Điểm nhấn độc đáo của biệt thự The Hamptons Hồ Tràm - GĐ 2 Melia Hồ Tràm

Được chính thức vận hành từ tháng 4.2019, Melia Hồ Tràm Beach Resort không chỉ đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong suốt 6 tháng qua, mà còn vinh dự nhận giải thưởng “khu nghỉ dưỡng ven biển nổi bật tại Việt Nam” tại Lễ trao giải thưởng Du lịch và lữ hành châu Á - Thái Bình Dương (APTTF 2019). Trong suốt thời gian vận hành, chủ đầu tư nhận thấy được nhu cầu nghỉ dưỡng tại biệt thự biển đẳng cấp và sang trọng ngày càng tăng cao, Tanzanite International đã quyết định mở bán biệt thự biển 3 phòng ngủ và biệt thự mặt tiền biển 4 phòng ngủ với số lượng giới hạn trên quỹ đất 14 ha liền kề.

Trong 2 - 3 năm vừa qua, Hồ Tràm là sự lựa chọn hoàn hảo cho khách du lịch trong và ngoài nước bởi bãi biển đẹp, hoang sơ và vị trí thuận tiện - chỉ cách TP.HCM 2 giờ lái xe. Hồ Tràm thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản lớn tại TP.HCM và tập đoàn nước ngoài đến đầu tư các dự án nghỉ dưỡng.

Trong giai đoạn 2 của Melia Hồ Tràm Beach Resort, Tanzanite International đã hợp tác cùng đơn vị thiết kế nội thất hàng đầu châu Á - Ong & Ong với ngôn ngữ thiết kế mang màu xanh tươi sáng của biển kết hợp cùng các vật liệu có sẵn trong tự nhiên. Hơn thế nữa, thiết kế không gian thống nhất và dễ dàng kết nối giữa khu vực ăn uống, phòng khách và phòng ngủ đã tạo nên một không gian mở và thoáng đãng, tinh tế cho chủ sở hữu.

Trong “34 căn villa mặt tiền biển” mới của Melia Hồ Tràm, ông Nguyễn Nam Sơn - Chủ tịch Tanzanite International chia sẻ rằng: “Các nhà thiết kế của chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc mang màu sắc biển của sò và màu sắc lãng mạn của hoàng hôn tại Hồ Tràm vào trong không gian nghỉ dưỡng. Ví dụ, bạn có thể cảm nhận diện mạo hoàn toàn mới trong việc sử dụng màu vàng ấm và xám nhạt trong tấm thảm tại phòng khách, hay sự thanh lịch của những chiếc lá xanh được đặt trên đầu giường, kết hợp gối màu trắng và cam để tạo điểm nhấn trang trí”. Vật liệu thân thiện môi trường được chú trọng tạo không gian nghỉ dưỡng sang trọng và ấm cúng. Hiệu ứng ánh sáng sang trọng và hiện đại tạo ấn tượng hơn hẳn.

Thêm vào đó, biệt thự biển 3 phòng ngủ với 3 chìa khóa riêng biệt và 3 phòng ngủ có tầm nhìn trực diện biển. Tất cả các phòng ngủ được sử dụng như một phòng khách sạn độc lập. Tùy theo nhu cầu sử dụng, khách có thể thuê toàn bộ căn biệt thự bao gồm 3 phòng ngủ, hoặc 2 phòng ngủ hoặc chỉ 1 phòng ngủ. “Chức năng mới này tạo nên sự linh động trong việc sử dụng, tối đa hóa công năng và lợi nhuận đầu tư cho chủ sở hữu. Nhằm cung cấp trải nghiệm nghỉ dưỡng thú vị và đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau của tất cả các khách hàng trên thế giới như tuần trăng mật của các cặp đôi hoặc kỳ nghỉ của gia đình. Chúng tôi rất hào hứng khi giới thiệu sản phẩm mới và đặc biệt này đến các chủ sở hữu”, ông Nguyễn Nam Sơn khẳng định.

Chủ sở hữu biệt thự và khách nghỉ dưỡng sẽ có thể tận hưởng tất cả các dịch vụ và tiện ích thuộc khu nghỉ dưỡng phức hợp The Hamptons Hồ Tràm, tổng diện tích 31 ha đất và 1,1 km chiều dài đường bờ biển. Đặc biệt, khi giai đoạn 2 đi vào hoạt động, chủ sở hữu biệt thự có thể tham quan cầu đi bộ ngắm biển The Hamptons và chợ đêm The Hamptons, cùng các hoạt động vui chơi và giải trí như khu vui chơi trẻ em, nhà hàng, cà phê, bar, khu phố mua sắm…

Ông Sơn chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng vì cầu đi bộ ngắm biển The Hamptons là một trong những cây cầu đi bộ ngắm biển đầu tiên tại miền Nam Việt Nam, sẽ thu hút hàng triệu khách du lịch đến đây tham quan trong thời gian tới. Khách hàng nghỉ dưỡng tại Melia Hồ Tràm có thể tản bộ, đi dạo trên cầu đi bộ ngắm biển để ngắm bình minh và hoàng hôn, tận hưởng gió biển trong lành, thưởng thức hải sản tươi ngon và lưu giữ khoảnh khắc quý báu bên cạnh những người thân yêu”.

The Hamptons Hồ Tràm được định hướng phát triển thành “Khu nghỉ dưỡng phức hợp lớn nhất” tại Hồ Tràm.