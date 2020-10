Doanh nghiệp bất động sản vì cộng đồng

Sứ mệnh của Vạn An Phát Công ty Vạn An Phát cung cấp những sản phẩm bất động sản đồng bộ về cơ sở hạ tầng cũng như hoàn chỉnh về pháp lý. Bên cạnh công việc kinh doanh, phân phối các dự án bất động sản, Công ty Vạn An Phát còn cung cấp dịch vụ trọn gói về tư vấn các giải pháp đầu tư sinh lợi từ các dự án bất động sản lớn trong nước.