Những dấu ấn đẳng cấp tại dự án The Nine

Dấu ấn sang trọng, khẳng định đẳng cấp

Lấy cảm hứng thiết kế từ phong cách Mỹ, nhằm kiến tạo một không gian sống đẳng cấp cho tòa căn hộ cao cấp phía Tây Bắc Thủ đô, tại dự án The Nine (số 9, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội), GP.Invest mạnh tay đầu tư vào từng hạng mục công trình, áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế sang trọng, chất lượng vượt bậc.

Nhằm tạo ra diện mạo hiện đại, phóng khoáng cho Tòa căn hộ The Nine, GP.Invest đã “chịu chơi” phủ hệ thống kính Low-E kích thước lớn (1,8m) lên toàn bộ mặt ngoài tòa nhà và logia, tạo ra hiệu ứng đẳng cấp và sự độc đáo, khác biệt cho một tòa căn hộ.

Phối cảnh tổng thể dự án The Nine, Số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội Hệ thống kính lắp đặt tại The Nine có chất lượng vượt trội và tiêu chuẩn cao nhất thị trường, đây là dạng kính hộp có độ dày 27mm với 2 lớp kính, 1 lớp khí Argon ở giữa được kết cấu bởi các lớp vật liệu vô cơ có kích thước nano, nhằm kiểm soát năng lượng mặt trời truyền vào bên trong căn hộ và ngăn chặn tuyệt đối tiếng ồn. Hệ thống kính lắp đặt tại The Nine có chất lượng vượt trội và tiêu chuẩn cao nhất thị trường, đây là dạng kính hộp có độ dày 27mm với 2 lớp kính, 1 lớp khí Argon ở giữa được kết cấu bởi các lớp vật liệu vô cơ có kích thước nano, nhằm kiểm soát năng lượng mặt trời truyền vào bên trong căn hộ và ngăn chặn tuyệt đối tiếng ồn.

Kiến trúc phủ kính không chỉ tạo nên vẻ đẹp mặt ngoài cho The Nine, mà còn mang tới mang tầm nhìn không giới hạn và không gian ngập tràn ánh sáng, đầy tính nghệ thuật cho mỗi căn hộ.

Hình ảnh căn hộ thực tế sắp ra mắt của dự án The Nine

Một trong những điểm khác biệt so với các Dự án chung cư cao cấp khác, là thiết kế sảnh cư dân của The Nine có diện tích hơn 150m², cùng chiều cao lên tới 6m theo tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao. Bên cạnh đó, sảnh chờ thang máy ở mỗi tầng căn hộ có diện tích 100m² (kích thước: 24 x 4,1m), tạo ra không gian chung đặc biệt thoáng rộng.

Sảnh thang máy tại The Nine với kích thước 24 x 4,1m

Tiêu chuẩn đẳng cấp của The Nine còn được thể hiện trong việc bố trí 7 thang máy với vận tốc 3m/s (trọng tải từ 1.000 - 1.300kg) trên một mặt sàn 14 căn hộ, đảm bảo mật độ thang máy cả tòa nhà là 50 căn/thang. Trong khi đó, mật độ thông thường tại các dự án chung cư khác là 55 - 65 căn/thang, điều này khẳng định đặc quyền dịch vụ cao cấp, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển cho cư dân sinh sống tại The Nine.

Chuỗi tiện ích, dịch vụ khác biệt

Dấu ấn đẳng cấp tiếp theo tại The Nine phải kể đến Khu dịch vụ tại tầng 6 với chiều cao 9,5m (tương đương 3 tầng căn hộ), vượt ra khỏi khuôn mẫu của các khu dịch vụ tại dự án thông thường. Không gian rộng rãi giúp cư dân được trải nghiệm liên hoàn chuỗi tiện ích đẳng cấp, nổi bật có thể kể đến như: Hệ sinh thái xanh trên cao tại tầng 6 - tầng 30; Sân bóng rổ theo tiêu chuẩn quốc tế, phòng tập rộng 1.300m² với đa dạng môn thể thao gym, yoga, boxing…; nhà hàng cafe rộng hơn 200m² được bao bọc bởi khu vườn cây xanh xung quanh; 2 bể sục tầm nhìn panorama…

Khu tiện ích tại 6 tòa nhà có chiều cao 9,5m (tương đương chiều cao 3 tầng căn hộ)

Hơn thế nữa, không gian sống tại The Nine còn đặc biệt sống động bởi phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ thành phố Las Vegas phồn hoa với không gian: Quảng trường, đường đi bộ, nhà hàng sang trọng, cửa hàng thời trang cao cấp, hay không gian văn phòng hạng A …

Từng chi tiết thiết kế tại The Nine được chủ đầu tư GP.Invest chăm chút kỹ lưỡng nhằm tạo nên một không gian sống thực sự đẳng cấp và hiện đại. Diện tích các không gian chung rộng lớn thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao, cho thấy mức độ đầu tư cũng như tâm huyết của GP.Invest. Tại The Nine, GP.Invest sẵn sàng giảm bớt diện tích kinh doanh,thương mại để tập trung hướng đến trải nghiệm sống hoàn hảo cho cư dân.