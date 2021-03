Đô thị sở hữu sân golf - Xu hướng đầu tư đầy tiềm năng

Cần Thơ với lợi thế sở hữu đường bay quốc tế và sự đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kết nối liên vùng đã tạo điều kiện để du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Năm 2019, Cần Thơ đón hơn 8,8 triệu du khách, trong đó khách quốc tế lưu trú đạt gần 410.000 lượt khách, tăng 12,4% so với năm 2018. Lữ hành quốc tế đón và đạt trên 32.000 lượt khách quốc tế, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2018, đưa gần 25.000 lượt khách du lịch nước ngoài, tăng 10,3% so với năm trước. Thống kê này cho thấy sự tăng trưởng của du lịch Cần Thơ, qua đó góp phần kích cầu cho thị trường bất động sản (BĐS) phát triển, đặc biệt ở phân khúc BĐS du lịch và nghỉ dưỡng, BĐS sân golf. Theo đánh giá của các chuyên gia, khách du lịch kết hợp chơi golf có mức chi tiêu nhiều hơn gấp 2 lần so với mức chi tiêu của khách du lịch thông thường, đây chính là cơ hội để phát triển loại hình BĐS golf.

Bất động sản golf có nhiều tiềm năng phát triển tại Cần Thơ

BĐS sân golf là những dự án, khu đô thị được phát triển liền kề sân golf hoặc tích hợp sân golf, sân tập golf với nhiều phân khu chức năng hiện đại vào trong không gian đô thị. Những khu đô thị sân golf hiện nay không còn xa lạ với nhóm đối tượng khách hàng trung lưu và thượng lưu - những người luôn tìm kiếm một môi trường sống khác biệt, vừa trong lành, tốt cho sức khỏe vừa hiện đại kết hợp được hình thức giải trí golf vào hoạt động đối ngoại. Sân golf còn là nơi để giao lưu, gặp gỡ, thể hiện đẳng cấp với bạn bè và đối tác.

Tuy nhiên, tại Việt Nam nói chung và tại Cần Thơ nói riêng hiện khá khan hiếm những loại hình khu đô thị sở hữu sân golf, sân tập golf. Bởi loại hình này đòi hỏi diện tích đất xây dựng rất lớn, sở hữu vị trí đắc địa, thuận tiện cho việc di chuyển của tầng lớp khách hàng cao cấp, các khu đô thị golf cận sân bay, gần trung tâm là một lợi thế lớn.

Những khu đô thị golf đa phần hướng đến nhóm đối tượng khách hàng cao cấp. Họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu, đổi lại họ mong muốn nhận lại được những tiện ích, dịch vụ và không gian sống phải thật sự khác biệt và đẳng cấp. Thêm vào đó, sản phẩm ở phân khúc này luôn giới hạn về số lượng bán ra nên tính thanh khoản rất cao, càng làm gia tăng sức hút và giá trị của dự án. Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều sản phẩm chỉ trong 1 năm đã gia tăng giá trị lên đến 40 -50%, nhưng vẫn không đủ sản phẩm để cung cấp cho thị trường.

Với tiềm năng phát triển du lịch tại Cần Thơ và ưu thế của loại hình BĐS sân golf đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư và phát triển BĐS lớn “rót tiền” vào những dự án đô thị golf tại thủ phủ kinh tế miền Tây Nam Bộ này. Nổi bật trong số đó phải kể đến Tập đoàn KITA Group với dự án khu đại đô thị Stella Mega City có quy mô 150 ha, vốn đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng. Có thể nói, KITA Group là một trong những tập đoàn BĐS đi tiên phong trong việc phát triển khu đô thị tích hợp hệ thống sân tập golf đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Cần Thơ hiện nay.

Bất động sản golf hướng đến phục vụ đối tượng khách hàng cao cấp

Được quy hoạch và thiết kế với hệ thống sân tập golf rộng hơn 25.000 m² trong khu đô thị Stella Mega City, KITA Group mang đến cho khách hàng một địa điểm lý tưởng để gặp gỡ bạn bè, giao lưu đối tác. Trong khuôn viên 25.000 m², golf Academy với Clubhouse được thiết kế đẳng cấp rộng 1.500 m² hội tụ đủ chuỗi tiện ích golf sang trọng như khu lễ tân, golf shop, khu vực Lounge Coffee, hệ thống nhà hàng, quán bar, phòng VIP tiếp khách, phòng hút xì gà, phòng sauna…Bên cạnh đó, khu Bay golf với 40 chỗ chia thành 2 tầng và khu golf Coaching được trang bị các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nhu cầu tập luyện của các golfer.

Hệ thống sân tập golf chuẩn quốc tế tại Stella Mega City

Stella Mega City còn sở hữu hệ thống tiện ích cao cấp, mang lại cho cư dân những trải nghiệm xứng tầm như: Đại lộ Ánh Sáng, hồ Ánh Sáng, trung tâm thương mại, khu tập luyện thể dục thể thao, hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe chuẩn quốc tế, hệ thống trường học liên cấp… Tất cả mang đến cho quý cư dân một kỳ nghỉ dưỡng thượng lưu, thư thái ngay tại không gian sống.

Có thể thấy, BĐS đô thị tích hợp sân golf, sân tập golf là phân khúc BĐS đang có sức hút mạnh mẽ đối với đối tượng khách hàng cao cấp. Sự phát triển hệ thống hạ tầng, tích hợp những dịch vụ - tiện ích hiện đại, số lượng sản phẩm giới hạn là những điểm nhấn góp phần nâng cao giá trị cho loại hình BĐS đặc biệt này.