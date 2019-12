D’. Palais Louis: Chốn an cư mới của nhà giàu Việt Nam

Hiểu rõ điều này, D’. Palais Louis đã tiên phong mang đến cho các gia chủ quyền lực một không gian sống đậm chất nghệ thuật!

Khi ngôi nhà của bạn là bảo tàng nghệ thuật sống

Vẫn biết mọi so sánh là khập khiễng, nhưng nếu phải so sánh, có lẽ D’. Palais Louis và Venetian Macao đều có những điểm chung nhất định. Đó là cùng phục vụ một tầng lớp siêu giàu với mong muốn khát khao về một cuộc sống được bao quanh bởi nghệ thuật. Sẽ là không khó hiểu nếu chúng ta cùng nhìn lại lịch sử của Tập đoàn Tân Hoàng Minh với một hành trình kiến tạo các kiệt tác không gian sống như: D’. Le Pont D’or - Hoàng Cầu, D’. Palais Louis - Nguyễn Văn Huyên, D’. Le Roi Soleil - Quảng An, D’. El Dorado - Phú Thượng, Phú Thanh. Thậm chí, có thể dễ dàng thấy được những định hướng phát triển mà nhà bất động sản hàng đầu Việt Nam này hướng đến: Hình tượng chú sư tử với đôi cánh tung bay, tượng trưng cho những khách hàng thuộc tầng lớp tinh anh, có ảnh hưởng và có địa vị trong xã hội.

Vậy nên, sẽ không khó hiểu khi với Tân Hoàng Minh, D’. Palais Louis phải là một không gian sống hội tụ các giá trị nghệ thuật cao cấp, hoặc không nên là gì cả. Điều này được thể hiện rất rõ trong từng lựa chọn của Tân Hoàng Minh khi hợp tác với những họa sĩ người Ý, các nghệ nhân chế tác thủ công. Ở mỗi chi tiết, Tân Hoàng Minh đều đòi hỏi sự hoàn mỹ ở mức độ cao nhất, những bức tường ốp đá hoa cương (marble) trông phải tự nhiên và trông liền mạch thành một khối. Những bức bích họa trên mái vòm của dự án đòi hỏi phải có được sự chính xác và nắm bắt được cái tinh, khí, thần độc đáo của những bức tranh Old Masters kinh điển.

Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi muốn mang tới các bạn một cách tiếp cận khác của Tân Hoàng Minh trong hành trình kiến tạo các không gian sống nghệ thuật. Từ ý tưởng mỗi cm2 trong dự án đều phải mang theo những giá trị nghệ thuật, D’. Palais Louis đã biến không gian giếng trời của mình thành một “khu vườn thượng uyển” thu nhỏ, được thiết kế thông tầng với tổng diện tích lên tới 16.000 m2. Từ công năng, không gian này sẽ là nơi dẫn và phân bổ ánh sáng tự nhiên tới các căn hộ. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó thì đó sẽ không phải D’. Palais Louis - một công trình lấy cảm hứng từ những mái vòm điện Lourve cho mái vòm của mình. Thách thức mà D’. Palais Louis đặt ra cho các kiến trúc sư là một không gian nghệ thuật, kết hợp nhuần nhuyễn giữa thực và ảo. Đây sẽ không chỉ là một khu vườn thượng uyển mà nó còn cần phải là một không gian triển lãm với các loại hình nghệ thuật như nhạc nước, âm nhạc để có thể thêm một lần nữa khẳng định vị thế vương cung thánh đường của D’. Palais Louis.

Giếng trời với đài nhạc nước nằm giữa lòng tòa nhà là giá trị độc đáo và duy nhất mà không có dự án nào khác có được

Xuân, hạ, thu, đông tại D’. Palais Louis

Phải khẳng định rằng với những nhà giàu thế giới, các khu vườn thượng uyển luôn là một chủ đề có cảm hứng bất diệt. Thực tế, với những người có quyền lực và có ảnh hưởng trong xã hội, xây dựng hoặc sở hữu một khu vườn luôn là điều mà họ hướng đến. Chẳng hạn, Từ Hi Thái Hậu đã không tiếc tiền để xây dựng Di Hòa Viên với mong muốn tái hiện lại cảnh xuân sắc của thiên nhiên. Hay chẳng hạn điện Versailles của ông Vua Louis XIV (Vua Mặt Trời) - nguồn cảm hứng cho những sáng tạo của D’. Palais Louis - cũng nổi tiếng với khu vườn đẹp nhất châu Âu.

Hình ảnh mái vòm của giếng trời

Khi xây dựng dự án D’. Palais Louis, những người đứng đầu Tân Hoàng Minh đã tham khảo rất nhiều tư liệu về các khu vườn nổi tiếng trên thế giới. Và trong vai trò nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, Tân Hoàng Minh hiểu rõ rằng, một “vương cung thánh đường” sẽ không thể là “vương cung thánh đường” nếu thiếu đi “khu vườn thượng uyển” với bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Có lẽ đây mới chính là lý do khiến Tân Hoàng Minh không ngại “hy sinh” 16.000 m2 (tương đương với diện tích lớn gấp 5 lần diện tích Nhà Hát Lớn của Hà Nội) để xây nên một “khu vườn thượng uyển” trong chính dự án D’. Palais Louis. 4 góc của khu vườn là 4 bức tượng đại diện cho bốn mùa. Một chương trình biểu diễn nhạc nước với âm thanh và sắc màu cũng được D’. Palais Louis hợp tác với các nghệ sĩ và đạo diễn sẽ đảm bảo mỗi ngày trong năm đều là những ngày với các trải nghiệm mới mẻ. Và cũng chính nhờ điều này, những vị gia chủ D’. Palais Louis sẽ không cần đi tới bất kỳ nơi nào khác trên thế giới…

Bởi vốn dĩ, thiên đường đã luôn ở bên cửa nhà họ. Mỗi ngày!