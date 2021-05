DAT Solar chính thức phân phối đèn năng lượng mặt trời Sokoyo

Việt Nam nằm trong top những nước đang phát triển có mức tiêu thụ điện năng chiếu sáng nhiều nhất và nhu cầu này vẫn không ngừng tăng cao. Đồng thời, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2021 - 2025) và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội hướng đến trở thành đô thị thông minh cũng đòi hỏi các công trình chiếu sáng phải liên tục cải tiến, tích hợp công nghệ mới để đạt hiệu quả và tính ứng dụng cao. Do đó, giải pháp chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm điện, thân thiện môi trường là rất cần thiết và đang trở thành xu hướng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, khách hàng và đối tác, DAT Solar chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng nhà sản xuất Sokoyo cung cấp giải pháp chiếu sáng trọn gói bao gồm: đèn đường năng lượng mặt trời dạng liền thể (All in One) dòng CAPSOL 10W, NOVA 30 - 60W; dạng liền thể (All in Two) dòng AMBO 30W, INTENSE 40 - 70W; dạng rời thể (Split Type) LUMO 40 - 60W, CONCO 60 - 150W và giải pháp quản lý, giám sát hệ thống IoT…

Ông Tiêu Văn Đạt - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kỹ Thuật Đạt (DAT) cho biết: “Sự hợp tác chiến lược giữa DAT và Sokoyo sẽ giúp mở rộng Hệ sinh thái toàn diện; đồng thời giúp khách hàng, đối tác có thêm sự lựa chọn chất lượng về sản phẩm đèn năng lượng mặt trời với thông số kỹ thuật rõ ràng, đạt chứng chỉ CE, IEC, giải pháp quản lý chiếu sáng thông minh nhằm tối ưu hiệu quả và chi phí, phù hợp với quy mô hệ thống chiếu sáng đường giao thông nông thôn, giao thông đô thị lớn”.

Sản phẩm Sokoyo được tích hợp nhiều công nghệ mới: cảm biến chuyển động microwave; sử dụng tấm pin mono hiệu suất 21%, độ bền trên 25 năm; chip LED của Bridgelux (Mỹ) và Philips (Hà Lan) cho hiệu suất cao, tuổi thọ trên 10 năm; pin lưu trữ lithium an toàn, tuổi thọ theo phòng thí nghiệm 5 - 7 năm, có dự án thực tế trên 10 năm vẫn hoạt động tốt; bộ controller điều khiển sạc/xả thông minh; thiết kế dạng module dễ dàng thay thế bảo trì; sản phẩm đầy đủ chứng nhận CE, RoHS, IEC, ISO, CB…

Đèn năng lượng mặt trời Sokoyo vận hành hoàn toàn tự động, không cần đấu nối điện lưới, không tốn chi phí đi dây điện, đào đường, chỉ cần cắm trụ, lắp đặt đèn là có thể sử dụng ngay. Đèn hoạt động theo nguyên lý hấp thụ bức xạ mặt trời chuyển đổi thành điện năng, sạc đầy pin lưu trữ để tự động sáng khi trời tối. Khi trời sáng, đèn sẽ tự ngắt mạch và chuyển sang chế độ sạc nên không gây nguy hiểm, không lo về điện giật, cháy nổ. Do không cần đến nguồn điện lưới và hệ thống đi dây chằng chịt nên dễ dàng lắp đặt ở những khu vực có địa hình hiểm trở, vùng sâu vùng xa, huyện đảo và dễ dàng thay thế hệ thống đèn điện AC hiện tại hay lắp mới cho các dự án chiếu sáng đường phố, đường nông thôn.

Với việc trở thành đối tác ủy quyền của Sokoyo, DAT Solar sẽ đại diện phân phối chính thức các dòng sản phẩm đèn đường năng lượng mặt trời chất lượng, giải pháp chiếu sáng hiệu quả, đảm bảo nguồn hàng hóa có sẵn cùng chính sách bảo hành chính hãng tại Việt Nam. Đồng thời, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư của DAT Solar cũng hỗ trợ tư vấn, thiết kế giải pháp chiếu sáng, giám sát IoT, triển khai lắp đặt trọn gói, đại diện hãng bảo trì sản phẩm. Trong khi đó, Sokoyo sẽ cam kết về chất lượng và hỗ trợ cấu hình sản phẩm theo yêu cầu, thỏa mãn tiêu chuẩn của các dự án lớn… Nhờ đó, khách hàng, đối tác có thể hoàn toàn an tâm về chất lượng, hài lòng về hiệu quả khi lựa chọn các sản phẩm đèn năng lượng mặt trời Sokoyo và giải pháp chiếu sáng, giám sát hệ thống IoT tại DAT Solar.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm đèn năng lượng mặt trời Sokoyo và những giải pháp chiếu sáng thông minh, xem thêm thông tin tại đây hoặc liên hệ ngay hotline 1800 6567 (miễn phí cước gọi) để được tư vấn và hỗ trợ 24/7.