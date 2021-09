F88 hỗ trợ, đồng hành cùng người dân và y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Thay cho lời cảm ơn và tri ân tới các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19, “Quỹ Hạt gạo yêu thương” do gần 3.000 cán bộ nhân viên F88 đã tiếp lửa cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch bằng việc ủng hộ nhu yếu phẩm cho công tác phòng và chống dịch trên địa bàn tại TP.HCM với gần 700 thùng nước suối, sữa tươi cho y bác sĩ như: Công an thị xã Hóc Môn, Công an phường 2 quận 10, Công an phường An Thới quận 12, Bệnh viện Quân y Miền Đông, Bệnh viện dã chiến Thu Dung… Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm, sự chung tay của cán bộ nhân viên F88 là cần thiết để hỗ trợ kịp thời đến các y bác sĩ, tình nguyện viên… đang chiến đấu tại tuyến đầu cũng như phần nào tiếp thêm sức mạnh cho các y bác sĩ có thể vững tâm chiến đấu với dịch bệnh đang ngày một căng thẳng.