Cập nhật lộ trình định cư Mỹ chỉ với 9 tháng từ Jennifer Quỳnh Phan

Định cư Mỹ chương trình EB-5 - lộ trình định cư được tin cậy nhưng phí hoài thời gian

Chương trình định cư Mỹ EB-5 từ lâu là lựa chọn thông dụng của nhiều gia đình. Bạn chỉ cần đầu tư cho các dự án hoặc doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và đảm bảo với số tiền đầu tư đó sẽ tạo ra ít nhất 10 việc làm cho công dân Mỹ. Sau khi hồ sơ được chấp thuận và phỏng vấn thành công, Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ cấp cho bạn thẻ xanh.

Hiện nay, một quy trình định cư Mỹ diện EB-5 bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ I-526 và đợi phê duyệt mất khoảng 2.5 năm, sau đó chờ được gọi phỏng vấn (3 năm), nếu như may mắn bạn phỏng vấn thành công ngay từ lần đầu tiên thì sẽ được cấp thẻ xanh có điều kiện (có thời hạn trong 2 năm) và bắt đầu sang Mỹ sinh sống. Và sau 2 năm, bạn sẽ tiếp tục nộp hồ sơ I-829 để được cấp thẻ xanh thường trú vĩnh viễn. Thời gian xử lý hồ sơ của giai đoạn I-829 sẽ kéo dài khoảng 2-4 năm. Chính vì vậy, quá tình định cư Mỹ EB-5 thường kéo dài hơn 10 năm từ lúc bắt đầu tiến hành đầu tư đến lúc có thẻ xanh vĩnh viễn.

Chúng ta không thể phủ nhận ưu điểm của chương trình định cư Mỹ EB-5 tính an toàn và lâu dài, bởi một khi hoàn thành tất cả hồ sơ và được phê duyệt, bạn sẽ có được quyền thường trú lâu dài tại Mỹ mà không phải phụ thuộc vào chủ lao động như chương trình EB-3. Tuy nhiên, lý do để một gia đình Việt quyết định đi định cư Mỹ thường là mong muốn con được học chương trình giáo dục của Hoa Kỳ nhưng chi phí tiết kiệm hơn cho con đi du học, hoặc cho cha mẹ hưởng dịch vụ y tế Hoa Kỳ một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, thời gian hơn 10 năm để tiến hành lộ trình định cư Mỹ EB-5 sẽ dẫn đến nhiều rủi ro khách quan khiến nhà đầu tiên không đạt được mục tiêu ban đầu của mình.

Chương trình định cư Mỹ E-2 là một lựa chọn thay thế hấp dẫn mà khi MattLaw vừa ra mắt chiến lược đã nhận được sự ủng hộ rầm rộ từ giới đầu tư

Bàn về vấn đề này, bà Jennifer Quỳnh Phan - là cố vấn di trú đã hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành và cũng là người sáng lập trung tâm tư vấn di trú MattLaw, cho biết: “Chương trình định cư Mỹ EB-5 là lựa chọn phổ biến, nhưng không phải là chương trình an toàn duy nhất để định cư Mỹ. Tính an toàn chỉ là yếu tố truyền thông từ cách đây rất lâu, khi định cư Mỹ không có nhiều sự lựa chọn chính ngạch khác. Chính phủ Mỹ hiện nay đã ban hành rất nhiều chương trình di trú đa dạng, nhằm hỗ trợ cho các công dân toàn cầu đang có ý định sinh sống, làm việc và hưởng các quyền lợi an sinh tại quốc gia này. Trong đó, chương trình định cư Mỹ E-2 là một giải pháp thay thế hoàn hảo, giúp gia đình Việt đạt được giấc mơ Mỹ chỉ sau 9 tháng làm hồ sơ”.

Định cư Mỹ theo chương trình thị thực E-2 - giải pháp thay thế hoàn hảo

Thị thực E-2 là thị thực dành cho công dân của các quốc gia có ký Hiệp định về Thương mại và Hàng hải với Mỹ. Công dân của các nước này sẽ được cấp thị thực E-2 đến Mỹ tự do sinh sống, phát triển hoạt động kinh doanh, các con được miễn phí học phí lớp 1 đến lớp 12. Mặc dù thị thực E-2 rất quen thuộc với các công dân quốc tế nhưng lại có phần xa lạ với công dân Việt Nam, bởi lẽ Việt Nam không ký hiệp định với Mỹ.

Tuy nhiên, theo cố vấn di trú Jennifer Quỳnh Phan: “Công dân Việt Nam vẫn có thể tham gia bằng cách lấy quốc tịch tại Grenada - một quốc gia có ký Hiệp định về Thương mại và Hàng hải với Mỹ rồi mới làm hồ sơ xin thị thực E-2. Lộ trình này chỉ mất 6 tháng sở hữu quốc tịch Grenada và thêm 3 tháng lấy thị thực E-2 đến Mỹ”.

Với thị thực E-2, nhà đầu tư hoàn toàn có quyền tự do kinh doanh, làm việc và con cái được học tập miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 chỉ sau 9 tháng làm hồ sơ

Thậm chí, với lộ trình này, bạn còn có thể đưa cả gia đình 3 thế hệ cùng đi định cư cùng một lúc, kể cả anh chị em ruột (độc thân và dưới 30 tuổi). Đây là một lợi thế rất lớn mà không phải chương trình định cư Mỹ nào cũng có được.

Vui lòng liên hệ MattLaw theo địa chỉ bên dưới để được tư vấn 1:1 cùng cố vấn di trú Jennifer Quỳnh Phan và đội ngũ luật sư di trú MattLaw.