Thị trường BĐS TP.HCM thêm ‘nhiệt’ từ dự án Đông Tăng Long - An Lộc

Cơ hội cuối sở hữu BĐS tại Đông Tăng Long - An Lộc

Chính thức ra mắt thị trường từ cuối năm 2019, Đông Tăng Long - An Lộc (quận 9) là một trong những dự án hiếm hoi giữ được nhịp giao dịch đều đặn, bất chấp những khó khăn chung của thị trường. 6 tháng đầu năm 2020, lượng khách hàng quan tâm và tìm hiểu dự án tăng đột biến, đặc biệt trong tháng 5 và tháng 6 giao dịch của dự án cũng đạt con số “vàng” so với các dự án cùng phân khúc mở bán trong cùng thời điểm.

Theo đại diện đơn vị phát triển kinh doanh dự án TLH, hai trong những lý do quan trọng giúp dự án giành được sự lựa chọn và tin tưởng của khách hàng là bởi Đông Tăng Long - An Lộc giữ tiến độ thi công tích cực và là số ít sản phẩm nhà đất tại khu Đông sẵn sàng bàn giao cho khách hàng trong năm 2020. Đặc biệt, Đông Tăng Long - An Lộc đã hoàn thiện pháp lý, khách hàng mua sản phẩm dự án có thể hoàn toàn yên tâm mua để an cư hoặc đầu tư gia tăng giá trị.

Các căn nhà phố Đông Tăng Long - An Lộc hiện đang được hoàn thiện ở những bước cuối cùng, sẵn sàng bàn giao cho khách hàng vào quý 4/2020

Giới đầu tư BĐS TP.HCM cũng nhận định, trong bối cảnh thị trường khó khăn như hiện nay, nhiều dự án vướng pháp lý không thể ra hàng như dự kiến khiến nguồn cung sụt giảm. Trong điều kiện này, để tìm được một dự án đã hoàn thiện pháp lý như Đông Tăng Long - An Lộc là cơ hội đầu tư tốt cần nắm giữ.

Với Đông Tăng Long - An Lộc, giá trị càng lớn hơn khi dự án sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm quận 9 - nơi được quy hoạch để trở thành “thành phố trong lòng thành phố”. Quận 9 đang trở thành tâm điểm phát triển của khu Đông với những thế mạnh hiện có như: Tập trung nhiều viện nghiên cứu, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao như Samsung, Intel, Schneider... Việc sở hữu vị trí nằm sát quận 2, nơi có khu đô thị mới Thủ Thiêm định hướng là trung tâm thương mại dịch vụ tài chính mới của thành phố càng giúp cho quận 9 trở thành vùng đất hứa của nhiều nhà đầu tư.

Khai trương nhà mẫu dự án “Thành phố xanh thu nhỏ” tại quận 9

Với diện tích khoảng 20.750 m2, Đông Tăng Long - An Lộc bao gồm 143 căn nhà phố và biệt thự vườn, được thiết kế 1 trệt, 2 lầu và 1 tầng áp mái, có diện tích đất từ 100 m2 – 200 m2. Trong đó, các căn nhà phố dự án có diện tích 5x20 m2, giá chỉ từ 5,6 tỉ/ căn. Biệt thự vườn dự án có diện tích 8x20 m2, có giá chỉ từ 7,9 tỉ/ căn.

Phối cảnh nhà mẫu dự án

Để nâng cao trải nghiệm cuộc sống cho các gia chủ, các căn nhà phố, biệt thự vườn dự án được thiết kế hiện đại, tối ưu mặt thoáng, đón nhận tối đa ánh sáng và không khí trong lành của tự nhiên tràn ngập các phòng chức năng, được bao quanh bởi những khuôn viên xanh mát. Chủ đầu tư cũng quy hoạch hệ thống tiện ích nội khu như: Trường học; khu y tế; khu thể thao; trung tâm thương mại;…

Bên cạnh đó, Đông Tăng Long - An Lộc cũng được thừa hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích đa dạng của khu đô thị Đông Tăng Long (một trong số khu đô thị lớn nhất quận 9). Trong đó, đáng chú ý là thừa hưởng môi trường xanh lý tưởng từ công viên trung tâm rộng 20 ha, hồ điều tiết 7 ha và 13 ốc đảo công viên. Đây cũng là lý do dự án được xem như là “Thành phố xanh thu nhỏ” tại quận 9.

Ngày 5.7.2020 tới đây, đơn vị phát triển kinh doanh dự án sẽ tổ chức sự kiện khai trương nhà mẫu và tri ân khách hàng tại khuôn viên dự án.

Tại sự kiện, đơn vị phát triển kinh doanh dành nhiều phần quà bốc thăm may mắn với nhiều quà tặng giá trị cho khách hàng như: tủ lạnh LG inverter, điều hòa Daikin Inverter, smart Tivi Samsung… Ngoài ra, khách hàng cũng sẽ được miễn phí 24 tháng phí quản lý; tặng gói bảo hiểm nhân thọ với mức phí 20 triệu đồng/ năm và được ưu đãi lên tới 4% khi thanh toán nhanh và 2% khi thanh toán theo tiến độ.

Hiện nay, nhiều khu dân cư đã và đang hình thành tại quận 9, thu hút nhiều người về an cư, hình thành cộng đồng dân cư trí thức, văn minh, kéo theo sự phát triển của hệ thống trường học, phòng khám quốc tế, nhà hàng, spa, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng... Vì vậy, những dự án BĐS gắn liền với đất như Đông Tăng Long - An Lộc càng trở nên giá trị với tiềm năng tăng giá lớn cùng khả năng sinh lời từ việc cho thuê.