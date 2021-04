Dở dang những cây cầu trăm, ngàn tỉ

Người dân sống tại khu vực huyện Nhà Bè phải thường xuyên đi qua cây cầu sắt tạm nhỏ và không đảm bảo an toàn. Với tiền sử đã một lần sập cầu vào ngày 19.1.2018 do xe tải đi qua, người dân có lý do để lo lắng khi đi qua cây cầu này.