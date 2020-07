TNR Holdings Vietnam nhận giải thưởng nhà phát triển BĐS nhà ở tốt nhất Việt Nam

DOT Property Vietnam Awards là giải thưởng bất động sản danh giá và uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Giải thưởng nhằm tôn vinh những nhà phát triển dự án bất động sản nổi trội, những dự án hàng đầu đã có nhiều đóng góp ấn tượng, tích cực cho sự phát triển của ngành bất động sản Việt Nam. Lễ công bố và trao giải DOT Property Vietnam Award năm 2020 diễn ra tối 23.7.2020 tại TPHCM.

Đây là lần thứ hai Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam (TNR Holdings Vietnam) nhận giải thưởng của DOT Property. Lần đầu tiên vào năm 2017, TNR Holdings Vietnam dành cú đúp “Đơn vị phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất Đông Nam Á” (Southeast Asia’s Best of the Best Luxury Developer) và Dự án Khu dân cư có thiết kế tốt nhất Đông Nam Á (Southeast Asia’s Best of the Best Residential Architectural Design) dành cho dự án TNR GoldSeason.

TNR Holdings Vietnam (thành viên TNG Holdings Vietnam) được biết đến là đơn vị quản lý và phát triển nhiều dự án bất động sản nhà ở cao cấp ở các thành phố lớn như TNR Goldmark City, TNR GoldSeason, TNR GoldSilk Complex (Hà Nội) hay TNR The GoldView (TPHCM). Bên cạnh đó, TNR Holdings Vietnam còn thành công với chuỗi dự án khu đô thị tại các tỉnh, thành được biết đến dưới tên gọi TNR Stars. Đến nay, chuỗi dự án TNR Stars đã có mặt tại nhiều địa phương như Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Giang, Nghệ An, Trà Vinh, An Giang,…

Các sản phẩm do TNR Holdings Vietnam cung cấp ra thị trường được đánh giá cao về chất lượng, phù hợp với nhu cầu, năng lực tài chính của khách hàng, đồng thời mang lại khả năng sinh lời cao cho các nhà đầu tư. Hiện tổng số căn hộ TNR Holdings Vietnam cung cấp ra thị trường gần 9.000 căn với tỷ lệ hấp thu trung bình 80-90%.

Được nhận giải thưởng DOT Property Vietnam lần này còn có các thành viên khác của TNG Holdings Vietnam là TNS Holdings Vietnam với giải thưởng Đơn vị quản lý dịch vụ bất động sản tốt nhất (Vietnam's Best Property Management Businesses) và TNI Holdings Vietnam với giải thưởng Nhà phát triển bất động sản khu công nghiệp tốt nhất (Best Industrial Real Estate Developer).