Khu phức hợp cao cấp King Crown Infinity chính thức động thổ

Sự kiện do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang (chủ đầu tư dự án) cùng - Công ty Cổ phần BCG Land (đơn vị phát triển) thuộc Tập đoàn Bamboo Capital tổ chức. Tham gia kiến tạo nên dự án cao cấp quy mô lớn này còn có The Five & Partners - thiết kế kiến trúc, L.A.D - thiết kế cảnh quan, Sahvia design & beyond - thiết kế mặt đứng và chiếu sáng, Tracodi là tổng thầu xây dựng. Sự hội ngộ của các đơn vị danh tiếng hứa hẹn kiến tạo một khu phức hợp hiện đại, sôi động với sản phẩm chất lượng giữa lòng thành phố sáng tạo Thủ Đức trong tương lai.

Lễ động thổ dự án King Crown Infinity vào sáng 21.11 Ảnh: BCG Land

Lợi thế từ vị trí trung tâm thành phố sáng tạo

Khu phức hợp căn hộ và thương mại cao cấp King Crown Infinity tọa lạc trên mặt tiền đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, vị trí trung tâm của đề án thành phố sáng tạo Thủ đức. Trên diện tích đất 12.652 m², hai tòa tháp cao 30 tầng hứa hẹn trở thành biểu tượng sống mới tại khu vực này. Khi hoàn thành vào năm 2023, dự án cao cấp này sẽ cung cấp ra thị trường 27 căn shop, 90 căn officetel và 729 căn hộ thông minh, phục vụ đa dạng nhu cầu và mục đích sử dụng của người mua.

Dự án được đánh giá là sở hữu "tọa độ kim cương" trên mặt tiền đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, dễ dàng kết nối trong chưa đến 10 phút đến trung tâm TP.HCM và Khu công nghệ cao quận 9 thông qua Xa lộ Hà Nội và tuyến Metro đang trong giai đoạn hoàn thiện. Cư dân dự án cũng dễ dàng tiếp cận Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM và loạt tiện ích ngoại khu hiện đại tại khu Đông Sài Gòn vốn đang là tâm điểm của thị trường bất động sản thành phố.

Dự án phức hợp King Crown Infinity kết hợp giữa trung tâm thương mại, phố đi bộ trong nhà và khu căn hộ trong một tổng thể sinh thái xanh Ảnh phối cảnh: BCG Land

Đi theo xu hướng sống xanh bền vững

Được định hướng trở thành một khu phức hợp cao cấp, dự án chú trọng tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa không gian sống sang trọng và những giá trị tiện nghi hiện đại "ngay ngưỡng cửa". Sự kết hợp giữa trung tâm thương mại, phố đi bộ trong nhà và khu căn hộ trong một tổng thể sinh thái xanh tạo nên điểm nhấn khác biệt cho King Crown Infinity. Tất cả những yếu tố trên được kết nối thông qua ngôn ngữ thiết kế tinh tế và tôn trọng tự nhiên với cảnh quan đa dạng khắp nội khu.

Có thể kể đến thiết kế vườn treo độc đáo, khu cảnh quan nhạc nước và hồ nhân tạo với vai trò "kép" vừa điều tiết không khí vừa tạo giá trị thẩm mỹ cho dự án. Các kiến trúc sư còn kết hợp giải pháp thông gió theo phương thẳng đứng giúp tăng đối lưu không khí nội khu dự án, đảm bảo các không gian căn hộ luôn đón được khí tươi và gió tự nhiên từ bên ngoài.

Yếu tố bền vững còn thể hiện ở việc sử dụng các vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, hạn chế tác động trong quá trình thi công và vận hành dự án. Khối đế thương mại với chất liệu bê tông cốt sợi thủy tinh thân thiện với môi trường được sử dụng, đồng thời tạo trải nghiệm khác biệt, sang trọng và mới mẻ cho khu phức hợp. Nâng tầm trải nghiệm cư dân

Ngoài ra dự án còn sở hữu hơn 25 tiện ích đa dạng dành cho cư dân mọi độ tuổi như hồ bơi vô cực, thác nước, dòng sông lười, jacuzzi, hồ bơi trẻ em, khu tập thể dục trong nhà và ngoài trời, khu trình diễn nghệ thuật... Dù là các cư dân nhí, lão niên hay các doanh nhân, chuyên gia thành đạt đều dễ dàng tìm thấy những tiện ích đặc quyền dành cho bản thân, giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn giá trị sống cao cấp giữa lòng thành phố sáng tạo.

Thông qua hệ thống tiện ích được lựa chọn và đầu tư bài bản, chủ đầu tư kỳ vọng kiến tạo lối sống vừa gần gũi với thiên nhiên với hồ nước tương tác, suối cảnh quan, hồ tràn nghệ thuật, đường dạo bộ, vườn treo... Cư dân cũng được tận hưởng và tối ưu trải nghiệm sống chất lượng cao mỗi ngày với loạt tiện ích rèn luyện sức khỏe. Đồng thời, dự án còn hướng tới kiến tạo cộng đồng cư dân thành đạt, gắn kết và chia sẻ những giá trị sống tương đồng thông qua khu BBQ, khu trình diễn nghệ thuật, khu vui chơi, giao lưu cộng đồng...

Sự xuất hiện của King Crown Infinity trong giai đoạn đề án thành lập thành phố sáng tạo Thủ Đức đang làm "nóng" thị trường khu Đông Sài Gòn tạo ra một cơ hội lớn cho những người đang mong muốn sở hữu không gian sống cao cấp. Đây đồng thời là một cơ hội sáng giá dành cho các nhà đầu tư kỳ vọng sinh lời tốt và bền vững từ bất động sản chất lượng mang lại giá trị thực cho thị trường.