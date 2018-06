Doanh nghiệp bất động sản tiến về Bình Dương

Mới đây nhất, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tây Hồ và Thien Minh Group đã đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng xây dựng dự án căn hộ cao cấp Compass One hướng đến đối tượng khách hàng là các chuyên gia nước ngoài và giới trẻ thành đạt tại Bình Dương.

Vốn nội, vốn ngoại đua nhau "rót"

Tính lũy kế đến tháng 3.2018, Bình Dương có đến 31 tỉ USD vốn FDI đăng ký, đứng thứ 2 toàn quốc chỉ sau TP.HCM. Điều này đã kéo theo hàng ngàn chuyên gia và lao động nước ngoài đến làm việc tại Bình Dương. Theo báo cáo của CBRE, tính đến tháng 7.2017 có đến 8.500 người nước ngoài đăng ký tạm trú trên tổng số hơn 15.000 người nước ngoài làm việc lâu dài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mặc dù nhu cầu về nhà ở của người nước ngoài đang làm việc tại Bình Dương rất lớn, nhưng nguồn cung căn hộ lại rất ít. Hiện Bình Dương chỉ có một hai dự án trung cao cấp nhưng chưa thực sự nằm ở vị trí trung tâm, để đáp ứng đầy đủ dịch vụ tiện ích trong cuộc sống hằng ngày cho đối tượng khách hàng này. Thế nên, hàng nghìn chuyên gia tại các khu công nghiệp của huyện Thuận An, Dĩ An, TP.Thủ Dầu Một vẫn phải chọn TP.HCM là nơi ở và hằng ngày mất rất nhiều thời gian để di chuyển từ TP.HCM đến Bình Dương làm việc, rồi lại từ Bình Dương về TP.HCM để nghỉ ngơi.

Khu vực phía bắc Bình Dương như Bến Cát, Tân Uyên..., nơi các khu công nghiệp đang phát triển mạnh, thị trường bất động sản (BĐS) khá sôi động nhưng chủ yếu tập trung ở phân khúc đất nền, phân khúc căn hộ cao cấp với những dịch vụ tiện ích, vui chơi để giải trí sau một ngày làm việc căng thẳng hầu như bỏ ngỏ dù nhu cầu ngày càng gia tăng trong nhóm tri thức trẻ, thành đạt tại Bình Dương.

Nắm bắt được nhu cầu này, thời gian gần đây hàng loạt doanh nghiệp (DN) BĐS trong và ngoài nước đã về Bình Dương đầu tư các dự án nhà ở, đặc biệt là BĐS cao cấp. Điển hình như Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tây Hồ và Thien Minh Group đã rót khoảng 1.000 tỉ đồng xây dựng dự án Compass One trên khu đất vàng thuộc đường Hoàng Văn Thụ, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một với quy mô cao 21 tầng bao gồm 400 căn hộ hứa hẹn sẽ mang lại làn gió mới cho thị trường BĐS ở Bình Dương đang “khát” dòng sản phẩm này. Trước đó, Phú Đông Group cũng đã rót 800 tỉ đầu tư khu căn hộ Phú Đông Premier. Đây là dự án thứ hai do Phú Đông Group đầu tư tại Bình Dương sau dự án Him Lam Phú Đông. Sau thành công ở TP.HCM, các công ty như: Samland, Him Lam, NHO... cũng đã đầu tư một dự án căn hộ tại Bình Dương. Không chỉ DN trong nước, các DN nước ngoài cũng đổ vốn về Bình Dương rất lớn để đầu tư các khu đô thị như Tập đoàn Setia của Malaysia đầu tư khu đô thị Eco Xuân, Tập đoàn Tokyu rót hàng tỉ USD vào Tập đoàn Becamex để đầu tư khu Sora Gardens…

Cơ hội vàng để ở, cho thuê và đầu tư

Tại buổi công bố dự án Compass One mới đây, bà Nguyễn Vũ Thiên Diễm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thien Minh Group - đơn vị hợp tác phát triển dự án Compass One, cho biết sự hình thành của dự án Compass One ở Thủ Dầu Một giống như sự kiện ra mắt dự án The Everich 1, The Manor trên thị trường căn hộ cao cấp của TP.HCM cách đây 12 năm. Thời điểm đó, mặc dù thị trường BĐS TP.HCM phát triển khá mạnh nhưng suy nghĩ của người dân vẫn chưa quen với việc vào sinh sống trong những tòa nhà căn hộ cao cấp, họ tập trung chủ yếu là ở nhà có đất riêng lẻ. Nhưng với sự tiên phong của 2 dự án nêu trên, những căn hộ được đầu tư bài bản và đầy đủ các tiện ích khiến khách hàng rất thích thú. “Chính vì vậy, khi những dự án này tung ra thị trường đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới nhà giàu vào thời điểm căn hộ cao cấp tại nội thành còn rất khan hiếm”, bà Diễm nhấn mạnh và cho rằng dự án Compass One không chỉ dành cho những khách hàng có nhu cầu để ở mà còn là cơ hội đầu tư vàng với giá trị gia tăng nhanh và tính thanh khoản rất cao.

Nhà đầu tư cũng có thể mua dành để cho thuê khi lực lượng chuyên gia các khu công nghiệp Bình Dương ngày càng tăng trưởng mạnh. Compass One được xây dựng ngay trung tâm TP.Thủ Dầu Một, cách Becamex Tower chỉ 5 phút đi bộ, khu vực được mệnh danh là “phố Tây” của Bình Dương, cực kỳ đắt đỏ với giá đất đang được giao dịch lên đến cả trăm triệu đồng trên mỗi mét vuông. Trong khi đó dự án Compass One được thiết kế cao cấp, với rất nhiều tiện ích nhằm hướng đến đối tượng khách hàng các chuyên gia nước ngoài và giới trẻ thành đạt tại Bình Dương.

Ông Ngô Quang Phúc, Phó chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, nhận định nguồn vốn đầu tư vào Bình Dương những năm qua rất lớn, thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài nước đổ về đây sinh sống và làm việc. Thấy được tiềm năng này, thời gian qua các doanh nghiệp BĐS đã đổ vốn triển khai các dự án đón đầu đối tượng khách hàng tiềm năng này. Cung - cầu gặp nhau nên các dự án BĐS cao cấp tại Bình Dương mở bán thời gian gần đây giao dịch rất tốt, dự án nào mở ra cũng được khách hàng đón nhận, bán hết rất nhanh.