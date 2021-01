Lý do khiến giới chuyên gia không thể không chọn Happy One - Central

Thủ Dầu Một là nơi tập trung một bộ phận không nhỏ các chuyên gia, kỹ sư nước ngoài có tiêu chuẩn sống cao. Chốn an cư đối với họ không chỉ đơn thuần là nơi che mưa che nắng, đó phải là một không gian sống đầy đủ tiện ích, an toàn và giao hòa với thiên nhiên để các chuyên gia có thể nuôi dưỡng tâm hồn, tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc áp lực và căng thẳng.

Phối cảnh mặt tiền dự án với không gian thoáng mát tràn ngập mảng xanh theo phong cách Singapore

Là một trong những đơn vị tiên phong đầu tư vào dòng sản phẩm căn hộ hạng sang tại Thủ Dầu Một, cộng với thành công từ các dự án đi trước như Happy One - Phú Hòa và Happy One - Premier. Vạn Xuân Group đã dồn lực vào Happy One - Central để tạo nên một dự án biểu tượng cho thành phố, nâng tầm sống cho cư dân khu vực.

Happy One - Central được các chuyên gia đánh giá cao nhờ kiến trúc tòa tháp đôi độc đáo, cao 40 tầng, cùng 3 tầng hầm, cung ứng cho thị thường 1.291 căn hộ và 13 shophouse. Với tầm nhìn từ trên cao, cư dân của Happy One - Central có thể tận hưởng đặc quyền thu trọn toàn cảnh thành phố mới Bình Dương vào trong tầm mắt.

Ngoài ra, để xóa đi quan niệm căn hộ giống như những “khối bê tông” đồng thời đáp ứng được chất lượng không khí trong lành, sự hài hoà với môi trường thiên nhiên, cũng như khả năng chạm đến cảm xúc của mỗi cư dân, Happy One - Central được trang bị với diện tích cây xanh lên đến 1,03 ha, trong khi đó mật độ xây dựng chỉ chiếm 34%, hầu hết các phòng trong căn hộ đều có cửa sổ đón nắng gió tự nhiên. Chính vì đó khi đi trong khuôn viên dự án, cư dân có cảm giác như đang lạc vào thiên đường nhiệt đới rợp bóng cây xanh…

Đặc biệt, HAPPY ONE - Central là một trong những dự án đầu tiên tại Bình Dương sử dụng công nghệ chiếu sáng mặt dựng tòa nhà và chiếu sáng cảnh quan. Hiệu quả thẩm mỹ của hệ thống chiếu sáng mặt dựng và cảnh quan sẽ hỗ trợ đắc lực cho công việc kinh doanh của các nhà đầu tư bằng cách gia tăng sức hút và hiệu quả về mặt thương hiệu.

Một trong những tiện ích đáng giá mà Happy One - Central mang lại cho cư dân

Happy One - Central không chỉ mở ra một không gian sống khỏe cho cư dân với những mảng xanh trải dài theo tầm mắt mà hệ sinh thái 68 tiện ích nội khu đi kèm như: vườn treo nghệ thuật, cầu kính trên không, quảng trường ánh sáng, đài phun nước, hồ bơi vô cực, golf 3D,… cũng là điểm cộng đáng giá, khiến giới chuyên gia không thể không chọn nơi đây làm điểm an cư. Dù bất kỳ ở khu vực nào trong khuôn viên dự án, cư dân đều có thể tận hưởng cuộc sống hiện đại, tiện nghi. Tại đây, hệ thống 16 thang máy được bố trí và hoạt động liên tục, phục vụ nhu cầu của người dân.

Là dự án căn hộ cao cấp, Happy One - Central hướng tới phong cách thiết kế hiện đại, đa dạng, phù hợp với mọi phân khúc khách hàng bao gồm 461 căn hộ 01 phòng ngủ, 717 căn hộ 02 phòng ngủ, 113 căn hộ 03 phòng ngủ và 13 căn shophouse. Đồng thời, các thiết bị trong nhà đều được tích hợp công nghệ 4.0 để các chủ nhân có thể hưởng thụ sự tiện nghi, an toàn từ những giải pháp giám sát an ninh toàn diện, báo cháy, tự động điều khiển các thiết bị chiếu sáng, máy lạnh, bếp từ… thông qua smartphone.

Góc nhìn của siêu phẩm căn hộ cao cấp Happy One - Central hướng về TP.HCM

Dự án có tọa lạc trên phường Phú Hòa, chỉ cách đại lộ Bình Dương hơn 300m. Trong vòng bán kính 5 km, cư dân có thể dễ dàng kết nối với các tiện ích sẵn có của khu vực hay di chuyển đến các khu công nghiệp lớn của Bình Dương.

Ngày 23.1.2021, Vạn Xuân Group kết hợp cùng các đơn vị phát triển dự án CEN Land và Vivahomes chính thức tổ chức Lễ công bố dự án HAPPY ONE - Central với chủ đề “Giao điểm hạnh phúc” tại TT Hội nghị White Palace Phạm Văn Đồng.

Đến tham dự sự kiện Lễ công bố dự án HAPPY ONE - Central, ngoài các chính sách ưu đãi hấp dẫn như: Thanh toán đợt 1 10%, hỗ trợ vay 70% với lãi suất 0% và ân hạn gốc đến 24 tháng - đến khi nhận nhà, thanh toán chỉ từ 1%/tháng,… khách hàng sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân của nhiều giải thưởng hấp dẫn: Honda SH, Honda Vission, iMac, Iphone 12 Pro, vàng SJC, phiếu quà tặng,…