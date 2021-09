Legacy Central: ‘Món hời’ đầu tư và an cư tại thành phố Thuận An (Bình Dương)

Legacy Central đã hoàn chỉnh pháp lý càng đảm bảo tính an toàn cho khách hàng

Giá và ưu đãi “siêu” hấp dẫn

Theo chia sẻ của giới kinh doanh bất động sản, với khoảng 1 tỉ đồng thì khách hàng chỉ có thể mua được những dự án vùng ven của Bình Dương. Đó là chưa tính đến chất lượng không gian sống, tiện ích cũng như việc di chuyển giữa các đô thị có được đảm bảo không.

Nhưng với sự xuất hiện của dự án căn hộ Legacy Central, cũng với số tiền đó, khách hàng đã có thể trở thành chủ nhân của tổ ấm lý tưởng, đầy đủ tiện nghi ngay trung tâm thành phố Thuận An. Cụ thể, Legacy Central (Dự án chung cư Thuận Giao) nằm ngay điểm kết nối những trục đường trọng điểm của khu vực như đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn, Quốc lộ 13… và đang được bán với mức giá chỉ từ 900 triệu đồng/căn, để tìm căn hộ thứ hai trên thị trường có giá trên không hề dễ.

Legacy Central tọa lạc ngay trung tâm TP. Thuận An và là dự án hiếm hoi trên thị trường có giá tốt và loạt ưu đãi hấp dẫn

Chưa kể dự án còn được áp dụng chính sách tài chính linh hoạt, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 25% (tương đương khoảng 225 triệu đồng), phần còn lại được chia nhỏ thanh toán nhiều đợt. Như vậy, ước tính số tiền trả góp hàng tháng chỉ khoảng 7 triệu đồng, tương đương số tiền đi thuê nhà hàng tháng. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay vốn sẽ được ngân hàng OCB hỗ trợ lên đến 75% trong 25 năm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất vay trong 18 tháng. Chính sách này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm khách hàng trẻ hiện thực giấc mơ an cư mà ngay những nhà đầu tư cũng dễ dàng xoay dòng vốn.

Khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, chiết khấu tối đa lên đến 12%, tặng voucher chiết khấu 2% và áp dụng cho giao dịch tiếp theo. Như vậy, thực tế giá bán căn hộ Legacy Central còn thấp hơn nhiều so với giá được công bố. Tất cả khách hàng giao dịch thành công những sản phẩm Legacy Central còn có cơ hội trúng thêm căn hộ cùng dự án trong chương trình “mua nhà trúng nhà”, tổng giải thưởng lên đến 3 căn hộ.

Tiềm năng đầu tư hiệu quả

Từ khi chính thức lên thành phố vào đầu năm 2020, Thuận An đã phát triển mạnh mẽ và khẳng định là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Bình Dương. Minh chứng là diện mạo khu vực đang thay đổi nhanh chóng, một loạt trung tâm thương mại, dịch vụ, cửa hàng bán lẻ, chung cư cao tầng, cao ốc văn phòng, khách sạn cũng như các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa… lần lượt hình thành nhộn nhịp.

Tiềm năng phát triển của Thuận An ngày càng lớn nhờ định hướng đưa đô thị trở thành thành phố thông minh, là trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ lớn của tỉnh và phấn đấu đạt đô thị loại I giai đoạn 2021-2025. Là địa phương có kế hoạch đầu tư công lớn thứ hai toàn tỉnh (đợt 1 năm 2021) với nguồn vốn hơn 500 tỉ đồng, hiện Thuận An đang khẩn trương triển khai nhiều hạng mục giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13, các đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến ngã tư cầu Ông Bố, cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị, nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong… đưa một phần Quốc lộ 13 thành đại lộ. Sắp tới, dọc trục đường này sẽ phát triển 5 trung tâm thương mại cấp đô thị và bổ sung đồng loạt nhiều tiện tích đẳng cấp.

Bên cạnh tiềm năng đầu tư, Legacy Central có thiết kế hiện đại và đa dạng tiện ích phù hợp nhu cầu an cư của những gia đình trẻ

Khu vực phát triển mạnh mẽ của Thuận An cũng chính là vị trí dự án Legacy Central toạ lạc. Nhờ đó, giá trị những sản phẩm căn hộ chắc chắn sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, nhất là khi Legacy Central có giá mềm so với mặt bằng chung của thị trường nên lợi nhuận thu được sẽ tốt hơn. Nơi đây còn quy tụ nhiều khu công nghiệp lớn, tập trung một lượng lớn là những chuyên gia, kỹ sư, lao động trí thức làm việc và sinh sống càng giúp nhà đầu tư Legacy Central thuận lợi khai thác cho thuê.

Không chỉ giàu tiềm năng cho nhóm khách hàng đầu tư mà ngay cả những khách hàng sở hữu Legacy Central để ở cũng vô cùng lý tưởng, dễ dàng tiếp cận những tiện ích đẳng cấp quanh khu vực. Đặc biệt, trong khuôn viên dự án còn được đầu tư loạt tiện ích hiện đại như: hồ bơi tràn bờ, khu thể dục thể thao, khu cảnh quan, khu sinh hoạt cộng đồng, BBQ, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non… đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và thụ hưởng của cư dân.