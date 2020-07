Dot Property Awards: hành trình 5 năm vun đắp giá trị cho ngành bất động sản

Đây là sự công nhận về uy tín và chất lượng của các dự án cũng như của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS) trên toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Năm 2020, Dot Property Awards 2020 tiếp tục quay trở lại và trở thành tâm điểm sau nhiều năm liền tạo động lực và truyền cảm hứng cho cộng đồng BĐS.

Hành trình vun đắp giá trị cho ngành BĐS

Năm 2016, Giải thưởng Dot Property Vietnam Awards lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam. Xuất hiện tại Việt Nam vào đúng thời kỳ vô cùng sôi động của thị trường, Dot Property Awards 2016 đã tôn vinh hàng loạt dự án nổi bật, đặc biệt là tại khu vực TP.HCM.

Năm 2017, Dot Property Vietnam Awards có bước tiến đột phá với 19 Giải thưởng được trao ở Dot Property Vietnam Awards 2017 và 24 giải được trao ở Dot Property Southeast Asia’s Best of the Best Awards 2017. Đây là năm đầu tiên Dot Property Awards ra mắt hạng mục giải thưởng vinh danh các đơn vị phân phối BĐS tốt nhất.

Đồng thời, đây cũng là năm thắng lớn của các công ty BĐS Việt Nam ở giải Đông Nam Á (chiếm hơn 1/2 số lượng giải thưởng được trao) chứng tỏ chất lượng dự án và sự bùng nổ của BĐS Việt Nam. Các đơn vị và dự án đoạt giải nổi bật trong năm 2017 này là Novaland Group với danh hiệu Best Developer Vietnam; Cityland Park Hills với danh hiệu Best Mixed-Use Development; Imperia Sky Garden với danh hiệu Best Green Development.

Năm 2018 là một bước tiến mới trong hình thức tổ chức của Dot Property Awards, với lễ trao giải sang trọng và hoành tráng mang hình thức Gala Dinner. Nhìn vào danh sách các nhà chiến thắng năm 2018, có thể thấy sự pha trộn giữa những chủ đầu tư lớn, dày dạn kinh nghiệm như Kiến Á Corporation, Him Lam Land, Hưng Thịnh Land và những chủ đầu tư trẻ nhưng năng lực vượt trội như: Alpha King, Sunshine Group, SwanCity. Điều đó chứng tỏ Dot Property Awards không chỉ là sân chơi của những kẻ khổng lồ, mà là sân chơi cạnh tranh công bằng của bất cứ đơn vị nào có tiềm năng và giàu nhiệt huyết.

Trong năm 2018 này, Việt Nam tiếp tục trở thành quốc gia xuất sắc giành được nhiều giải thưởng bậc nhất trong khu vực Đông Nam Á tại Dot Property Southeast Asia Awards 2018 với tổng số 12 giải thưởng. Đây là năm đầu tiên trong cơ cấu giải thưởng Dot Property Vietnam Awards có giải thưởng People’s Choice Awards Project of The Year. Và đây cũng là hạng mục giải thưởng BĐS duy nhất được triển khai với hình thức bình chọn online trong tất cả các giải thưởng của Dot Property Vietnam Awards.

Năm 2019: Dot Property Awards tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức bằng cách kết hợp với đối tác The Reverie Saigon Hotel và chọn khách sạn 6 sao hàng đầu này là địa điểm tổ chức Gala Dinner. Đây là năm chứng kiến số lượng vượt trội của các giải thưởng dành cho các dự án BĐS nghỉ dưỡng - điều hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung của thị trường BĐS trong suốt cả năm.

Năm 2019 là năm đầu tiên Dot Property Awards được tổ chức với hình thức Gala Dinner

Những giá trị khác biệt làm nên thương hiệu Dot Property Awards

Giá trị khác biệt đầu tiên của Dot Property Awards nằm ở tầm vóc và quy mô của giải thưởng. Đây là giải thưởng được thành lập bởi Tập đoàn Dot Property Group - thương hiệu BĐS thuộc tập đoàn toàn cầu hùng mạnh Lifull Connect (trụ sở tại Tây Ban Nha, hoạt động tại 63 quốc gia), hiện đang sở hữu 10 cổng thông tin BĐS có tốc độ phát triển nhanh bậc nhất khu vực Đông Nam Á và ấn phẩm tạp chí Dot Property uy tín hàng đầu trong giới BĐS. Chính vì vậy, Dot Property Awards được xem là một trong những giải thưởng BĐS quốc tế lớn và uy tín trong nước cũng như khu vực.

Dot Property Awards là một trong những giải thưởng BĐS quốc tế lớn và uy tín trong nước cũng như khu vực

Bên cạnh đó, Dot Property Awards còn nổi tiếng và được tin cậy bởi quy trình đánh giá chặt chẽ, minh bạch của hội đồng kiểm định gồm những chuyên gia đầu ngành BĐS. Chính vì vậy, cơ hội đạt được giải thưởng là dành cho tất cả những dự án và đơn vị có thực lực và mang lại giá trị thực, chứ không chỉ gói gọn trong những cái tên quen thuộc và có tiếng, có miếng trong ngành BĐS.

Hội đồng kiểm định của Dot Property Awards là những chuyên gia đầu ngành BĐS

Không dừng ở đó, bằng việc tìm thấy và tôn vinh những xu hướng tiêu biểu đang ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường BĐS, Dot Property Awards còn góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho tổng thể ngành BĐS, gây dựng nên một môi trường cạnh tranh lành mạnh để phát triển bền vững cho toàn bộ hệ sinh thái ngành BĐS tại Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung…