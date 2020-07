Báo cáo thị trường IT 2020: Ngành IT khôi phục trạng thái

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng và nhu cầu tuyển dụng của các công ty có dấu hiệu hồi phục và tăng trưởng trở lại sau đại dịch.

Vẫn lấy ngành IT làm đầu tàu mũi nhọn cho sự phát triển của đất nước, sự khởi sắc của ngành đem lại nhiều tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế cũng như sự lan tỏa tích cực đến các lĩnh vực, ngành nghề khác. CEO của nền tảng tuyển dụng IT TopDev , ông Nguyễn Hữu Bình cho rằng ngành CNTT đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của chính phủ cũng như các tập đoàn công nghệ nước ngoài. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần chung tay để “xây tổ” cải tiến và thúc đẩy công nghệ để sẵn sàng cho những cuộc chuyển mình lớn trong tương lai. Đón “đại bàng” hay “chim sẻ” thời gian sẽ sớm trả lời, chỉ cần chúng ta có sự chuẩn bị đầy đủ, Việt Nam chắc chắn sẽ gặt quả ngọt.

Xu hướng doanh nghiệp ưu tiên tái đào tạo nhân viên

Ứng biến với dịch Covid-19, doanh nghiệp cũng thay đổi kế hoạch tuyển dụng để phù hợp với ngân sách. Hơn 50% doanh nghiệp vẫn duy trì tuyển dụng, vì nhìn chung ngành IT không chịu sự biến động mạnh như các ngành nghề khác. Dù vậy, vẫn có khoảng 10% doanh nghiệp buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn nhằm đảm bảo nguồn tài chính và sự sống còn của công ty.

Ngay sau đại dịch, một số vị trí nhận được sự ưu tiên trong công tác tuyển dụng: như vị trí cấp quản lý rất được chú trọng. Đáng chú ý, nhân lực có kinh nghiệm nhận được sự quan tâm rất chênh lệch so với fresher (0-2 năm kinh nghiệm).

Thay vì định hướng tuyển dụng các fresher, doanh nghiệp có 2 xu hướng, tập trung tuyển vị trí đa kỹ năng, kinh nghiệm cao; và nâng cấp nội bộ nguồn nhân lực sẵn có. Trong đó, cân nhắc việc upskill nhân viên hiện tại với 26% người tham gia khảo sát chắc chắn lựa chọn, theo sau đó là re-skill với tỷ lệ lựa chọn chắc chắn thay đổi là 23%.

Mức lương lên đến 130 triệu, tiêu chuẩn tuyển dụng dần khắt khe hơn

Có thể thấy, thị trường dần có sự chuyển dịch và phân hóa rõ ràng hơn với nhân sự IT ở các mức trình độ khác nhau. Điều này thể hiện rõ nhất ngay từ giai đoạn Covid-19, các nhân sự IT có kinh nghiệm, đáp ứng nhu cầu thị trường nhanh nên mức lương trung bình cũng tăng nhanh hơn so với thị trường; nhu cầu tuyển các vị trí này cũng tăng đáng kể. Mặt khác, mức lương trung bình của nhân sự IT thường sẽ có xu hướng giảm dần và tốc độ tăng chững lại.

Mức lương trung bình cao nhất trong giới lập trình thuộc về vị trí CTO/CIO (lên đến 130 triệu đồng), người đảm nhận công việc quản lý, tối ưu công nghệ của doanh nghiệp. Công nghệ được trả lương cao nhất là Kubernetes (38 triệu đồng). Nhìn chung, so với khảo sát năm 2019 do TopDev phát hành, không có sự tăng trưởng đột biến về mức lương trung bình cho các vị trí. Tuy nhiên, đối mặt với nhu cầu, đầu tư từ các doanh nghiệp lớn quốc tế, câu chuyện về phúc lợi và thu nhập của ngành lập trình sẽ luôn thay đổi và mang tính cạnh tranh hơn.

Việt Nam đã sẵn sàng đón nhận đầu tư?

Làn sóng dịch chuyển đầu tư là có thật, đơn cử là những động thái mở nhà máy, trung tâm nghiên cứu, tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam của những ông lớn công nghệ như HCL, Samsung, Apple, Qualcomm hay Panasonic,...

Tuy nhiên, để đón được “đại bàng” thì cơ sở hạ tầng tại Việt Nam đã sẵn sàng hay chưa? Theo Chuyên gia Tài chính Ngân hàng - TS. Phạm Đỗ Chí, có hai vấn đề “nút thắt cổ chai” cần được tối ưu hóa: về cơ sở vật chất và cả chất lượng tay nghề. Giải pháp trước mắt là sự hỗ trợ miễn giảm các loại phí từ chính phủ, cộng với giáo dục nâng cao tay nghề từ các đơn vị đào tạo và trong chính doanh nghiệp.

Nhìn chung, nền kinh tế Việt Nam được nhận định sẽ sẵn sàng bật dậy sau dịch Covid-19. Nhà kinh tế Edward Teather cho hay: “Nền kinh tế Việt Nam chịu một số tổn thương do tác động của dịch Covid-19, nhưng vẫn có triển vọng sáng nhất khu vực châu Á. Doanh số bán lẻ, nhập khẩu và sản xuất công nghiệp của Việt Nam đều tăng trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước. Rõ ràng, tình hình Việt Nam tốt hơn hầu hết nền kinh tế châu Á khác.”

