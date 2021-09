Cát Vạn Lợi sản xuất băng nhôm chống sét tiếp địa đạt tiêu chuẩn IEC 62561

Covid-19 là đại dịch toàn cầu đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Ước tính có khoảng 85.000 doanh nghiệp đã rút khỏi thị trường, đã có 43.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, hơn 30.000 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể. Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Ngoài việc phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp còn bị tác động bởi sự đứt gãy nguồn cung hàng hóa do phải phụ thuộc nguồn cung nguyên vật liệu từ nước ngoài.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam tự chủ nguồn cung nguyên liệu đầu vào và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ thực hiện tốt “3 tại chỗ”, góp phần lớn vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như không bị đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất.

Để quá trình sản xuất vật tư cơ điện diễn ra an toàn và đạt chuẩn, Cát Vạn Lợi đã chuyển đổi công nghệ sản xuất thanh nhôm thoát sét tiếp địa hiện đại từ nước ngoài để áp dụng sản xuất tại nhà máy Việt Nam.

Băng nhôm tiếp địa được Cát Vạn Lợi sản xuất từ nhôm thỏi có độ tinh khiết 99,9% và ép thành cuộn băng nhôm, có kích thước 25x3mm, có độ chắc chắn cao và thời gian sử dụng lâu dài, giúp các nhà thầu thi công cơ điện (M&E) tại Việt Nam giảm được chi phí giá thành và thời gian thi công hệ thống chống sét và tiếp địa, điều mà lâu nay phải phụ thuộc nhập khẩu chính từ nước ngoài.

Theo đại diện Cát Vạn Lợi chia sẻ, hiện nay, các công trình thường ưa chuộng sử dụng băng nhôm thoát sét 25x3mm để làm thanh dẫn thoát sét thay cho việc sử dụng cáp đồng trần hay băng đồng như truyền thống. Tuy có công dụng hỗ trợ tiếp địa như nhau nhưng thanh nhôm lại có giá thành rẻ hơn so với thanh đồng và tải trọng của thanh nhôm cũng nhẹ hơn rất nhiều so với thanh đồng. Sử dụng băng nhôm tiếp địa CVL đem lại an toàn cao hơn do tiết diện bề mặt thoát sét lớn, giúp thoát nhanh lượng điện áp cao khi xảy ra sét đánh vào công trình.

Băng nhôm chống sét tiếp địa 25x3mm Cát Vạn Lợi đạt chuẩn IEC 62561

Cát Vạn Lợi hiện là đơn vị sản xuất vật tư thi công chống sét tiếp địa đạt hợp chuẩn IEC 62561. Đây được xem là bước đầu thành công của doanh nghiệp Việt, từng bước thay thế hàng nhập khẩu, giúp khách hàng có cơ sở đánh giá và lựa chọn những nhà sản xuất Việt Nam có uy tín về chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và góp phần loại bỏ sản phẩm trôi nổi, kém chất lượng.

Băng nhôm chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận hợp chuẩn IEC 62561

Cát Vạn Lợi còn sản xuất kim thu sét, cọc tiếp địa, phụ kiện thi công hệ chống sét - tiếp địa, khuôn hàn hóa nhiệt, thuốc hàn hóa nhiệt, hóa chất giảm điện trở GEM,… Tất cả các sản phẩm chống sét tiếp địa tại nhà máy Cát Vạn Lợi đều được kiểm soát bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Các công trình trọng điểm tại Việt Nam đã tin dùng các sản phẩm vật tư cơ điện - băng nhôm thoát sét và phụ kiện Cát Vạn Lợi: Nhà máy Hóa chất Hyosung (Bà Rịa - Vũng Tàu), nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 (Thanh Hóa), Tuyến đường sắt đô thị Metro số 1 Bến thành - Suối Tiên (TP.HCM), nhà máy sơn Jotun (TP.HCM), nhà máy sơn AkzoNobel (Đồng Nai), Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế SECC giai đoạn 2 (TP.HCM),…