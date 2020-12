Oyster Gành Hào - sản phẩm hữu hình với pháp lý hoàn thiện

Oyster Gành Hào với hơn 200 căn hộ du lịch dành riêng cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Vũng Tàu với tiềm năng và biên độ tăng trong thời gian tới.

Oyster Gành Hào là dự án được đầu tư phát triển bởi chủ đầu tư VietPearl Group, với thiết kế tân cổ điển cùng hệ thống tiện ích hiện đại mang chuẩn tiện ích khách sạn 4* sẽ hoàn thiện và đi vào hoạt động vào năm 2021.

Điểm nhấn đầu tiên của dự án chính là việc sở hữu tọa độ địa lý đắc địa - ngay trên mặt đường Trần Phú. Đây được xem là vị trí “tọa sơn, hướng thủy, lõi trung tâm” chỉ có ở Oyster Gành Hào. Từ dự án, chỉ cần một bước chân khách du lịch đã có thể tận hưởng mọi dịch vụ tiện ích trung tâm, cũng như dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng trung khu vực như: Tượng Chúa Jesus trên đỉnh núi Tao Phùng, miếu Hòn Bà, Thích Ca Phật Đài, chợ đêm, nhà thờ đá...

Oyster Gành Hào cũng được xem là điểm nhấn mới lạ, khác biệt cho loại hình căn hộ du lịch nghỉ dưỡng đang phát triển tại thành phố biển. Dự án có 277 căn hộ du lịch, tất cả các căn hộ dự án đều được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, tối ưu mặt thoáng, đón nhận tối đa ánh sáng và không khí trong lành của tự nhiên tràn ngập các phòng chức năng.

Phối cảnh hồ bơi ngoài trời tại Oyster Gành Hào

Tại Oyster Gành Hào, việc phân bổ không gian giải trí cũng vô cùng hợp lý, với hàng loạt tiện ích như hộp đêm, dịch vụ phòng 24/7, nhà hàng phong cách Á - Âu, cà phê, gym, spa chăm sóc sắc đẹp... đáp ứng tiêu chí trải nghiệm "all in one" - tất cả chỉ trong vài bước chân là du khách đã có được những phút giây thư giãn đúng nghĩa.

Tình tới thời điểm hiện tại, các căn hộ dự án đã cất nóc, đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao cho khách hàng vào năm 2021. Việc dự án sở hữu pháp lý hoàn thiện, tiến độ nhanh chóng được các nhà đầu tư đánh giá cao.

Những giá trị sống đang hiện hữu và được hoàn thiện từng ngày tại Oyster Gành Hào đã thu hút lượng lớn nhà đầu tư.

Anh Tiến Đạt, nhà đầu tư tại TP.HCM cho biết: Tôi đánh giá cao dự án Oyster Gành Hào bởi đây là dự án sở hữu vị trí tốt, tại khu vực Gành Hào mà không nhà đầu tư nào không biết đến. Các căn hộ có thiết kế khá độc đáo, tiện ích hiện đại, cơ hội gia tăng giá trị và cho thuê trong tương lai chắc chắn sẽ ở mức cao”.

Thực tế cho thấy, so với thời kỳ đầu mở bán, hiện nay giá chuyển nhượng các căn hộ du lịch dự án đã tăng 10-15%. Đặc biệt với chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng vượt qua thời kỳ khó khăn của thị trường, chủ đầu tư VietPear Group dành nhiều ưu đãi cho khách hàng.

Theo đó, khi có giao dịch thành công tại dự án Oyster Gành Hào, khách hàng sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ cho thuê hấp dẫn với cam kết cho thuê 12 triệu đồng/tháng căn 1 phòng ngủ, căn 2 ngủ 17 triệu đồng/tháng trong năm đầu tiên và được gia hạn thêm 1 năm tiếp theo. Khách hàng không sử dụng chương trình cam kết cho thuê sẽ được chiết khấu trực tiếp thêm 4%. Ngoài ra, khách hàng sẽ được tặng 15 đêm nghỉ dưỡng/năm cùng nhiều ưu đãi đặc biệt khác khi đặt mua căn hộ du lịch dự án thành công.

