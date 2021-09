Điện lực TP.HCM đảm bảo cung cấp điện liên tục phục vụ dạy và học trực tuyến

Một trong những biện pháp được triển khai là quản lý, kiểm soát theo dõi thông số vận hành 100% các trạm biến áp bằng phần mềm, giúp các ngành kịp thời phát hiện và xử lý các bất thường trên lưới điện, không để xảy ra sự cố hoặc sự cố kéo dài ảnh hưởng đến việc dạy và học trực tuyến. Trong 8 tháng đầu năm nay, độ tin cậy cung cấp điện của EVNHCMC ngày càng tăng. Chỉ số SAIFI (số lần mất điện trung bình của hệ thống) là 0,33 lần, giảm 20% so cùng kỳ; chỉ số SAIDI (số thời gian mất điện trung bình của hệ thống) là 21,24 phút, giảm 31,30% so với cùng kỳ. Từ đầu tháng 9 đến nay, chỉ số SAIFI 0,03 lần, giảm 44,34% và chỉ số SAIDI 2,6 phút giảm 34,05% so với cùng kỳ.

Đại diện EVNHCMC cho biết, trong giai đoạn TP thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Tổng công ty đã duy trì chế độ trực vận hành tại 2 nơi riêng biệt, cách ly hoàn toàn không tiếp xúc nhau; trực theo 2 ca 2 kíp hoặc 2 ca 3 kíp (nếu đơn vị bố trí được nhiều kíp), xoay vòng các nhóm trực (gồm 2-3 kíp) sau mỗi 5 hoặc 7 ngày. Công nhân sửa chữa điện không vào ra nơi trực, công tác bàn giao phương tiện, vật tư thiết bị thực hiện ngay tại hiện trường. Ngoài ra, cán bộ - công nhân viên lao động thuộc các bộ phận trên đều ký cam kết chỉ đi lại giữa nơi ở và nơi làm việc, hạn chế tối đa tiếp xúc với bên ngoài.