Hội An được tiếp thêm nguồn cung bất động sản ven biển

Bất động sản nghỉ dưỡng ven biển luôn thắng thế

Với giới đầu tư, bất động sản (BĐS) ven biển không chỉ là kênh đầu tư đơn thuần mà giá trị của nó còn nằm ở câu chuyện ngôi nhà thứ 2 (second home) luôn được gia tăng về giá trị trong dài hạn. BĐS ven biển được hậu thuẫn mạnh mẽ từ việc phát triển ngành du lịch, hấp dẫn hàng chục triệu lượt du khách mỗi năm. Đây là lý do các thị trường BĐS ven biển lớn như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc,… luôn có mức giá đắt đỏ.

Quỹ đất ven biển hạn chế khiến cầu luôn vượt cung ở thị trường BĐS nghỉ dưỡng ven biển. Thế nhưng, theo phân tích của các công ty quản lý thị trường, tiềm năng gia tăng giá trị và lợi nhuận khai thác cho thuê mới là câu chuyện hấp dẫn nhà đầu tư nhất.

Bãi biển An Bàng (Hội An) – Top 50 bãi tắm biển đẹp nhất thế giới (theo bình chọn của website CNNGo)

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều người quan tâm hơn đến các vấn đề sức khoẻ và trải nghiệm chăm sóc sức khoẻ trong các kỳ nghỉ của mình đã giúp BĐS nghỉ dưỡng ven biển được lựa chọn như một kênh ưu tiên để bản thân và gia đình nghỉ ngơi, thư giãn.

BĐS ven biển Hội An, càng hiếm càng quý

Hội An ngoài được biết đến là điểm đến du lịch hấp dẫn bậc nhất thế giới, nơi đây còn nổi tiếng với tiềm năng phát triển BĐS nhờ những lợi thế về văn hóa hiếm có địa phương nào có được.

Ngoài gần Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, sân bay Chu Lai và nằm trên trục “Con đường di sản miền Trung”, Hội An cũng nằm trong chuỗi đô thị ven biển dài hơn 500km của vùng duyên hải miền Trung, đây là cơ sở quan trọng để tạo nên sợi dây liên kết kinh tế giữa Hội An và các vùng lân cận. Đồng thời, vị trí ven biển này cũng tạo lợi thế để Hội An phát triển BĐS nghỉ dưỡng và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Shantira Beach Resort & Spa sở hữu vị trí đắt giá bên bãi biển An Bàng đẹp tuyệt mỹ.

BĐS nghỉ dưỡng Hội An nổi bật với hai dòng sản phẩm gắn liền với vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên nơi đây là BĐS ven sông và BĐS ven biển. Trong đó, dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng ven biển đang khan hiếm nguồn cung so với nhu cầu nghỉ dưỡng biển rất lớn, đặc biệt là với những dự án ven biển có vị trí gần trung tâm Phố Cổ Hội An.

Bất động sản ven biển luôn được khách hàng ưa chuộng bởi tầm nhìn tuyệt mỹ và nghỉ dưỡng biển luôn tốt cho sức khỏe

Với kinh nghiệm khai thác và vận hành du lịch tại địa phương trong nhiều năm qua, Tập đoàn Hoàng Gia Hội An rất am tường thị trường du lịch cũng như hiểu rất rõ mong muốn và nhu cầu của du khách khi đến Hội An, từ đó phát triển nên sản phẩm BĐS đáp ứng nhu cầu của khách du lịch đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Và Shantira Beach Resort & Spa chính là dự án tiếp theo mang đầy tâm huyết của chủ đầu tư này.

Shantira Beach Resort & Spa được xem là mảnh đất “vàng” cuối cùng trên trục đường ven biển đắt giá của Hội An. Dự án là quần thể resort nghỉ dưỡng rộng 8,6ha với 430 căn hộ Resort biển và 70 căn biệt thự mặt tiền biển, với mật độ xây dựng chỉ 24% cùng với 1,5ha bãi biển riêng An Bàng và hệ thống tiện ích cao cấp chuẩn 5 sao. Shantira Beach Resort & Spa được xem như là thiên đường nghỉ dưỡng 5 sao liền kề phố Hội, điểm đến nghỉ dưỡng và đầu tư đắt giá bậc nhất Hội An.

Điều đặc biệt mang lại khả năng gia tăng giá trị, tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư chính là mô hình căn hộ resort biển tại Shantira Beach Resort & Spa. 100% căn hộ resort biển đều có tầm nhìn ôm trọn bãi biển An Bàng, Cù Lao Chàm và toàn cảnh Phố Hội, các căn hộ tại đây được ví như những resort mini trong lòng quần thể resort rộng lớn.

Để tăng cơ hội đầu tư sinh lời cho khách hàng, chủ đầu tư cũng dành tặng nhiều chương trình ưu đãi cho giao dịch từ nay đến 31.07.2020. Cơ hội sở hữu căn hộ resort biển đầu tiên tại vùng đất du lịch Hội An với mức giá chỉ từ 1,4 tỉ/ căn đã bao gồm VAT. Với những khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán nhanh 95% sẽ được nhận chiết khấu lên tới 6%; 3% khi thanh toán 70% và 2% khi thanh toán 50% giá trị căn hộ.