Bệnh viện Gia An 115 giao trả cá thể mèo rừng về Vườn Quốc gia Cát Tiên

Bệnh viện Gia An 115 với mô hình hợp tác công tư (PPP) tại TP.HCM, còn phối hợp toàn diện cùng Bệnh viện Nhân dân 115 trong các công tác khám chữa bệnh, hội chẩn, điều trị đa chuyên khoa các bệnh lý về lão khoa như: • Tim mạch: suy tim; các bệnh tim bẩm sinh; các bệnh về mạch máu; xơ vữa, phình động mạch chủ ngực, động mạch chủ bụng... • Nội tiết: đái tháo đường, bệnh lý tuyến giáp, bệnh lý tuyến thượng thận, các bệnh lý về rối loạn chuyển hóa. • Tiêu hóa: u đại tràng, u dạ dày, viêm loét dạ dày. • Gan - Mật - Tụy: viêm gan virus A, B, C; xơ gan; u gan; viêm tụy mạn, u tụy... • Thần kinh - Đột quỵ: các di chứng sau tai biến mạch máu não, các bệnh lý thần kinh trung ương và ngoại biên, các bệnh về sa sút trí tuệ, rối loạn vận động. • Cơ xương khớp: các bệnh của xương như loãng xương, phát hiện các bệnh u xương; các bệnh của khớp như thoái hóa khớp, viêm khớp, chấn thương khớp; các bệnh của cơ như liệt cơ, yếu cơ... Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: (028) 62 885 886 • Bệnh viện Gia An 115 - Số 05, Đường 17A, Khu phố 11, P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM