Sức hút của thị trường bất động sản phía tây Hà Nội

Điều này lý giải tại sao nhiều dự án bất động sản tại đây khi vừa ra mắt đã trở thành cơn sốt của thị trường.

Sức bật từ giao thông - tiện ích…

Cứ theo quy luật, hệ thống đường giao thông phát triển ở đâu thì ở đó có cơ sở để đón đầu hạ tầng phát triển bất động sản. Việc quy hoạch mở rộng các tuyến đường huyết mạch khu vực phía tây Hà Nội đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án bất động sản phát triển, mang đến nhiều cơ hội lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư và khách hàng.

Thật khó có thể tưởng tượng được chỉ trong thời gian ngắn mà diện mạo của khu vực phía tây thủ đô được “lột xác” nhanh chóng đến vậy. Sự thay đổi này là kết quả của việc quy hoạch kết nối giao thông giữa khu vực phía tây với trung tâm Hà Nội đã được cải tạo, nâng cấp và mở rộng. Cụ thể, các tuyến đường huyết mạch đã và đang phát triển như Lê Văn Lương - Tố Hữu, Lê Trọng Tấn, Đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3, đường Trung Văn kết nối Mễ Trì - Mỹ Đình, đường vành đai 4… đặc biệt đây là khu vực duy nhất trên địa bàn Hà Nội tập trung toàn bộ các hệ thống giao thông công cộng hiện đại của thành phố, bao gồm tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh sắp được đưa vào vận hành, tuyến xe buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã đã đi vào hoạt động...

Không chỉ có hạ tầng giao thông phát triển, khu vực Tây Hà Nội còn “hội tụ” nhiều dịch vụ - tiện ích phục vụ nhu cầu cuộc sống như hệ thống trường học đào tạo từ cấp mầm non cho đến tiểu học, trung học và đại học, bệnh viện, siêu thị, khu vui chơi… ngày càng phát triển và mở rộng. Đặc biệt, trung tâm mua sắm Aeon Mall tại Hà Đông là một trong những mắt xích quan trọng tạo nên sự bùng nổ về hệ thống tiện ích tại khu vực phía tây này.

Hậu thuẫn cho thị trường bất động sản

Với sự phát triển của nhiều tuyến đường giao thông lớn được xây dựng mới đồng bộ, người dân di chuyển giữa các khu vực nội thành, ngoại thành Hà Nội và các tỉnh dễ dàng hơn. Đây sẽ là cú hích lớn đối với khu vực phía tây, vì khi nguồn nhân lực ngày càng đông, nhu cầu về nhà ở sẽ tăng lên. Tuy nhiên thị trường bất động sản hiện nay lại đang rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung, đặc biệt là dự án nhà đất được quy hoạch bài bản và đồng bộ.

Tại khu vực phía tây, một trong những dự án được khách hàng mong chờ và hối thúc mở bán - điều vốn rất lạ và ít xảy ra trên thị trường bất động sản hiện nay. Đó là dự án shophouse nằm ở vị trí “vàng” trên trục đường Lê Văn Lương - Tố Hữu. Đây là dự án đang được giới đầu tư săn lùng bởi khả năng sinh lời bạc tỷ khi sở hữu cả 2 mặt tiền, vô cùng thuận tiện cho hoạt động kinh doanh. Không chỉ nổi bật về vị trí, 222 căn shophouse Him Lam Vạn Phúc còn được thiết kế theo phong cách kiến trúc Haussmann - Pháp kết hợp với phong cách hiện đại, thông minh tạo nên nét phá cách rất riêng trong kiến trúc đô thị tại Hà Đông. Không chỉ vậy, tại dự án, cộng đồng tinh hoa còn dễ dàng tiếp cận với hệ thống tiện ích nội - ngoại khu đa dạng, hoàn chỉnh.

Him Lam Vạn Phúc được khách hàng và nhà đầu tư háo hức chờ đón

Theo ghi nhận, nhu cầu sở hữu nhà để cho thuê lại, mua bán, kinh doanh tại khu vực phía tây thủ đô luôn ở mức cao, do vậy lợi nhuận hằng tháng tốt hơn so với những loại hình khác. Theo ước tính của các chuyên gia, dòng tiền mà các sản phẩm shophouse như Him Lam Vạn Phúc mang lại hứa hẹn sẽ cao hơn hiệu suất cho thuê của căn hộ chung cư, gửi ngân hàng, đồng thời ít rủi ro hơn vàng hay chứng khoán.

Có thể thấy, sở dĩ Him Lam Vạn Phúc được khách hàng và nhà đầu tư quan tâm bởi hệ thống shophouse sở hữu nhiều giá trị vượt trội: vị trí chiến lược, hệ thống tiện ích đa dạng, thiết kế “2 trong 1” vừa kinh doanh vừa an cư, sổ đỏ lâu dài, tài sản tích lũy gia tăng giá trị theo thời gian.