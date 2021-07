Nhà thầu và đối tác thiết kế dự án nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay Resort & Residences

Sau khi vượt qua quá trình đấu thầu chọn lựa chặt chẽ và chuyên nghiệp từ Chủ đầu tư BIM Land và Mace - đơn vị quản lý dự án, quản lý xây dựng và giám sát chất lượng, Công ty CP Xây dựng Coteccons đã trúng thầu gói thầu xây dựng dự án nghỉ dưỡng cao cấp InterContinental Halong Bay Resort & Residences, dự án được hoàn thiện vào cuối tháng 12.2022 với tổng vốn đầu tư lên tới 90 triệu đô.

Với 20 năm kinh nghiệm, năng lực của Coteccons đã được thể hiện rõ nét tại các công trình xây dựng đẳng cấp, đa dạng loại hình từ khách sạn, resort, khu dân cư, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, trải dài khắp Việt Nam như: thi công thần tốc dự án Casino Nam Hội An với tổng giá trị gói thầu trên 7.000 tỉ đồng; cất nóc vượt tiến độ 1,5 tháng tại Metropole Thủ Thiêm - dự án điểm nhấn tại bán đảo Thủ Thiêm; trúng thầu cả hai giai đoạn của Hồ Tràm Strip với hơn 550 phòng nghỉ dưỡng hạng sang tại Bà Rịa - Vũng Tàu; xây dựng Landmark 81 - đỉnh cao Đông Nam Á với chiều cao trên 460m với hàng triệu giờ an toàn lao động… Đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao, Conteccons đã có kinh nghiệm triển khai các dự án như: The Nam Hai Resort Hoi An, Crowne Plaza Phú Quốc, Le Meridien Da Nang…

Dự án nghỉ dưỡng cao cấp InterContinental Halong Bay Resort & Residences là dự án nghỉ dưỡng ven biển thương hiệu quốc tế tại Vịnh Hạ Long do BIM Land, thành viên Tập đoàn BIM Group làm chủ đầu tư. Dự án này được BIM Land và đối tác IHG, tập đoàn cung cấp thương hiệu InterContinental tính toán và lựa chọn kỹ lưỡng tên tuổi có chất lượng đẳng cấp quốc tế cho từng hạng mục tư vấn tham gia vào dự án này.

Vào tháng 3.2021, chủ đầu tư BIM Land cũng đã công bố Mace là đơn vị đảm nhiệm vai trò quản lý dự án, quản lý xây dựng và giám sát chất lượng, hồ sơ thiết kế, thi công của dự án InterContinental Halong Bay Resort & Residences. Đây là đơn vị quốc tế có kinh nghiệm lâu năm trong vai trò quản lý các dự án cao cấp trên khắp thế giới và tại Việt Nam.

Công ty thiết kế toàn cầu WATG là đơn vị đảm nhiệm vai trò tư vấn kiến trúc và quy hoạch tổng mặt bằng của dự án. Tên tuổi WATG gắn liền với những dự án BĐS nghỉ dưỡng cao cấp quốc tế với 8 văn phòng tại 3 châu lục cùng 500 chuyên gia và nhà thiết kế. Đồng hành với WATG ở hạng mục tư vấn thiết kế nội thất là P49Deesign. Với kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu khắt khe của những chủ đầu tư và thương hiệu vận hành lớn, P49Deesign có một danh mục dự án thiết kế nội thất ấn tượng.

Giới thiết kế kiến trúc và xây dựng quốc tế gọi các chuyên gia thiết kế ánh sáng của Công ty LPA là những “phù thủy ánh sáng”. Dấu ấn của đơn vị này gắn với nhiều loại hình công trình nhưng đặc biệt nổi trội ở mảng khách sạn nghỉ dưỡng. LPA đảm nhiệm vai trò tư vấn thiết kế ánh sáng của InterContinental Halong Bay Resort & Residences. Đặc biệt, thiết kế cảnh quan được đảm nhiệm bởi Coopers Hill, đơn vị với kinh nghiệm hơn 35 năm về các giải pháp và kĩ thuật thiết kế đương đại. Các dự án mang tính biểu tượng của Coopers Hill được thực hiện tại hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu dân cư, trung tâm thương mại…

Ông Adam Owen Riley, Trưởng ban Quản lý Khách sạn và Dịch vụ du lịch của BIM Land cho biết: “Đội ngũ nhà thầu, đơn vị giám sát, và đội ngũ tư vấn thiết kế uy tín trong và ngoài nước ở phân khúc BĐS cao cấp là sự bảo chứng cho tiêu chuẩn và đẳng cấp 5 sao của thương hiệu InterContinental nói chung và dự án InterContinental Halong Bay Resort & Residences nói riêng”.

Ngay trong những đợt giới thiệu đầu tiên, 90% các căn biệt thự Row Villa và Garden Villa của dự án đã được đăng ký giao dịch thành công. Trong tháng 7.2021, chủ đầu tư sẽ giới thiệu 60 căn hộ nghỉ dưỡng trên cao Sky Residences. Đặc biệt, chủ đầu tư BIM Land tiết lộ 6 căn biệt thự Beach Villa cũng sẽ được giới thiệu đến các nhà đầu tư vào đầu quý 3/2021.

Nằm tại vị trí trung tâm của khu nghỉ dưỡng ven biển cao cấp mang thương hiệu quốc tế đầu tiên bên Vịnh di sản InterContinental Halong Bay Resort & Residences, Khu căn hộ Vịnh Đông Sky Residences thu trọn cảnh sắc huy hoàng bốn mùa của Vịnh Hạ Long, nơi quý chủ nhân có thể thưởng thức kỳ quan thiên nhiên mỗi ngày từ trên cao. Sky Residences cao 10 tầng gồm 60 căn hộ. Với lợi thế về tầm cao và 100% căn có tầm nhìn trực diện vô hạn hướng ra vịnh biển. Có thể khẳng định đây là không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp sát biển, trực vịnh hiếm hoi còn sót lại tại Vịnh Hạ Long.

Được vận hành bởi một thương hiệu hàng đầu thế giới với đội ngũ hùng hậu các đơn vị tư vấn cũng như tổng thầu, quản lý giám sát giàu kinh nghiệm, đó là những gì khẳng định InterContinental Halong Bay Resort & Residences xứng đáng với vị trí dự án BĐS nghỉ dưỡng cao cấp tại Hạ Long.