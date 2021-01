Mỗi căn hộ tại CSJ Tower đều sở hữu lối thiết kế sang trọng, những tiện nghi cao cấp đáp ứng nhu cầu sống hàng đầu.

Tổng quan chung về CSJ Tower Vũng Tàu

Dự án CSJ Tower tọa lạc tại số 169 Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là vị trí đắc địa, nằm ngay tại trung tâm thành phố nên rất thuận tiện cho việc di chuyển tới các địa điểm tham quan, vui chơi giải trí... CSJ Tower tổng 31 tầng, trong đó bao gồm 27 tầng căn hộ và 4 tầng trung tâm thương mại - dịch vụ. Cùng với đó là 372 căn hộ cao cấp được xây dựng bao quanh bởi vườn cây xanh lý tưởng, không gian sống tại đây chú trọng đến sự hòa hợp, gần gũi với thiên nhiên, đồng thời tích hợp nhiều tiện ích để nâng cao chất lượng sống của mọi người.

CSJ Tower tọa lạc bên bãi biển Thùy Vân thơ mộng (tiến độ hoàn thiện dự án cập nhật tháng 1.2021

Giá bán ưu đãi của CSJ Tower Vũng Tàu

Hiện nay, giá bán của các căn hộ tại CSJ Tower chỉ từ 42 triệu đồng/m². Phương thức thanh toán của dự án được áp dụng chia thành 7 đợt. Với mỗi đợt chỉ từ 15 - 20%, được kéo dài lên đến một năm. Cùng với đó là nhiều ưu đãi và các phần quà hấp dẫn đang chờ đón khách hàng khi mua căn hộ như: cơ hội trúng SH 150i ABS, Samsung Note 20 Ultra, quà tặng “Thịnh vượng” từ 0,5 - 2 lượng vàng...

Thiết kế sang trọng bên trong căn hộ cao cấp CSJ Tower Vũng Tàu

CSJ Tower là dự án nổi bật với lối thiết kế hiện đại và sang trọng hàng đầu tại Vũng Tàu. Không chỉ đơn thuần là nơi để an cư, mỗi căn hộ tại đây còn được coi là chốn nghỉ dưỡng đẳng cấp ven biển, một điểm dừng chân lý tưởng để an cư lạc nghiệp lâu dài.

CSJ Tower là chốn lý tưởng vừa để nghỉ dưỡng vừa an cư lạc nghiệp

CSJ Tower được thiết kế theo hướng mở "All in one". Nơi đây đáp ứng mọi nhu cầu khi quy tụ hàng loạt các địa điểm phục vụ cho nhu cầu giải trí, sinh hoạt như: siêu thị, khu ẩm thực, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí... Chẳng cần đi đâu xa, mọi tiện ích đều được tích hợp đầy đủ chỉ trong bán kính vài bước chân.

Không gian CSJ Tower tràn đầy hơi thở của thiên nhiên, được bao quanh bởi cây xanh hoa cỏ, sân vườn, cùng với khung cảnh biển cả đầy thơ mộng. Trên tầng thượng của khu Trung tâm thương mại còn có riêng khu thư giãn bao gồm quầy bar, vườn hoa, cà phê ngoài trời, hồ bơi... Cư dân tại đây có thể thoải mái tận hưởng những tiện ích tuyệt vời nhất của tòa nhà.

CSJ Tower được thiết kế theo hướng mở "All in one"

Đặc biệt hơn nữa, mỗi căn hộ mà cư dân tại đây sở hữu đều có lối kiến trúc thiết kế chuẩn 5 sao. Mỗi căn hộp bên trong có diện tích từ 48m² đến 95m², trong số đó hầu hết đều có view biển tuyệt đẹp, có cửa kính nhìn ra bên ngoài. Lối thiết kế tinh tế và thông minh đem đến một không gian sống rộng mở, giúp người dân có thể tận hưởng thiên nhiên một cách dễ dàng nhất.

Mỗi căn hộ tại đây đều được thiết kế hợp lý để khách hàng có thể hoàn thiện nội thất theo nhiều phong cách khác nhau mà vẫn tận hưởng được gió biển và ánh nắng chan hòa

Thông tin đợt mở bán cuối cùng của dự án

Sự kiện mở bán đợt cuối các căn hộ tại CSJ Tower Vũng Tàu dự kiến diễn ra trong quý 1/2021. Dự kiến, sự kiện này sẽ thu hút hơn 500 khách hàng đến trải nghiệm dự án sau khi đi vào hoàn thiện, trong đó có sự góp mặt quan trọng của chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án từ Tập đoàn DIC, đơn vị thiết kế Forg Architects...

Với tất cả những ưu điểm trên, CSJ Tower Vũng Tàu chắc chắn là không gian sống hoàn hảo cho mọi cư dân yêu thích sự tiện nghi, cao cấp. Nơi đây hứa hẹn sẽ đem đến sự hài lòng cao nhất cho tất cả khách hàng trong thời gian sắp tới!