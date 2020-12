Kita Group chính thức giới thiệu phân khu The Ambi tại Cần Thơ

The Ambi là một sự kết hợp độc đáo giữa Ánh Sáng - Kiến Trúc - Không Gian sẽ trở thành một biểu tượng mới về không gian sống đẳng cấp bậc nhất tại Cần Thơ. Tại The Ambi, cư dân sẽ được thừa hưởng những đặc quyền tiện ích xứng tầm, mang đến nhiều giá trị sống phù hợp với nhu cầu, sở thích của gia đình đa thế hệ bao gồm: Cổng Ánh Sáng, Đại Lộ Ánh Sáng, Hồ Ánh Sáng, Học viện Golf chuẩn quốc tế đầu tiên tại Cần Thơ.

Bên cạnh đó, cư dân tại The Ambi còn được thừa hưởng những giá trị tiện ích từ Đại đô thị Stella Mega City như: hệ thống 10.000 cây xanh bao phủ, hệ thống y tế hoàn thiện cao cấp, cụm trường học liên cấp đạt chuẩn chất lượng về chương trình đào tạo và cơ sở vật chất, trung tâm thương mại, khách sạn quốc tế, trung tâm hành chính quận.

Tại buổi lễ giới thiệu phân khu The Ambi - Heritage of Lights diễn ra vào ngày 27.12.2020 từ 13:00 - 17:00 tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ, Khu E1 Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, KITA Group sẽ công bố chính sách bán hàng hấp dẫn với nhiều ưu đãi và hàng ngàn phần quà có giá trị cho quý khách hàng quan tâm và đặt niềm tin vào The Ambi.