Vạn An Phát 'tung' dự án 1/500 mặt tiền cao tốc Bến Lức - Long Thành

Thông qua việc sở hữu vốn và hợp đồng ủy quyền toàn quyền từ Công ty T&T, Công ty cổ phần bất động sản Vạn An Phát là đơn vị chính thức và độc quyền triển khai dự án Khu dân cư Phước Thái (Phước Thái Residence) đến quý khách hàng.

Điểm sáng nằm ở vị trí đắc địa

Dự án Khu dân cư Phước Thái nằm mặt tiền cao tốc Bến Lức - Long Thành , ngay tại nút giao với quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hình thành nên vòng xoay cao tốc trong hệ thống cao tốc Bắc - Nam trong tương lai.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được xây dựng thuộc tuyến đường cao tốc Bắc - Nam Việt Nam. Tuyến đường dài 57km, có điểm đầu từ nút giao với đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương tại xã Mỹ Tiên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An và kết thúc tại nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc địa phận xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đây là công trình trọng điểm quốc gia, giúp kết nối 13 tỉnh miền Tây Nam bộ đến thẳng sân bay Long Thành mà không phải đi qua nội đô TP.HCM, từ đó cũng giúp các tỉnh miền Tây Nam bộ kết nối giao thông trực tiếp đến hệ thống cao tốc Bắc - Nam trong tương lai. Công trình sẽ góp phần giảm ùn tắc tại TP.HCM, trên quốc lộ 1, 51 và rút ngắn thời gian di chuyển từ tỉnh Long An qua TP.HCM đến huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai chỉ còn 40 phút lái xe. Hiện, công trình đã đạt được 80% khối lượng, dự kiến thông xe vào năm 2021, sẽ tạo đà phát triển mạnh mẽ cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Uy tín Vạn An Phát

Ngay những ngày đầu năm 2021, Công ty cổ phần bất động sản Vạn An Phát đã thông qua việc sở hữu vốn công ty chủ đầu tư (Công ty TNHH KD BĐS T&T) và là đơn vị độc quyền phát triển dự án Phước Thái Residence với quy mô hơn 100 nền sổ hồng riêng… Tất cả những nền tảng, điểm nhấn của dự án tạo nên cơ sở pháp lý an toàn, đáp ứng nhu cầu và là sự lựa chọn hàng đầu cho khách hàng từ chủ đầu tư uy tín Vạn An Phát.

Ông Lê Phạm Khoa - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Vạn An Phát cho biết: “Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty CP bất động sản Vạn An Phát vẫn hoàn thành bàn giao hơn 550 sản phẩm đất nền hoàn thiện về pháp lý tại những thị trường tiềm năng phát triển mạnh về kinh tế và giá trị bất động sản như: Hưng Lộc, An Viễn, Giang Điền… và đặc biệt là Long Thành. Với sự khan hiếm về dự án đất nền thổ cư ở thời điểm hiện tại công ty chúng tôi vẫn quyết định triển khai dự án Phước Thái Residence nhằm đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư bất động sản của rất nhiều khách hàng nhằm đón đầu sự tăng trưởng của thị trường đang hấp thụ tốt trở lại”.

Theo quy hoạch chi tiết hiện hữu, dự án Phước Thái Residence tọa lạc tại vị trí đắc địa nằm đối diện cụm khu công nghiệp Gò Dầu, Mỹ Xuân một mặt tiếp giáp sông Thị Vải, mặt tiền cao tốc Bến Lức - Long Thành liền kề với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, kết nối với sân bay Long Thành, với vị thế vô cùng tiềm năng như vậy đã hình thành nên tính “tạo thị”, tức hình thành cộng đồng dân cư hoàn chỉnh, văn minh với đầy đủ tiện ích giáo dục, y tế, thương mại, giải trí… và nhất là tính liên kết giao thông vùng toàn miền Nam theo trục đường cao tốc, dễ dàng di chuyển đến các tỉnh miền Đông, Tây Nam bộ và Tây nguyên. Bên cạnh đó, cư dân cũng chỉ mất khoảng 10 phút đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, 30 phút là đến trung tâm đô thị Thủ Thiêm và chưa đầy 40 phút đến trung tâm TP.HCM.

Ngoài kết nối giao thông hạ tầng liên vùng thì thông tin khởi công sân bay Long Thành cùng tiến độ thi công cao tốc Bến Lức - Long Thành và các tuyến đường vành đai của tỉnh Đồng Nai có tín hiệu khởi sắc, ưu tiên đầu tư từ tỉnh. Dự án Phước Thái Residence đã được chấp thuận chủ trương đầu tư UBND tỉnh Đồng Nai, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của UBND huyện Long Thành tạo cơ sở pháp lý vững chắc. Dự án nằm ở vị trí đắc địa, mặt tiền nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 51, nằm trong khu trung tâm dân cư hiện hữu, đó chính là lý do để chúng tôi tin rằng dự án Phước Thái Residence là cơ hội tuyệt vời cho khách hàng mua để ở và cả giới đầu tư.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực bất động sản làm chủ đầu tư nhiều dự án lớn với các sản phẩm hoàn thiện pháp lý, cơ sở hạ tầng khang trang, vị trí đắc địa và luôn thực hiện đầy đủ các cam kết của mình với khách hàng. Chỉ tính riêng năm 2019, Công ty cổ phần bất động sản Vạn An Phát đã trao 500 sản phẩm hoàn thiện cho khách hàng, đóng góp lớn vào sự phát triển của địa phương, nâng cao giá trị sinh lợi đầu tư cho khách hàng, chỉnh trang bộ mặt đô thị địa phương và cũng là phương châm giúp công ty phát triển bền vững.