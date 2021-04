City Ford - Đại lý xuất sắc toàn quốc của Ford VN năm 2020

Ngay thời khắc lịch sử vừa tròn 20 năm City Ford - CTF được tự hào vinh dự nhận nhiều giải thưởng danh giá bởi Ford Việt Nam.

Năm 2020 kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid, Công ty CP City Auto (CTF) cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên với tinh thần quyết tâm đã cùng nhau thực hiện nhiều chiến lược kinh doanh bán hàng, chiến lược kinh doanh dịch vụ, cùng nỗ lực, sáng tạo, phấn đấu và đồng hành với Ford Việt Nam xoay chuyển những khó khăn, thách thức thành cơ hội và cùng nhau tiếp tục tiến về phía trước, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch đề ra và vinh dự nhận về những thanh tựu và giải thưởng danh giá như:

- The Dealer of The Year 2020 - Đại lý xuất sắc toàn quốc 2020.

- 1.000 RT Achievement 2020 - Đạt doanh số 1.000 xe bán lẻ năm 2020

- Ecosport Sale Champion Dealer Big Group 2020 - Top đại lý đạt doanh số bán Ford Ecosport cao năm 2020

- Transit Sale Champion Dealer Big Group 2020 - Top đại lý đạt doanh số bán Ford Transit cao năm 2020

- Full Year Part WS Objective Achievement 2020 - Đạt doanh số phụ tùng năm 2020

Đặc biệt Công ty CP City Auto (CTF) vinh dự nhận được giải thưởng danh giá “Đại lý xuất sắc toàn quốc 2020” The Dealer of The Year 2020

Và thật sự ý nghĩa năm 2020 là năm đánh dấu cột mốc kỷ niệm 20 thành lập công ty, cũng là 20 năm Công ty CP City Auto (CTF) đồng hành cùng với Ford Việt Nam đó là giá trị giải thưởng được nhân đôi đối với công ty chúng tôi.

Tất cả những giải thưởng được Ford Việt Nam đánh giá và ghi nhận không những có giá trị tinh thần, động lực mà còn thể hiện cả một hành trình mà City Ford - CTF đã trải qua “Gắn kết thành công - Đồng hành phát triển”.

Bên cạnh đó Công ty CP City Auto được vinh dự nằm trong “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam” năm 2020.

Những thành tích và thành tựu to lớn này sẽ là một nền tảng, tiền đề để toàn thể các thành viên hệ thống Công ty CP City Auto (City Ford) được tự hào, được trân trọng, là nguồn động lực để City Ford - CTF tiếp tục chinh phục và gặt hái nhiều mục tiêu to lớn khác trong những năm tiếp theo đúng như thông điệp I’M READY “Be Stronger - Go Further” mà City Ford - CTF đã thể hiện.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng luôn tin tưởng và đồng hành cùng với City Ford - CTF suốt 20 năm qua.

Với những thành tích đạt được trong năm 2020 vừa qua, công ty chúng tôi đặt ra mục tiêu kế hoạch số lượng xe bán, lượt xe sửa chữa xe và doanh thu năm 2021 như:

- Số lượng xe bán hơn: 10.000 xe;

- Lượt xe sửa chữa hơn: 100.000 xe;

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn: 8.000 tỉ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế hơn: 100 tỉ đồng.

Rất mong năm 2021 và những năm tiếp theo Công ty CP City Auto (CTF) luôn nhận sự ủng hộ và yêu quý từ quý khách hàng, đối tác và các nhà đầu tư.