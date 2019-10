Khơi thông ‘điểm nghẽn’ giao thông, thị trường địa ốc Tây Nam bộ tăng nhiệt

Đẩy mạnh giải quyết các “điểm nghẽn” giao thông

Được mệnh danh là “vựa lúa” của cả nước, giai đoạn 2016 - 2018 Tây Nam bộ đóng góp 18% GDP cả nước tuy nhiên vẫn chưa nhận được sự đầu tư đúng tầm bởi các “điểm nghẽn” giao thông khiến nhiều nhà đầu tư quan ngại.

Để giải quyết các “điểm nghẽn” giao thông, Tây Nam bộ hiện đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng với loạt công trình giao thông trọng điểm đang được gấp rút triển khai, góp phần tạo tính kết nối thuận lợi giữa các tỉnh thành trong nội vùng cũng như với các khu vực khác trên cả nước.

Cầu Đại Ngãi nối hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng đã được khởi động lại từ tháng 6.2019; dự kiến đến năm 2020-2021, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ thông xe toàn tuyến. Đó còn là dự án đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ, dự án nâng cấp Quốc lộ Nam Sông Hậu nối Cần Thơ với Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu hay đề án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với kinh phí khoảng 30.000 tỉ đồng dự kiến sẽ được khởi công vào năm 2023, dự án cải tạo tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp nối các tỉnh Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau (dài 103 km) đang được chuẩn bị triển khai… Một khi các dự án trọng điểm hoàn thành, thời gian luân chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh miền Tây sẽ rút ngắn đáng kể, bổ sung động lực quan trọng cho vùng tăng tốc phát triển.

Cuộc "đổ bộ" của loạt ông “lớn” bất động sản

Năm 2019, thị trường bất động sản Tây Nam bộ đang vào “guồng quay” phát triển không ngừng và toàn diện ở tất cả các tỉnh thành. Nhờ nhiều lợi thế, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, bất động sản Tây Nam bộ đang trở thành điểm “nóng” mới của dòng vốn đầu tư. Khá nhiều doanh nghiệp địa ốc không ngần ngại đặt chân đến các thị trường như Long An, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang hay Cà Mau.

Giới chuyên gia phân tích, ngoài việc đất nền tỉnh đang là xu hướng đầu tư được săn đón nhất trên thị trường bất động sản thì Tây Nam bộ với loạt công trình nghìn tỉ giúp giải quyết các điểm nghẽn giao thông chính là lực đẩy quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản Tây Nam bộ tăng nhiệt.

Từ năm 2018 đến nay, Tây Nam bộ đã đón nhận sự góp mặt của hầu hết “ông lớn” ngành địa ốc với loạt dự án ở các phân khúc khác nhau. Đi cùng với đó là không khí giao dịch sôi động và sự gia tăng ấn tượng của giá đất trên hầu hết các tỉnh thành.

Hơn 5.000 khách hàng có mặt tại buổi công bố dự án khu đô thị Cát Tường Western Pearl (Hậu Giang)

Một trong những khu đô thị đẳng cấp làm xiêu lòng giới đầu tư địa ốc là dự án khu đô thị Cát Tường Western Pearl tại TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Bởi ngay trong ngày công bố 28.9 vừa qua, 100% sản phẩm nhà phố và đất nền có mức giá từ 790 triệu đồng/nền được tung ra đều giao dịch thành công. Hiện, Cát Tường Western Pearl đang “làm mưa làm gió” trên thị trường bất động sản bởi sức hấp dẫn và tiềm năng khai thác đầy hứa hẹn khi tọa lạc tại vị trí “độc tôn” tại trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh, đô thị cửa ngõ phía Nam thành phố hạt nhân Cần Thơ và sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp bậc nhất khu vực: khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm thể thao đa năng, quảng trường, trường mầm non quốc tế, công viên đặc biệt là 2 công viên giải trí, cảnh quan quy mô lớn: Công viên giải trí Thế Giới Kỳ Diệu The Wonderful và Công viên Ánh Sáng Kỳ Quan Cổ Đại The Miracle độc đáo đến điểm nhấn đặc biệt cho khu đô thị.

Không chỉ đánh giá cao về tiềm năng kinh doanh sinh lời vượt trội mà khu đô thị Cát Tường Western Pearl còn ghi điểm với pháp lý minh bạch. Được biết hiện 100% sản phẩm đã có giấy CNQSDĐ.

Sức nóng của dự án Cát Tường Western Pearl đã khiến toàn bộ thị trường bất động sản thành phố Vị Thanh trở nên sôi động hơn, với hàng nghìn khách hàng đến tham quan và đặt chỗ tại dự án mỗi tuần.

Loạt dự án “nghìn tỉ” đang từng bước giải quyết các “điểm nghẽn” giao thông tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, cùng sự mở rộng của sân bay quốc tế Phú Quốc, sân bay Cần Thơ và các bến cảng là những động lực “hút” dòng vốn đầu tư giúp Tây Nam bộ nói chung và Hậu Giang nói riêng trở thành một trong những “điểm đến” hấp dẫn được giới đầu tư địa ốc ngày càng “săn đón”.