháng 8.2019 tỉnh đã có nguồn cung hơn 24.000 căn hộ. Không chỉ tăng mạnh về số lượng, chất lượng nhà ở cũng được tập trung và nâng cấp hơn hẳn.

Báo cáo cũng cho thấy số căn hộ tại Bình Dương hiện cao gấp 5,3 lần so với nhà đất, dự báo số lượng này sẽ còn tiếp tục tăng.

Không chỉ tăng mạnh về số lượng, chất lượng nhà ở tại Bình Dương cũng được tập trung và nâng cấp hơn hẳn

Có thể thấy, dù quỹ đất vẫn còn khá dồi dào nhưng Bình Dương đã có những bước đi đầy chắc chắn để quy hoạch thông minh hơn, dần có những bước thay đổi để định hướng lại thị trường. Là trung tâm của Bình Dương, Thủ Dầu Một cũng “nối gót” với những chính sách đầy khắt khe khi quyết định cho ra đời một dự án mới để đảm bảo đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của khách hàng mục tiêu, tạo tính hấp thu tốt cho thị trường.

Có thể thấy, thị trường bất động sản Thủ Dầu Một đang có hướng phát triển dựa trên nhu cầu lưu trú của giới chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Là khu vực có nhiều khu công nghiệp với số lượng lao động dồi dào nhưng Thủ Dầu Một chỉ nhận về gần 1.000 căn hộ được ra mắt trong năm 2020.

Các chuyên gia nhận định Thủ Dầu Một tuy có nhu cầu rất lớn về phân khúc căn hộ cao cấp nhưng nguồn cung còn hạn chế. Điều này giúp cho thành phố trở thành mảnh đất tiềm năng đối với các nhà đầu tư.