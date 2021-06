Nhận diện một dự án bất động sản nghỉ dưỡng tiềm năng

Trong đó, vị trí, pháp lý, chất lượng sản phẩm, uy tín chủ đầu tư và đơn vị vận hành dự án,… chính là những cơ sở cho bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng thu hút du khách, đảm bảo công suất phòng và sinh lời bền vững.

Việt Nam có bờ biển trải dài và nhiều bãi biển tuyệt đẹp để phát triển du lịch. BĐS ven biển có thể để nghỉ dưỡng hoặc được coi như khoản đầu tư hay ngôi nhà thứ hai. Các địa danh nổi tiếng và thuận lợi sân bay như Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phú Quốc… luôn nằm trong tầm ngắm của người đầu tư kinh doanh lẫn có nhu cầu sử dụng, nghỉ ngơi thực sự. Tuy nhiên, để đầu tư an toàn và hiệu quả, các chuyên gia đưa ra lời khuyên cần cẩn trọng xem xét để nhận biết đâu là sản phẩm tiềm năng đảm bảo mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. Dưới đây là 5 tiêu chí nhận diện một dự án BĐS nghỉ dưỡng tiềm năng:

Thứ nhất vị trí là yếu tố tiên quyết

Đối với BĐS nghỉ dưỡng, để có thể khai thác tốt trong dài hạn, ngoài các yếu tố về dịch vụ, quản lý, thì vị trí có vai trò tối quan trọng. Theo thống kê của ngành du lịch, hơn 70% khách du lịch đều chọn biển là nơi lựa chọn hàng đầu trong các kỳ nghỉ. Do đó, vị trí dự án tọa lạc tại vị trí liền kề biển, vừa đủ đông đúc để kinh doanh nhưng cũng đủ tĩnh lặng để nghỉ ngơi sẽ là yếu tố hoàn hảo đảm bảo tiềm năng sinh lời cho một dự án BĐS nghỉ dưỡng. Thực tế cũng chứng minh, tại bất cứ thị trường nào, những dự án BĐS sở hữu vị trí mặt biển, nhất là các bãi biển đẹp, trù phú đều có sức hút tuyệt vời và trở thành món hời cho giới đầu tư.

BĐS nghỉ dưỡng sở hữu vị trí ven biển được coi là một trong những bảo chứng thành công cho dự án

Thứ hai, uy tín của chủ đầu tư

Chủ đầu tư uy tín là yếu tố hàng đầu quyết định hiệu quả đầu tư dự án BĐS nghỉ dưỡng. Một chủ đầu tư uy tín, năng lực thể hiện qua các yếu tố: Tiềm lực tài chính; Kinh nghiệm phát triển dự án; Giá trị thương hiệu. Năng lực của chủ đầu tư sẽ đảm bảo những cam kết với khách hàng về mức chia sẻ lợi nhuận, tiến độ xây dựng, chất lượng, pháp lý dự án, khả năng khai thác và kinh doanh.

Thứ ba, thương hiệu đơn vị quản lý vận hành

Sự tham gia của thương hiệu vận hành uy tín sẽ giúp tăng khả năng nhận diện và giá trị của dự án đối với các nhà đầu tư cũng như khách du lịch. Thông thường, với du khách nước ngoài, đặc biệt là những du khách lần đầu đến Việt Nam để có sự lựa chọn an toàn cho nơi lưu trú, họ sẽ tìm đến những khách sạn, khu nghỉ dưỡng danh tiếng do thương hiệu quốc tế quen thuộc quản lý vì chất lượng dịch vụ đã được du khách thế giới trải nghiệm và công nhận. Với những dự án này, nhà đầu tư không chỉ thừa hưởng một lượng khách hàng quốc tế từ thương hiệu vận hành mà uy tín doanh nghiệp sẽ giúp dự án dễ lấy lòng lượng khách du lịch quốc tế. Chính vì vậy, một dự án được vận hành bởi thương hiệu nổi tiếng quốc tế sẽ quyết định khả năng khai thác cũng như lợi nhuận lâu dài của dự án.

Thứ tư là tiện ích và chất lượng sản phẩm

Một BĐS nghỉ dưỡng tiềm năng cần hội tụ những yếu tố thuận lợi về vị trí, pháp lý, uy tín chủ đầu tư... Ảnh: Phối cảnh Grand Mercure Hoi An

Những dự án được xây dựng thành hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng hoàn chỉnh với hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, sân golf, spa, cửa hiệu, trung tâm hội nghị, thể thao, giải trí… luôn có sức hút lớn đối với khách hàng cùng các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, để tạo nên tính cạnh tranh, dự án BĐS nghỉ dưỡng còn cần phải có kiến trúc sang trọng và tinh tế, nhất quán với triết lý phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên và tôn vinh giá trị du lịch của địa phương.

Thứ năm, pháp lý dự án

Pháp lý là nguyên tắc sống còn trong đầu tư BĐS nghỉ dưỡng. Yếu tố pháp lý vừa là rào cản của nhiều dự án nhưng lại giúp tháo gỡ những vướng mắc tâm lý lớn của người đầu tư trong quyết định “xuống tiền”. Chính vì vậy, đây sẽ trở thành “át chủ bài” của các dự án sở hữu pháp lý minh bạch, rõ ràng.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố của một dự án bất động sản nghỉ dưỡng tiềm năng, GrandMecure Hoi An của chủ đầu tư Xuân Phú Hải là một cái tên thu hút sự chú ý của giới đầu tư thời gian gần đây. Tọa lạc tại vị trí đắc địa liền kề biển An Bàng, đây là quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao được thiết kế hài hòa giữa nét đẹp truyền thống của vùng đất di sản Hội An và phong cách đương đại Ý lịch lãm. Đặc biệt, với sự quản lý vận hành của tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Accor cùng sự bảo chứng của những thương hiệu như Huni Architectes, NewstarHomes, Netnam… GrandMecure Hoi An hứa hẹn mang đến tiềm năng sinh lời bền vững cho giới đầu tư.