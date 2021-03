Doanh nghiệp dược trước FTAs: Thách thức nhiều hơn cơ hội?

Một thập kỷ qua, xuất khẩu dược phẩm của Việt Nam liên tục tăng nhờ tác động của các hiệp định kinh tế CPTPP, EVFTA, WTO, ATIGA, VJEPA...

Nhiều năm qua, một số doanh nghiệp đã xây dựng thành công mạng lưới phân phối quốc tế. Nổi bật là Dược Hậu Giang, đưa nhiều sản phẩm hiện diện tại các thị trường như: Singapore, Moldova, Nga, và các nước Đông Nam Á.

Trong năm 2020, bối cảnh ngành Dược có nhiều thay đổi do nhiều yếu tố

Do ảnh hưởng của Covid-19, các hiệp định thương mại tự do tác động theo hướng có lợi hơn cho các ông lớn ngành dược tại thị trường Việt Nam. Xuất khẩu dược phẩm của Việt Nam chững lại, do lệnh đóng biên từ phía các nước bùng dịch. Có thể nói, 2021 đối với các doanh nghiệp dược trong nước sẽ tiếp tục là một năm thách thức nhiều hơn cơ hội. Bức tranh ngành dược đang chứng kiến làn sóng cạnh tranh gay gắt trong nước, giữa thuốc nội chất lượng cao với thuốc ngoại nhập khẩu.

Sau 2 năm đầu tư, Dược Hậu Giang có 2 dây chuyền sản xuất viên nén và viên nén bao phim đạt tiêu chuẩn Japan-GMP

Năm 2020 vừa qua, Dược Hậu Giang đã có hàng loạt sản phẩm chủ lực như Hapacol với thành phần chính là paracetamol, Telfor với thành phần fexofenadin, AlphaDHG với thành phần alpha chymotrypsin, Medlon với thành phần methylprednisolon, Glirit với 2 thành phần metformin và glibenclamid, DilodinDHG với 2 thành phần diosmin và hesperidin... được giới chuyên môn đánh giá cao và tin dùng.

Japan-GMP được xem là “chìa khóa” của Dược Hậu Giang khi đối mặt với thách thức cũng như tìm kiếm cơ hội từ FTAs

FTAs mang đến thách thức cho các công ty dược trong nước, tuy nhiên đã tạo cơ hội cho người dân Việt Nam tiếp cận và sử dụng các sản phẩm chất lượng tốt. Japan-GMP được xem là “chìa khóa” của Dược Hậu Giang khi đối mặt với thách thức cũng như tìm kiếm cơ hội từ FTAs.

Doanh nghiệp này hiện nắm trong tay đội ngũ chuyên gia hàng đầu về Japan-GMP và phát triển thị trường quốc tế. Cùng với gần 300 kỹ thuật viên nội bộ, giàu kinh nghiệm về cách thức vận hành dây chuyền Japan-GMP.