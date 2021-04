Vạn An Phát ‘trình làng’ dự án quy mô 8ha

Dự án Phước Bình LakeView đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư 2288/QĐ-UBND ngày 25.7.2019 cho Công ty CP BĐS May Mắn với phân khu 1 và 426/QĐ-UBND ngày 1.2.2019 Công ty TNHH Phương Minh Triết với phân khu 2 làm chủ đầu tư xây dựng Khu dân cư với tên gọi Khu dân cư Phước Bình - Long Thành Phát. Đến nay, dự án đã có QĐQH 1/500, được cấp GPXD… Công ty Vạn An Phát là đơn vị độc quyền nhận ủy quyền toàn quyền triển khai dự án đến quý khách hàng quan tâm.

Với việc tung dự án Phước Bình Lakeview quy mô 8ha, duy nhất sở hữu mặt tiền hồ sinh thái tại xã Phước Bình - vùng kinh tế trọng điểm của huyện Long Thành nói riêng, tỉnh Đồng Nai nói chung, Vạn An Phát tiếp tục khẳng định uy tín và tiềm lực mạnh mẽ trên thị trường BĐS trong đầu năm 2021, khi cơn “sốt” phát triển kinh tế tại khu vực Long Thành - Đồng nai tiếp tục sôi động sau khi Thủ tướng chính phủ nhấn nút khởi công xây dựng sân bay Long Thành vào 5.1.2021 vừa qua.

Phối cảnh thể dự án Phước Bình Lakeview - Khu dân cư Phước Bình

Huyện Long Thành nắm giữ vị trí chiến lược hàng đầu trong đà phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Với định hướng của tỉnh Đồng Nai, Long Thành sẽ là một trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính cấp vùng và là trung tâm dịch vụ logistic cấp Quốc gia và khu vực.

Nằm trong sự phát triển của huyện Long Thành, xã Phước Bình được xác định là cửa ngõ phía Nam phục vụ sản xuất đầu tư và mở rộng cho sự kết nối của khu vực huyện Long Thành, TP.HCM và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo định hướng, xã Phước Bình sẽ là trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp cấp vùng.

Ngày 6.3.2020, UBND huyện Long Thành đã xác định rõ xã Phước Bình chính là cốt lõi của phân vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Đồng Nai. Xuất phát từ vị trí đặc biệt quan trọng đó, xã Phước Bình dần chuyển mình hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật: điển hình là tuyến đường huyết mạch Phước Bình rộng đến 32m, là trục giao thông kết nối thông suốt QL 51 - Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng như các huyện khác trong khu vực. Nhiều công trình giao thông trọng điểm gồm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức -Long Thành, các tuyến đường Liên Vùng 1, 2… đua nhau đổ về Phước Bình, đáp ứng được tất cả các nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa từ Phước Bình đến các khu vực lân cận trong bối cảnh Phước Bình sắp được đầu tư 2 KCN rộng đến 900ha.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế và UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất triển khai dự án xây dựng cơ sở 2 trường Đại Học Y Dược TP.HCM và quần thể y tế trên tổng diện tích 126ha tại xã Phước Bình bao gồm khu bệnh viện, khu nhà máy, sản xuất thử nghiệm. Nhìn chung, với những điều kiện kinh tế và an sinh xã hội đa dạng chắc chắn BĐS nơi đây là trung tâm của tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Dự án Phước Bình Lakeview, theo quy hoạch 1/500 đã được duyệt bao gồm 2 phân khu được quy hoạch bài bản, hạ tầng phát triển đồng bộ và phân khu chức năng đa dạng: Phân Khu LakeView 1 - Phân khu Sinh Thái: rộng 2 ha sở hữu mặt tiền hồ sinh thái Suối Vạc, điểm nhấn độc đáo mang lại sự trong lành, đem sinh khí tài lộc đến toàn bộ dự án. Phân Khu LakeView 2 - Phân khu Thương Mại: rộng 5 ha nằm liền kề khu thương mại phức hợp và trung tâm của 3 tuyến đường chính. Phân Khu LakeView 3 (dự kiến quý IV/2021): rộng 3ha

Sở hữu vị trí tọa lạc gần tuyến đường huyết mạch Phước Bình 32m, kết nối trực tiếp đến Quốc lộ 51 - Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng như các huyện khác trong khu vực, nằm liền kề trục Đường vành đai kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm cụm cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Long Thành – Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Phước Bình Lakeview xứng đáng là bệ phóng hoàn hảo khi nằm trong cụm giao thông mang tính liên kết toàn miền Nam.

Từ đây, cư dân cũng chỉ mất khoảng 10 phút đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, 30 phút đến trung tâm đô thị Thủ Thiêm và chưa đầy 40 phút đến trung tâm TP.HCM.

Bản đồ vị trí chiến lược dự án Phước Bình Lake view - Khu dân cư Phước Bình

Trong giai đoạn hiện nay, để sở hữu dự án quy mô lớn, vị trí đắc địa và không gian kiến tạo như Phước Bình Lakeview đòi hỏi chủ đầu tư cần có khả năng tài chính, tiềm lực và có uy tín từng phát triển những dự án có tầm cỡ tương tự.

Ông Lê Phạm Khoa, Tổng giám đốc công ty BĐS Vạn An Phát cho biết: Mặc dù có những thách thức nhưng như chia sẻ của Thủ tướng Chính Phủ tại kỳ họp Quốc Hội mới đây: con thuyền Việt Nam đã vượt qua hải trình bão tố. Vạn An Phát chúng tôi sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ để phát triển nên những dự án BĐS với giá trị thật, đầu tư sinh lợi thật, môi trường và chất lượng sống ở mức cao nhất để đáp ứng niềm tin của quý khách hàng đã gửi gắm. Bên cạnh đó, Vạn An Phát luôn mong mỏi để kiến tạo nên những giá trị tinh thần, kinh tế tại địa phương, những dự án minh bạch và hoàn chỉnh nhất về mặt pháp lý… đó mới thật sự là phương châm chúng tôi hướng tới”.

Vạn An Phát bàn giao sổ hồng cho khách hàng

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực BĐS, thành công và làm chủ đầu tư nhiều dự án lớn với các sản phẩm hoàn chỉnh về pháp lý, cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ và luôn thực hiện đầy đủ các cam kết của mình với khách hàng, chúng tôi tự tin với năng lực và tầm nhìn của mình khi phát triển dự án Phước Bình Lakeview, một dự án quy mô lớn, vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch với điểm nhấn thương mại - sinh thái độc đáo, sẽ đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư bất động sản của rất nhiều khách hàng, tạo nên giá trị sinh lợi cực kỳ cao nhằm đón đầu sự tăng trưởng của thị trường”.

Vạn An Phát ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19

Bên cạnh đó, ông Khoa còn cho biết thêm động lực to lớn thúc đẩy Vạn An Phát đầu tư và phát triển dự án chính là góp phần kích thích tăng trưởng nền kinh tế, chỉnh trang bộ mặt đô thị tại địa phương như phương châm phát triển bền vững của công ty. Ngoài ra, đây còn là lời khẳng định mạnh mẽ nhất trước những tin đồn, thông tin xấu, không căn cứ về thương hiệu trong giai đoạn vừa qua.

Trong tương lai, khi dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành được triển khai đi vào hoạt động, cộng hưởng với các dịch vụ tiện ích đã hoàn thiện tại đây, khu vực Phước Bình chắc chắn sẽ là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của huyện cũng như của tỉnh. Đặc biệt, sẽ là vùng hỗ trợ kinh tế quan trọng của phía Nam, cụ thể là của TP.HCM.

Đây cũng là cơ hội tuyệt vời cho các dự án BĐS có những lợi thế đặc biệt như dự án Phước Bình Lakeview, là nơi tuyệt vời cho khách hàng mua để ở hoặc đầu tư, mang lại siêu lợi nhuận cho khách hàng khi mặt bằng giá đất chắc chắn sẽ tăng cao trong thời gian tới.