Điện mặt trời dư bị 'nuốt': Công ty điện lực nói gì?

Với các trường hợp hộ dân gửi phản ánh đến Báo, Công ty điện lực Bình Thuận đề nghị được cung cấp thông tin để liên hệ hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục lắp đặt công tơ 2 chiều (miễn phí). "Nếu thiếu do nhu cầu tăng đột biến, chúng tôi sẽ xin Tổng công ty điện lực miền Nam cung cấp hoặc xin điều chuyển từ các đơn vị bạn để lắp đặt cho khách hàng" - văn bản do Giám đốc Trần Ngọc Linh nêu rõ.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã nhận được phản ánh của nhiều người dân tại tỉnh An Giang và Bình Thuận về tình trạng các đơn vị điện lực địa phương không lắp đặt công tơ điện 2 chiều cho họ, khiến lượng điện mặt trời dư của họ bị “trôi” mất. Cụ thể, một số hộ dân ở An Giang cho hay, gia đình bỏ chi phí 60 - 145 triệu đồng để trang bị hệ thống điện mặt trời, khi sử dụng còn thừa thì bị điện lưới “nuốt” do điện lực địa phương chưa chịu lắp đồng hồ 2 chiều vì… chưa có, người dân hỏi, điện lực tại đây trả lời phải chờ.