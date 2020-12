Icon Central 'lột xác' góp phần khẳng định thương hiệu Danh Việt Group

Icon Central làm thay đổi diện mạo toàn khu

Quý 2/2020, Danh Việt Group (DVG) đã khiến thị trường bất động sản kinh ngạc khi bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Icon Central chỉ sau 6 tháng dự án ra mắt thị trường.

Icon Central là đô thị kiểu mẫu tại trung tâm TP.Dĩ An, Bình Dương. Dự án bắt đầu triển khai hạ tầng vào cuối năm 2019 thời điểm Dĩ An chưa lên thành phố. Đến nay Icon Central “lột xác” khoác lên mình “chiếc áo đô thị mới” rực rỡ và đầy sức sống hòa cùng nhịp đập của thành phố trẻ Dĩ An.

Icon Central - đô thị kiểu mẫu của TP.Dĩ An

Ngay từ những ngày đầu triển khai Icon Central, DVG đã chủ trương tập trung xây dựng và hình thành nên một khu đô thị quy hoạch đồng bộ đáp ứng tiêu chuẩn sống ngày càng cao của người Dĩ An ngay cả trong hiện tại và tương lai khi lên thành phố.

Từ một khu đất ngổn ngang cỏ cây cách đây 1 năm, Icon Central trở thành điểm tập trung cư dân vui chơi, thể dục thể thao của toàn khu. Hàng loạt dãy nhà ở mọc lên theo phong cách kiến trúc tân cổ điển, từng đường nét thiết kế tinh tế, uyển chuyển và sang trọng, góp phần thay đổi diện mạo cả khu vực. Công viên Icon Central hoàn thiện cơ bản và trở thành điểm tập trung vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng, thể dục thể thao của cư dân dự án và lân cận.

Đô thị Icon Central mang đến nguồn sinh khí mới cho toàn khu

Chú Nguyễn Văn Hiền chủ sở hữu căn nhà A7-17 Icon Central mới chuyển đến an cư, chia sẻ: "Chú sống gần đây, nhưng nhà cũ đã xập xệ, chật chội, trong khi khu đất này vị trí kết nối thuận tiện, khu dân cư đông đúc hiện hữu gần chợ, bênh viện, trường học... Dự án được quy hoạch chỉn chu từ mẫu nhà đến đường sá, công viên nên chú quyết định chuyển ra đây sống. Hồi trước quanh đây cư dân muốn tập thể dục phải đi rất xa nhưng từ khi có công viên này, người dân tập trung về đây rất đông nhất là sáng sớm và xế chiều. Trong tương lai, chú tin đô thị sẽ còn sôi động hơn nữa khi mà các dãy shophouse chính thức hoạt động".

Công viên Icon Central trở thành điểm đến vui chơi, giải trí, sinh hoạt của cư dân địa phương

Dãy shophouse mặt tiền Icon Central đã được nhiều doanh nghiệp chọn mở văn phòng, nhà hàng, cà phê,… sẽ sớm được khai trương. Cùng với đó, những dãy nhà bên trong dự án đang được gấp rút xây dựng khang trang là “cánh tay” nối dài thu hút cư dân về an cư, tạo nên sức sống mới làm thay da đổi thịt cho toàn khu vực lân cận.

Đột phá mới với dự án căn hộ thanh toán 1%/tháng

Cột mốc Icon Central được đánh giá là bước ngoặt giúp DVG “lột xác” phát triển mạnh mẽ ở thị trường Bình Dương. Trong lúc nhiều doanh nghiệp đang co cụm qua thời điểm khó khăn thì DVG tận dụng cơ hội trong khó khăn, chủ động M&A sở hữu quỹ đất mặt tiền đường DT743 TP.Thuận An để đầu tư dự án Icon Plaza quy mô 29 tầng cao và 2 tầng hầm với 897 sản phẩm.

Điểm ấn tượng trong các sản phẩm của DVG là luôn hướng đến nhu cầu thật với giải pháp tài chính thiết thực. Ví như Icon Central, pháp lý sổ hồng riêng hiện hữu nhưng có thời điểm được thanh toán vô thời hạn.

Riêng đối với căn hộ Icon Plaza, thấu hiểu nỗi lo của khách hàng trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, DVG mạnh dạn đưa ra phương thức thanh toán 1%/tháng đến khi nhận nhà. Đây là phương thức thanh toán thiết thực nhằm giúp khách hàng giảm áp lực tài chính khi sở hữu bất động sản, hạn chế vay ngân hàng ít nhất trong hai năm đầu. Khách hàng có thể nhận hỗ trợ vay ngân hàng nếu có nhu cầu để thanh toán phần còn lại (46%) kể từ thời điểm nhận bàn giao căn hộ.

Căn hộ Icon Plaza tạo ấn tượng mạnh với phương thức thanh toán 1%/tháng đến khi nhận nhà

Chuỗi tiện ích "ngay ngưỡng cửa" là điểm cộng của dự án, đáp ứng nhu cầu giáo dục, mua sắm, vui chơi và rèn luyện sức khỏe. Dự án gây ấn tượng với hồ bơi vô cực dài 54m cùng nhiều tiện ích như gym, yoga, spa, BBQ, khu vui chơi và bơi lội dành cho trẻ,… giúp cư dân tận hưởng cuộc sống như đang nghỉ dưỡng tại chính căn hộ của mình.

Hàng chục ngàn tỉ đồng để đầu tư hạ tầng tạo ra lực đẩy khổng lồ giúp Bình Dương ngày càng trở thành điểm đến thu hút đầu tư kinh tế và bất động sản. Icon Central và Icon Plaza là một trong những dự án góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương TP.Dĩ An, TP.Thuận An và cũng là những dự án giúp DVG “lột xác” phát triển mạnh mẽ hơn.