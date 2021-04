Điều gì khiến hợp tác Vietcombank - FWD nhận được sự kỳ vọng đặc biệt?

Cú huých cho thị trường bancassurance Việt Nam

Trong năm 2020, hàng loạt các thương vụ hợp tác hàng nghìn tỉ đồng giữa ngân hàng và các công ty bảo hiểm nhân thọ đã được triển khai. Tuy nhiên, so về quy mô và sức lan tỏa thì thương vụ bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) giữa Vietcombank và FWD vẫn được xem là đình đám nhất.

Kể từ khi chính thức triển khai hợp tác vào tháng 4.2020, cả Vietcombank và FWD đều đặt ra mục tiêu trở thành mô hình bancassurance thành công nhất Việt Nam và những kết quả mà hai bên gặt hái được trong một năm hợp tác vừa qua đã cho thấy rằng đây là một mục tiêu hoàn toàn khả thi. Bất chấp những khó khăn, thử thách của dịch bệnh Covid-19, Vietcombank và FWD đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao gấp 3 lần thị trường trong năm 2020 (theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam). Bên cạnh đó, mức doanh thu phí bảo hiểm năm đầu cũng vượt mức kỳ vọng của cả hai. Đặc biệt, với việc ra mắt trang bán bảo hiểm hoàn toàn trực tuyến là iFWD x Vietcombank, sự hợp tác này đã mang về doanh thu bán bảo hiểm trực tuyến đạt mức tăng trưởng kỷ lục.

Đây là những thành quả rất ấn tượng sau chỉ một năm triển khai. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó tổng giám đốc Vietcombank cho biết: “Với tiềm lực mạnh mẽ, tinh thần quyết tâm cao độ, hai bên đã kết hợp hoàn hảo để triển khai một khối lượng công việc đồ sộ và về đích ngoạn mục”.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó tổng giám đốc Vietcombank

“Ngoài chất lượng sản phẩm và chú trọng công tác đào tạo đội ngũ tư vấn, chính sự kết hợp lợi thế hai bên: giữa mạng lưới hàng triệu khách hàng cá nhân và bề dày kinh nghiệm của Vietcombank với thế mạnh công nghệ số và mô hình phát triển năng động của FWD đã giúp hợp tác Vietcombank - FWD gặt hái nhiều kết quả tích cực”, bà Kim Oanh cho biết thêm.

Mở ra mô hình bancassurance 4.0 khác biệt

Cả Vietcombank và FWD đều là những doanh nghiệp đi đầu trong ngành ngân hàng và bảo hiểm về mức độ ứng dụng công nghệ. Chính những thế mạnh về công nghệ này đã tạo điều kiện để Vietcombank và FWD triển khai bancassurance một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Là một công ty trẻ không có quá nhiều nguyên tắc phải kế thừa và được sinh ra trong thời đại số, FWD dễ dàng tiên phong phát triển các sản phẩm phong phú, đột phá, để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng. Từ bảo hiểm giáo dục “FWD Con vươn xa 2.0”, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo “FWD Cả nhà vui khỏe”, bảo hiểm sức khỏe “FWD Bảo hiểm hỗ trợ viện phí”, bảo hiểm bệnh ung thư “FWD Sống khỏe” đến bảo hiểm liên kết chung “FWD Đón đầu thay đổi 2.0”, bảo hiểm dư nợ cá nhân “FWD Vững ước mơ” và gần đây nhất là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị “FWD Nâng tầm vị thế”… Tất cả các sản phẩm được FWD phân phối qua Vietcombank đều đơn giản, dễ hiểu với nhiều quyền lợi đột phá để đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau.

FWD mang đến các sản phẩm bảo hiểm đơn giản, dễ hiểu và đột phá cho hàng triệu khách hàng Vietcombank

Ông Lau Soon Liang, Phó tổng giám đốc Phát triển Kinh doanh toàn quốc, Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng của FWD Việt Nam cho biết: “Có thể nói, Vietcombank là một đối tác có thế mạnh nổi bật về công nghệ và chúng tôi đã khai thác hiệu quả thế mạnh này để gặt hái những thành quả rất ấn tượng chỉ sau năm đầu triển khai. Khởi đầu thuận lợi này sẽ thúc đẩy chúng tôi tiếp tục mang đến những trải nghiệm mới mẻ, khác biệt và giúp quá trình tham gia bảo hiểm của khách hàng trở nên đơn giản, nhanh chóng và thuận lợi hơn, từ đó, hiện thực hóa tầm nhìn của FWD là thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm”.

Ông Lau Soon Liang - Phó tổng giám đốc Phát triển Kinh doanh toàn quốc, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng của FWD Việt Nam

Không chỉ gây ấn tượng về chất lượng sản phẩm, các phương thức tiếp cận khách hàng của Vietcombank và FWD cũng đã tạo ra những dấu ấn mạnh mẽ. Từ việc ra mắt mối quan hệ hợp tác Vietcombank-FWD đến những buổi giới thiệu các sản phẩm mới, những ý tưởng và cách thể hiện độc đáo của Vietcombank-FWD luôn tạo được ấn tượng và nhận nhiều phản hồi tích cực trên khắp các kênh truyền thông. Đặc biệt, chương trình CSR “Sớm bảo vệ, tự tin sống” do Vietcombank và FWD thực hiện đã giành Giải Bạc ở hạng mục “Chiến dịch CSR của năm” (CSR Campaign of the Year) trên mạng xã hội năm 2020 (theo Buzzmetrics).

Những thành tựu mà Vietcombank và FWD đạt được trong 1 năm hợp tác vừa qua đã tạo nên tiền đề vững chắc để hai bên cùng tiếp tục khai thác tiềm năng và thế mạnh của mình, từ đó tạo ra những đột phá mới, nhằm mang đến những trải nghiệm bancassurance 4.0 mới mẻ, khác biệt cho khách hàng.