Doanh nghiệp bánh kẹo Việt Nam thời hội nhập: ‘Phòng thủ’ hay ‘tấn công’?

Thị trường bánh kẹo Việt: Nhộn nhịp nhưng khó kiểm soát

Theo nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt - Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) đã ký kết, từ ngày 1.1.2018, các sản phẩm bánh kẹo được áp dòng thuế nhập khẩu giảm về 0%. Như vậy là, với việc gia nhập thị trường chung ASEAN, Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn đối với nhiều ngành hàng, các sản phẩm tiêu dùng nhanh, đặc biệt là bánh kẹo từ Indonesia, Thái Lan, Malaysia dễ dàng gia công, nhập khẩu về Vietnam

Tính từ đầu năm 2018 tới nay và đặc biệt là hiện tại thời điểm khá gần với tết, có thể thấy bánh kẹo ngoại nhập đã “phủ sóng” từ đại siêu thị tới chợ truyền thống. Không thể phủ nhận việc thông qua các nghị định mới mở ra cho người tiêu dùng Việt cơ hội tiếp cận hàng ngoại đa dạng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bên cạnh các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, chủng loại, trong làn sóng nhập khẩu ồ ạt, vẫn tồn tại những sản phẩm kém chất lượng đội lốt hàng “ngoại” mà người tiêu dùng khó nhận biết được.

Thị trường bánh kẹo Việt Nam đang sôi động nhưng cũng không dễ kiểm soát

Đứng trước áp lực từ nhiều phía, doanh nghiệp sản xuất trong nước đã và đang vô cùng chật vật để có thể trụ vững trên thị trường.

Doanh nghiệp Việt: “Phòng thủ” hay “tấn công”?

Câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp Việt đang muốn tìm câu trả lời là: Trong thời hội nhập, nên “phòng thủ” khoanh vùng để giữ chắc 1 thị trường hay tấn công, mở rộng và sẵn sàng đối mặt với thách thức và nguy cơ bị hòa tan từ những lời mời chào M&A hấp dẫn?

Bên cạnh việc trông chờ vào những chính sách thông thoáng, hỗ trợ tích cực để có cơ hội “chơi bóng hay trên sân nhà”, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn nhập cuộc, bước vào cuộc đua giành thị phần trong “miếng bánh hơn 40 nghìn tỉ đồng”, thậm chí tấn công mạnh mẽ, thay đổi để sống còn.

Công ty CP Quốc Tế Bảo Hưng - thương hiệu có kinh nghiệm 30 năm hoạt động sản xuất kinh doanh bánh kẹo trên thị trường đã quyết định không “phòng thủ co cụm” mà đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại tiêu chuẩn Châu Âu mới chiếm ưu thế so với các nước trong khu vực bằng việc đạt các chứng nhận quốc tế đủ cơ sở và tự tin “tấn công” sang chính các nước đang xuất hàng ồ ạt về Việt Nam. Danh sách ngày càng nối dài tới 20 quốc gia mà công ty CP Quốc Tế Bảo Hưng đang xuất khẩu là kết quả từ quyết định không ‘phòng thủ co cụm’, ý chí vươn lên của ban lãnh đạo.

Trong năm 2018, Công ty CP quốc tế Bảo Hưng đã hoàn thiện nhà máy thứ 2 với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD, dây chuyền đồng bộ châu Âu và Mỹ đạt công suất 26.000 tấn. Từ năm 2019, chiến lược của Công ty CP quốc tế Bảo Hưng là tập trung mở rộng kinh doanh trên thị trường Việt Nam bằng việc đầu tư bài bản và nghiêm túc nhãn hiệu Omeli với ngân sách marketing và ngân sách đầu tư cho hệ thống phân phối trong 3 năm tới lên tới 10 triệu USD.

Công ty CP quốc tế Bảo Hưng

Quý 4/2019, nhân dịp ra mắt thương hiệu Omeli tại thị trường Việt nam, Công ty CP quốc tế Bảo Hưng đã giành tặng người tiêu dùng 2 triệu gói Omeli Chocolate Pie để tri ân khách hàng và đông đảo người tiêu dùng được dùng thử chất lượng sản phẩm bánh mềm phủ Sô cô la Omeli ít đường với nhân Marsh Mallow hoàn toàn mới công nghệ Đan Mạch.

Với tầm nhìn chiến lược, đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ, xây dựng thương hiệu và hệ thống phân phối chuyên nghiệp, cùng những thành công trên thị trường quốc tế, Công ty CP quốc tế Bảo Hưng đã chứng minh việc đầu tư nghiêm túc, mạnh dạn “phản công” cũng như “tấn công” sẽ là con đường đi tới thành công, phát triển bền vững