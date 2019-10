Hiện tượng ‘lạ’ trên thị trường bất động sản Bà Rịa-Vũng Tàu những tháng cuối năm

Tiền phải kiếm ở nơi có nhiều tiền

Đây là một tư duy vô cùng quan trọng trong kinh doanh. Bất động sản là lĩnh vực đầu tư giá trị tài sản lớn từ vài trăm triệu đến nhiều tỉ đồng nên chênh lệch lợi nhuận cũng lớn. Đây chính là lý do có rất nhiều người tham gia vào việc đầu tư bất động sản. Tuy nhiên có những người khi đầu tư bất động sản lại thiếu sự hiểu biết nên khi mất tiền cũng rất nhiều thậm chí là trắng tay.

Cách đây đúng một năm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Thanh Niên Investment, dự báo về dải khu vực Phú Mỹ, Long Hải, Lộc An, Bình Châu và Hồ Tràm của Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ trở thành tâm điểm thu hút mạnh giới đầu tư nhà đất phía Nam.

Tại buổi tọa đàm về thị trường bất động sản Bà Rịa-Vũng Tàu vừa qua, ông Tuấn còn táo bạo hơn khi dự đoán giá nhà đất tại Phú Mỹ, Hồ Tràm và Bình Châu sẽ tăng mạnh từ 15 tới hơn 30% trong giai đoạn từ nay đến cuối và đầu năm sau,

Trong khi chờ đợi những thông tin chính thức về những dự án lớn được công bố từ nay đến cuối hoặc đầu năm sau, ông Tuấn còn dự báo giá đất ở hai khu vực trọng điểm là Phú Mỹ, Lộc An và Bình Châu thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu đang âm thầm tăng giá rất mạnh từ 20 đến 30 % so với năm trước.

Giá nhà và đất nhanh chóng “ăn theo” các dự án lớn

Thị trường nhà đất Bà Rịa-Vũng Tàu mới chỉ sôi động trong vài năm trở lại đây, khi có nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và đề xuất những dự án bất động sản lớn.

Những tên tuổi bất động sản lớn đều săn lùng cơ hội đầu tư tại tỉnh này.

Mặc dù những dự án này đang là những đề xuất đã được trình, nhưng theo Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển nhà An Phúc Điền - bà Lê Thu Thủy thì những dự án ấy có sức ảnh hưởng cực lớn đối với các nhà đầu tư khu vực phía Nam, khiến họ đổ xô đi mua đất nền tại các khu vực Phú Mỹ, Long Hải, Xuyên Mộc, Bình Châu và cả trung tâm thành phố Bà Rịa.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn đến tìm hiểu đầu tư và đề xuất những dự án bất động sản lớn tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Ghi nhận thực tế thị trường bất động sản tại địa phương này cho thấy, trong năm 2019, giá đất nền trên địa bàn hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đặc biệt là khu vực trung tâm TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ, TP.Vũng Tàu tăng mạnh từ 20-30% so với năm trước. Lượng hồ sơ mua bán, giao dịch bất động sản tại các địa phương trên cũng tăng từ 20-30%, thậm chí lên đến 50% giai đoạn giữa năm 2019.

Phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia đầu ngành

Tập đoàn truyền thông Thanh Niên (Thanh Niên Media Corporation) kết hợp tổ chức sự kiện Café Bất động sản với chủ đề Tâm điểm đầu tư BĐS Bà Rịa-Vũng Tàu, vào lúc 8:30 ngày thứ bảy, 26.10.2019, tại số 905 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TP.HCM.

Sự kiện với sự góp mặt hoành tráng và chia sẻ chuyên sâu cùng tâm huyết từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, đầu tư BĐS như ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Thanh Niên Investment, bà Lê Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển nhà An Phúc Điền, ông Nguyễn Quốc Quý - Tổng giám đốc Đất Xanh Premium, bà Hoàng Thị Hà - Tổng giám đốc Công ty bất động sản Miền Nam. Những chia sẻ về kinh nghiệm, giải pháp, nhận định, cũng như phân tích chuyên sâu, dự báo thị trường từ các chuyên gia đầu ngành kể trên sẽ giúp cho các cá nhân, doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư tìm ra giải pháp chiến lược đầu tư mang đến kết quả đột phá, tự do tài chính và giảm thiểu tối đa rủi ro gặp phải khi tham gia đầu tư bất động sản ở thời kỳ “nhạy cảm nhất” của thị trường sau hàng loạt dự án “ma” mà nhiều công ty lặp ra nhằm giăng bẩy và lừa bán dự án chưa đủ điều kiện an toàn về pháp lý.