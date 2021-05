Cát Vạn Lợi sản xuất kim thu sét và cọc tiếp địa đạt chứng nhận IEC 62561

Cứ mỗi năm, Việt Nam phải hứng chịu những vụ sét lớn gây tổn hại nghiêm trọng về tính mạng con người và tài sản. Theo kết quả khảo sát của Viện vật lý địa cầu, trong năm trước nước ta phải hứng chịu hơn 2 triệu cú sét, gây thiệt hại hàng tỉ đồng. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng này cũng như nâng cao hiểu biết về công tác phòng chống sét ở Việt Nam vẫn còn rất hạn chế. Thậm chí, có rất nhiều công trình xây dựng thiết kế, lắp đặt thiết bị chống sét kém chất lượng, dẫn đến không đảm bảo chất lượng cho công trình và không mang lại hiệu quả phòng chống sét.

Vì vậy, một hệ thống chống sét hoàn chỉnh được xem là yếu tố quan trọng không thể thiếu tại công trình. Hệ thống chống sét tốt phải có khả năng nhận năng lượng sét từ hệ thống kim thu sét và giải phóng năng lượng này vào lòng đất một cách nhanh nhất, nhằm giảm thiểu khả năng lan truyền năng lượng sét làm phá hỏng các thiết bị.

Ông Lê Mai Hữu Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cát Vạn Lợi chia sẻ: “Hiểu được sự khó khăn của các nhà thầu khi phải tìm kiếm nhiều loại sản phẩm khác nhau để đáp ứng được yêu cầu, đúng bản vẽ thi công thiết kế từ kỹ sư cơ điện và từ phía chủ đầu tư công trình, Nhà máy Cát Vạn Lợi sản xuất đầy đủ tất cả các loại vật tư thi công hệ thống chống sét - tiếp địa như: kim thu sét, cọc tiếp địa, thanh đồng 25x3mm, thanh nhôm thoát sét,… Sử dụng trọn gói sản phẩm của Cát Vạn Lợi đảm bảo được tính đồng bộ khi lắp đặt, tất cả các bộ phận của hệ thống chống sét và tiếp địa đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật IEC 62561”.

Hệ thống chống sét tiếp địa cổ điển Cát Vạn Lợi

Cọc tiếp địa và kim thu sét CVL đạt chuẩn IEC 62561

Ưu điểm nổi trội của cọc tiếp địa CVL so với các sản phẩm cọc khác trên thị trường là, cọc được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại, và được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam đạt chuẩn IEC 62561 và luôn là sự chọn hàng đầu của các kỹ sư cơ điện. Sử dụng cọc tiếp địa CVL giúp phân tán dòng sét một cách nhanh chóng, an toàn, hiệu quả và việc bảo trì sản phẩm cũng trở nên đơn giản hơn. Tiêu chuẩn kỹ thuật về cọc tiếp địa được quy định tại TCVN 9358:2012 (tiêu chuẩn về lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp).

Kim thu sét và cọc tiếp địa CVL đạt chứng nhận hợp chuẩn IEC 62561

Kim thu sét cổ điển do Cát Vạn Lợi sản xuất được sử dụng phổ biến trên thị trường nhờ được thiết kế với độ bền cao, có tuổi thọ lên đến 50 năm, giúp tiết kiệm thời gian và giảm tối đa chi phí cho người sử dụng. Sản phẩm kim thu sét Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn IEC 62561.

Cát Vạn Lợi đã khẳng định được khả năng tự chủ trong hoạt động sản xuất với 90% nguyên phụ liệu đều được sản xuất tại Việt Nam. Sử dụng các sản phẩm vật tư cơ điện do Cát Vạn Lợi cung cấp giúp tiết kiệm thời gian thi công, do tất cả sản phẩm đều được sản xuất tại Việt Nam, giúp đảm bảo kịp tiến độ thi công so với sử dụng hàng nhập khẩu.

Cát Vạn Lợi trở thành một trong những nhà cung cấp vật tư cơ điện chính, cung cấp toàn bộ cọc tiếp địa và hệ thống chống sét tiếp địa cho công trình, tiêu biểu như: nhà máy sản xuất ô tô Vinfast, dự án căn hộ và biệt thự Swan Bay (Đồng Nai), nhà máy AkzoNobel (Bình Dương), nhà máy Bayer (Đồng Nai), nhà kho vận Mapletree (Bình Dương), nhà máy thực phẩm Dân Ôn (Bình Dương), Trung tâm dữ liệu CMC (quận 7), …