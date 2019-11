Sở hữu vị trí chiến lược, Sailing Bay Ninh Chữ ngày càng đắt giá

Chìa khóa mở ra cơ hội sinh lời

Chuyên gia Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho hay: “Đánh giá một dự án bất động sản du lịch thành công, tính chiến lược của vị trí là yếu tố không thể thiếu. Hiện những nơi có lợi thế về phát triển du lịch và hệ thống giao thông thuận tiện chắc chắn sẽ trở thành khu vực có tiềm năng phát triển mạnh về bất động sản du lịch”.

Trong các vùng đất, Ninh Thuận nằm ở vị trí hội tụ đầy đủ các tiềm năng về giao thông, cảnh quan, khí hậu, văn hóa để trở thành “tọa độ” lý tưởng cho các dự án bất động sản du lịch.

Ninh Thuận là tâm của tam giác du lịch Đà Lạt - Nha Trang - Phan Thiết với đường biển cát trắng trải dài 105 km, liền kề rừng quốc gia, sa mạc nắng gió đặc trưng. Ninh Thuận trở thành điểm kết nối các góc tam giác du lịch, thuận lợi để du khách tận hưởng nhiều hình thái du lịch như: du lịch biển, sinh thái, văn hóa, thể thao… trong một hành trình.

Cùng với đó, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của Ninh Thuận đề cao chiến lược “kiềng ba chân”, gồm du lịch, năng lượng sạch và bất động sản. Từ đây, nhiều dự án hạ tầng đã và đang được triển khai. Đặc biệt khi tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn từ TP.HCM đi Nha Trang hoàn thành; dự án nâng cấp Quốc lộ 1 kết nối từ sân bay quốc tế Cam Ranh đến TP.Phan Rang - Tháp Chàm được triển khai sẽ tăng khả năng kết nối giữa Ninh Thuận với các tỉnh miền Trung và miền Nam.

Cùng với giao thông hàng không, đường bộ, đường sắt, Ninh Thuận còn có cảng biển quốc tế Cà Ná. Với lợi thế kết nối này, Ninh Thuận sẵn sàng đón du khách bằng tất cả hình thức giao thông, từ bất kỳ đâu trên thế giới.

Trên thực tế, Ninh Thuận đang là điểm đến mới sáng giá của du khách trong và ngoài nước. 9 tháng năm nay, Ninh Thuận đã đón 2.260.000 lượt khách (tăng 6,3 % so cùng kỳ, vượt 90% so kế hoạch); trong đó, đón 66.000 lượt khách quốc tế (tăng 8% so cùng kỳ); khách nội địa đạt 2.200.000 (tăng 7% so cùng kỳ).

Nhận diện dự án sở hữu vị trí lọt “mắt xanh” nhà đầu tư

Bên cạnh vị trí vùng mang tính chiến lược, câu hỏi “dự án cụ thể nằm ở đâu?” luôn được các nhà đầu tư đặt ra.

Tại Ninh Thuận, dự án Sailing Bay Ninh Chữ do Tập đoàn Crystal Bay làm chủ đầu tư được nhận định có vị trí đáng giá bậc nhất.

Nằm sát bờ biển trong tọa độ trung tâm của khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, Sailing Bay Ninh Chữ đủ điều kiện và dư địa phát triển hạ tầng nghỉ dưỡng - trải nghiệm - khám phá cũng như phục vụ các nhu cầu vui chơi, giải trí khác biệt cho mọi du khách. Biển Ninh Chữ trải dài 10 km với hình vòng cung, sở hữu điều kiện gió và nắng hiếm nơi nào sánh được biến nơi đây thành thiên thường của trải nghiệm thể thao biển như: lướt ván diều, dù lượn, sailing…

Vị trí của Sailing Bay Ninh Chữ mang điểm nhấn đặc biệt: địa thế mũi tàu độc tôn hướng ra biển. Từ đây, 4 tòa tháp được khởi tạo, liên kết thành hình cánh buồm căng mình ra khơi. Dự án sẽ là biểu tượng phồn vinh cho vùng đất Ninh Chữ khi hoàn thiện.

Sailing Bay Ninh Chữ còn khiến giới đầu tư sành sỏi xuýt xoa khi thiết lập thế tựa sơn hướng thủy. Sau lưng dự án là núi, trước mặt là biển, Sailing Bay Ninh Chữ mang đến vượng khí cho người sở hữu, đồng thời, dự án vươn cao mang tầm nhìn panorama ôm trọn TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Vừa có vị trí nổi bật, vừa sở hữu hàng loạt ưu điểm như: chuỗi tiện ích phong phú, khả năng khai thác buồng phòng với công suất 80 - 90 % khi đi vào hoạt động…, Sailing Bay Ninh Chữ đang là dự án gây chú ý hàng đầu trên thị trường bất động sản du lịch.