Doanh nghiệp hàng không lỗ nặng, ACV vẫn lãi gần 1.900 tỉ quý 1

ACV vừa thông báo lợi nhuận quý 1 ước đạt 1.857 tỉ đồng, giảm 586 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu quý 1 ước đạt 4.064 tỉ đồng, giảm 832 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Dự kiến cả năm 2020, doanh thu của ACV đạt 11.339 tỉ đồng, giảm 10.230 tỉ đồng so với kế hoạch đặt ra trong năm nay; lợi nhuận cả năm ước chỉ đạt 1.476 tỉ đồng, giảm 9.335 tỉ đồng so với kế hoạch 2020. Lý do lợi nhuận cả năm dự báo thấp hơn quý 1/2020 được lý giải do ảnh hưởng suy thoái toàn thị trường trong quý 2 và dự kiến cả quý 3/2020.

Đáng chú ý, theo Chủ tịch Hội đồng thành viên ACV Lại Xuân Thanh, lợi nhuận từ kinh doanh dịch vụ của ACV chỉ còn 33,9 tỉ đồng, giảm 99,6% so với kế hoạch. Phần lợi nhuận chủ yếu đến từ khoản lãi tiền gửi ngân hàng từ dòng tiền tích lũy 31.000 tỉ đồng của ACV.

Ngoài ra, khoản thu cổ tức từ các công ty con, liên doanh liên kết năm 2020 đều giảm. Do ảnh hưởng chung của Covid-19 nên các công ty con lợi nhuận giảm hơn 95%. Theo dự báo, trường hợp dịch kết thúc vào tháng 6, thị trường khách nội địa có thể sẽ phục hồi vào tháng 7 và thị trường quốc tế là tháng 9.

Theo lãnh đạo ACV, doanh nghiệp này hiện chưa bị mất cân đối dòng tiền, nhưng đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có trong lịch sử hàng không. ACV là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác cảng hàng không. Vì vậy, khi các hãng hàng không không hoạt động, không sử dụng dịch vụ của ACV, doanh nghiệp này không có giá trị gia tăng về lợi nhuận. Tuy nhiên, với vai trò nhà quản lý khai thác 21 cảng hàng không trên cả nước, ACV phải đảm bảo việc duy trì vận hành hệ thống cảng hàng không liên tục và an toàn.

Hiện ACV đã giảm một số loại phí dịch vụ trong thẩm quyền quyết định của doanh nghiệp này. Nếu các đề xuất giảm thuế, phí hàng không của các hãng và Bộ GTVT được chấp thuận, thêm nhiều loại thuế phí trong danh mục nhà nước quản lý và một số loại phí do ACV quản lý sẽ tiếp tục giảm, trợ lực cho các doanh nghiệp khác trong ngành.