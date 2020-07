Đô thị xanh liền kề TP.HCM và cơ hội dẫn đầu cuộc đua

TP.HCM tiếp tục khan cung và giá tăng cao

Theo số liệu mới nhất của JLL Việt Nam, trong quý 2/2020, nguồn cung căn hộ chào bán cao gấp đôi quý 1 với 3.820 căn nhưng chỉ bằng 1/3 so với mức trung bình quý giai đoạn 2017 - 1018. Giá bán BĐS trung bình tại TP.HCM tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 5,3% so với quý trước. Bên cạnh nhịp tăng của thị trường, nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung hạn chế trong 2 năm trở lại đây bởi vướng mắc pháp lý và thủ tục hành chính chậm trễ.

Nhiều khu vực tại TP.HCM, nhà liền thổ đã lập kỷ lục giá mới, tăng 35,9% theo năm và 5,2% theo quý

Theo một số khảo sát, không chỉ BĐS ở trung tâm TP.HCM tăng giá mà nhà đất khu vực ven như Q.9, H.Bình Chánh, H.Nhà Bè… cũng liên tục thiết lập giá mới do tình trạng khan hiếm nguồn cung. Hiện nay giá căn hộ hạng C trên thị trường thấp nhất cũng đã giao động ở mức 27-28 triệu đồng/m². Một số dự án căn hộ hạng C nằm ở các khu vực xa trung tâm như Q.Bình Tân, H.Nhà Bè, H.Bình Chánh… giá trung bình đã rơi vào ngưỡng 30-35 triệu đồng/m². Đặc biệt, cũng theo JLL, giá bán phân khúc nhà liền thổ đã xác lập kỷ lục mới với giá sơ cấp quý 2 đạt mức 5.277 USD/m², tăng 35,9% theo năm và 5,2% theo quý.

Thị trường TP.HCM tiếp tục khan cung, giá biến động tăng mạnh thậm chí tiến đến ngưỡng “lập đỉnh” khiến cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư (NĐT) ngày càng khó tiếp cận thì việc NĐT đổ xô về vùng tiệm cận để “săn nhà đất” đã trở thành xu hướng hiện tại đồng thời sẽ tiếp diễn trong tương lai.

Song song đó, NĐT giàu kinh nghiệm đang nhắm đến những khu vực như: Nhơn Trạch và Long Thành - Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu… để đón đầu tiềm năng tăng giá của khu vực. Bởi đây đang là “vùng trũng” mà cả thị trường miền Nam “nhìn về” nhờ sức bật mạnh mẽ của hạ tầng giao thông, quy hoạch khu vực. Với mức giá ban đầu đang rất cạnh tranh như hiện tại, chắc chắn biên độ tăng giá còn khá lớn và dư địa phát triển cũng rộng hơn.

Ưu điểm vượt trội tạo giá trị cho Manhattan Island

Vị trí đảm bảo tiềm năng gia tăng giá trị: Manhattan Island là một trong những phân khu sở hữu vị thế nổi bật nhất trong quy hoạch 125ha của Đô thị xanh đẳng cấp ven sông King Bay

King Bay sở hữu vị trí cửa ngõ phía Đông TP.HCM khi tọa lạc trên mặt tiền Vành đai 3 (đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, ngay chân cầu Q.9). Từ King Bay, chỉ mất khoảng 20 phút về trung tâm TP.HCM qua Vành đai 3 (30 phút qua cầu Cát Lái hoặc 25 phút về bến Bạch Đằng bằng cano), khoảng 15 phút đến sân bay quốc tế Long Thành hay khu hành chính Thủ Thiêm, 10 phút đến Khu công nghệ cao Q.9 và chỉ 5 phút đến Làng đại học hay sân golf quốc tế 18 lỗ Taekwang Jeongsan.

Vị trí mặt tiền Vành đai 3, tiệm cận TP.HCM giúp nhà đầu tư King Bay yên tâm về thanh khoản và biên lợi nhuận

Sinh lời bền vững, thanh khoản cao: Theo ghi nhận của văn phòng đất đai, giá đất tại huyện Nhơn Trạch từ đầu năm 2019 đến cuối năm có mức tăng dao động khoảng 40% - 60% tùy từng khu vực. Riêng nửa đầu năm 2020, thị trường chậm lại nhưng Nhơn Trạch vẫn thanh khoản tốt. Trung bình mỗi ngày phòng công chứng huyện tiếp nhận hàng trăm hồ sơ mua bán, chuyển nhượng đặc biệt khi có thông tin liên quan đến cầu, đường.

Nhiều nhà đầu tư còn cho rằng, chỉ cần khởi công dự án cầu Cát Lái giá đất Nhơn Trạch có thể tăng lên gấp 2 thậm chí gấp 3 nếu đồng loạt khởi công sân bay Long Thành.

Pháp lý minh bạch, đầu tư an toàn: Pháp lý được Chính phủ phê duyệt là một trong những thế mạnh giúp King Bay và Manhattan Island tạo niềm tin cũng như đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Sống chất, sống xanh và sang trọng: Tại Tại Manhttan Island , cộng đồng cư dân không chỉ sở hữu tài sản đảm bảo là đất hoặc nhà liền thổ mà còn làm chủ không gian sống xanh, sống chất lượng với mật độ phủ xanh lên đến 70% diện tích. Trong đó, bề mặt sông rộng 1,2km bao quanh 3 mặt của dự án kết hợp công viên trung tâm 6ha, các công viên nội khu, hồ cảnh quan, nắng và gió trời tạo nên hệ sinh thái tự nhiên lý tưởng. Mặt khác, chuỗi tiện ích đẳng cấp với các đại TTTM - tài chính - dịch vụ, bến du thuyền triệu đô, công viên nước, trường quốc tế, trung tâm y tế… sẽ đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu của thị dân hiện đại.

Tại Manhattan Island, cư dân được tận hưởng lối sống tiện nghi với 2 đại TTTM 20.000m²

Ưu đãi hấp dẫn: Nhân dịp giới thiệu phân khu Manhattan Island, Tập đoàn TLM triển khai chuỗi ưu đãi hấp dẫn gồm: Thời gian thanh toán kéo dài 24 - 36 tháng; Chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 12%; Cam kết lợi nhuận lên đến 39%; Tặng iPhone 11 Pro Max, xe SH model 2020 và nhiều ưu đãi khác.