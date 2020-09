Doanh nghiệp chung tay ‘chuyển đổi xanh’ với túi sinh học thân thiện môi trường

Từ Chỉ thị 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, nhiều doanh nghiệp sản xuất và tiêu dùng đã thực hiên các hoạt động chuyển đổi xanh, tích cực sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường.

Với khả năng tiếp cận được đa dạng, đông đảo khách hàng, đặc biệt là nhóm nữ giới - những người nội trợ của gia đình, siêu thị là một trong những địa điểm có nhiều ưu thế trong việc đưa các sản phẩm thân thiện với môi trường đến với người dùng. Nắm rõ ưu thế này, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xanh cũng tăng cường bắt tay, đẩy mạnh liên kết với chuỗi siêu thị để “tổng lực” đẩy mạnh xu thế tiêu dùng xanh.

Từ năm 2018, An Phát Holdings luôn đồng hành cùng các siêu thị lớn tại Việt Nam tổ chức các hoạt động tuyên truyền về sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco như: đồng hành cùng AEON Việt Nam khuyến khích khách hàng sử dụng AnEco để đựng thực phẩm, thay thế cho túi nilon OXO (khi phân rã tạo ra vi nhựa); đồng hành cùng Big C, MM Mega Market… thực hiện các chiến dịch tuyên truyền sử dụng túi sinh học phân hủy hoàn toàn. ..

AnEco là dòng túi sinh học phân hủy hoàn toàn, 100% thân thiện với môi trường do Tập đoàn An Phát Holdings nghiên cứu và phát triển, đạt các tiêu chuẩn hàng đầu quốc tế về chất lượng và sự an toàn như: OK Compost HOME của Áo (tiêu chuẩn cao nhất chứng nhận sản phẩm có khả năng phân hủy trong điều kiện chôn ủ tại nhà), OK Compost INDUSTRIAL (chứng nhận sản phẩm có khả năng phân hủy trong điều kiện ủ công nghiệp); DIN CERTCO của Đức (về quy trình sản xuất vật liệu sinh học)…

Năm nay, là siêu thị mở đầu cho chuỗi chương trình “Chuyển đổi xanh - Thí điểm phân phối xanh và sử dụng túi sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco”, siêu thị BRGMart (174 Lạc Long Quân, Hà Nội) sẽ phát miễn phí túi AnEco cho tất cả khách hàng đến mua sắm từ ngày 18.9.2020 đến 20.9.2020. Tiếp sau đó, chương trình sẽ có thêm thời gian thử nghiệm “lựa chọn chuyển đổi xanh” từ ngày 21.9 - 4.10.2020 dành cho khách hàng yêu thích túi AnEco.

Ông Nguyễn Thái Dũng - Tổng giám đốc Công ty TNHH Bán Lẻ BRG cho biết: “Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức để có thể nhân rộng mô hình chuyển đổi sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường tại tất cả các địa điểm trong hệ thống siêu thị BRGMart”.

Chỉ trong ngày thí điểm đầu tiên, đã có hàng nghìn khách hàng trải nghiệm túi sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco. Phần lớn khách hàng tại siêu thị đều đánh giá cao và sẵn sàng sử dụng túi AnEco, họ đặc biệt quan tâm đến loại túi có thể thay thế hoàn toàn túi nilon mà lại thân thiện môi trường. Chỉ trong ngày thí điểm đầu tiên, đã có hàng nghìn khách hàng trải nghiệm túi sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco. Phần lớn khách hàng tại siêu thị đều đánh giá cao và sẵn sàng sử dụng túi AnEco, họ đặc biệt quan tâm đến loại túi có thể thay thế hoàn toàn túi nilon mà lại thân thiện môi trường.

“Chuyển đổi xanh - Thí điểm phân phối xanh và sử dụng túi sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco” được chung tay tổ chức bởi nhiều doanh nghiệp Việt là: Tập đoàn An Phát Holdings (sở hữu thương hiệu sản phẩm AnEco), Công ty TNHH Bán Lẻ BRG (đơn vị quản lý hệ thống siêu thị BRGmart), Bộ Công thương, Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam (VNCPC) và Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

Sau chương trình thử nghiệm tại siêu thị BRGMart, An Phát Holdings và thương hiệu AnEco cũng có kế hoạch triển khai thí điểm túi sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên toàn quốc.