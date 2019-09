Diễn biến thị trường bất động sản châu Á: Phân khúc trung tâm liên tục tăng giá

Dấu hiệu chững lại của thị trường nhà ở cao cấp trên thế giới

“Có một số lý do khiến cho thị trường nhà ở tại các thành phố hàng đầu thế giới đang chững lại. Chính sách của chính phủ, chi phí vay vốn, nguồn cung tăng và sự bất ổn của kinh tế toàn cầu, tất cả những yếu tố này đều có vai trò đóng góp,” bà Sophie Chick, Trưởng bộ phận Nghiên cứu toàn cầu của Savills nhận định. “Mặc dù vậy, chúng tôi không kỳ vọng chỉ số giá nhà ở sẽ giảm đáng kể, nhưng tốc độ tăng trưởng như hiện tại sẽ không có sự thay đổi hoặc sẽ có sự gia tăng nhỏ về giá trị trong trung hạn”.

Sáu tháng đầu năm 2019 đã đánh dấu một bước ngoặt của các thành phố Trung Quốc khi giá nhà ở đã tăng lên sau một thời kỳ giảm kể từ tháng 6.2018. Điều này là kết quả của việc nới lỏng nhẹ chính sách hạn chế dự án nhà ở tại Trung Quốc trong bối cảnh nền kinh tế có phần chững lại. Hồng Kông vẫn là thị trường có giá nhà ở đắt nhất thế giới với mức khoảng 1,150 tỉ đồng/m2 (50.700 USD/m2), ghi nhận mức tăng 1,3%.

Bất động sản Trung Quốc tăng giá sau thời kỳ giảm đáng kể từ tháng 6.2018

Những thành phố khác tại châu Á như Kuala Lumpur và Bangkok, với giá nhà cao cấp trung bình lần lượt là 64,4 triệu đồng/m2 (2.800 USD/m2) và 220 triệu đồng/m2 (9.500 USD/m2), đã ghi nhận mức tăng trưởng gần 2,5% trong nửa đầu năm nay.

Chính mức giá bất động sản quá cao tại các quốc gia này đã không còn hấp dẫn các nhà đầu tư bản xứ. Hơn nữa, lãi suất ở các thị trường này cũng cực thấp. Mức lãi suất phổ biến tại Singapore là 3%, tại Nhật là 1%, tại Hàn Quốc là dưới 2% và nhiều vùng lãnh thổ khác như Hong Kong, Đài Loan cũng cực kỳ khiêm tốn.

Việt Nam - thị trường tiềm năng trong mắt nhà đầu tư nước ngoài

Theo đại diện của Savills Việt Nam, có nhiều lý do khiến bất động sản cao cấp, hạng sang tại Việt Nam thu hút mạnh nhà đầu tư nước ngoài. Trước tiên là giá nhà hạng sang tại TP.HCM và Hà Nội giá còn khá rẻ so với các nước trong khu vực. Các khoản phí, chi phí thuế bất động sản tại Việt Nam khá thấp, chẳng hạn, chỉ cần trả 10% VAT và thanh toán 1 lần 2% phí bảo trì. Bên cạnh đó, tiềm năng tăng giá của bất động sản khu vực trung tâm thành phố rất lớn và tỷ suất sinh lời từ việc cho thuê căn hộ cao cấp khá cao, đạt 5 - 6,5% trong khi tỷ suất sinh lời của bất động sản trong khối ASEAN dao động trong khoảng 3,7 - 5,2% và ở khu vực châu Á cũng ở ngưỡng tương đương.

Bất động sản trung tâm TP.HCM được nhà đầu tư gốc Á ưa chuộng

Theo các chuyên gia bất động sản, nhà đầu tư nước ngoài thường không chuộng tư duy “đánh nhanh rút gọn”. Họ luôn đánh giá thị trường trong tầm nhìn dài hạn hơn so với nhà đầu tư trong nước. Nếu định vị tầm nhìn tính bằng đơn vị thập niên, thị trường bất động sản TP.HCM được đánh giá còn nhiều tiềm năng và biên độ tăng trưởng lớn hơn so với các đô thị đang bão hòa tại Đông Nam Á và châu Á. Do đó, bất động sản Việt Nam trở thành “thỏi nam châm” đầy hấp dẫn nhờ mức sinh lời cao vượt trội. Cụ thể là các dự án nhà ở và căn hộ cao cấp hạng sang tại TP.HCM thu hút sự quan tâm lớn nhất từ khách nước ngoài.

Ngoài ra, Việt Nam có nền văn hóa Á Đông phù hợp với văn hóa của các quốc gia trong khu vực châu Á. Sự tương đồng hoặc gần gũi về văn hóa là cầu nối rất hữu hiệu trong quá trình xúc tiến đầu tư, hợp tác đầu tư, giúp các nhà đầu tư Châu Á dễ dàng tiếp cận, thâm nhập thị trường bất động sản Việt Nam.

Nội thất cao cấp, sang trọng bên trong 10 căn Sky Villa trên tầng cao nhất của The Grand Manhattan

The Grand Manhattan được phát triển bởi Tập đoàn Novaland, nhà thầu chính là Lotte E&C - Top 10 nhà thầu xây dựng Hàn Quốc, trở thành lựa chọn khôn ngoan dành cho những nhà đầu tư gốc Á. The Grand Manhattan có vị trí cực đắc địa tại khu vực trung tâm quận 1, thiết kế của dự án thể hiện xu hướng sống sành điệu và đẳng cấp của gia chủ.

Tầm nhìn đắt giá tại căn Sky Villa ngay trung tâm quận 1