FWD lan tỏa thông điệp ‘Bảo hiểm dễ hiểu’ qua sự kiện âm nhạc đỉnh cao

Hàng ngàn cheer stick và đèn flash điện thoại cùng những tiếng reo hò hào hứng cùng MC Quang Bảo đếm ngược để bắt đầu chương trình FWD Music Tour tại Nghệ An tối 15.11.

Khán giả đã vô cùng mãn nhãn khi cùng hòa mình vào không khí lễ hội âm nhạc đặc biệt được tổ chức bởi FWD Việt Nam. Đây cũng là dịp để FWD tôn vinh và tri ân các khách hàng - những người đã lựa chọn “Sớm bảo vệ để sống đầy từ hôm nay”.

Ảnh: Đại Ngô

Mở màn là Tóc Tiên - cô ca sĩ tài năng và tràn đầy năng lượng với bài hát Sống đầy quen thuộc. “Get ready to live! FWD - Are you ready? Quên đi lo âu - Vui sống trọn mỗi ngày. Vô tư đi nhé! Vì ước mơ còn chất đầy”… Với giai điệu sôi nổi, ca từ trẻ trung tràn đầy năng lượng, Tóc Tiên đã truyền cảm giác hứng khởi, đầy khát khao đến với các khán giả trẻ.

Không chỉ là đại sứ thương hiệu của FWD, Tóc Tiên còn là khách hàng của FWD. Ngay trên sân khấu, Tóc Tiên chia sẻ cô luôn tin tưởng và ấn tượng với sản phẩm, dịch vụ của FWD. Tóc Tiên còn háo hức giới thiệu dự án “FWD Bảo hiểm dễ hiểu” vừa ra mắt nhằm giúp ai cũng có thể hiểu và dễ dàng tham gia khách hàng để bảo vệ bản thân mình.

Ảnh: Đại Ngô

Không khí đêm nhạc càng nóng hơn khi FWD Music Tour tiếp tục khiến hàng ngàn khán giả ngây ngất với sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu Vbiz như Isaac, Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Ưng Hoàng Phúc, Trung Quang. Tất cả khán giả thành phố Vinh đã vỡ òa cảm xúc khi được thỏa mãn nhìn tận mắt idol của lòng mình và nghe trực tiếp những lời trò chuyện, chia sẻ dễ thương từ họ.

Ảnh: Đại Ngô

Nếu như Isaac khiến cả sân khấu bùng nổ với Bống bống bang bang, Anh em mình là cái gì nào thì Ưng Hoàng Phúc lại giúp khán giả quay ngược thời gian trở về với thời niên thiếu bằng những ca khúc: Buông tay lặng im, Tôi đâu muốn khóc, Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, Nước cờ em chọn.

Ảnh: Đại Ngô

Khép lại những giây phút sống đầy, ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng đã khiến hàng ngàn khán giả bất ngờ khi đốt cháy sân khấu với ca khúc Feliz Navidad đầy sôi động. Ca khúc đã mang lại một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến khán giả thành phố Vinh.

Đại tiệc âm nhạc lan tỏa tinh thần #sốngđầytừhômnay năm nay còn gửi gắm ý nghĩa lớn lao vào đêm nhạc: truyền lửa lạc quan đến từng người dân miền Trung. MC Quang Bảo tiết lộ, trước khi Hành trình âm nhạc FWD Music Tour diễn ra, nhân viên và tư vấn viên của FWD đã đóng góp gần 900 triệu đồng gửi tặng bà con các tỉnh miền Trung ruột thịt, nơi người dân đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, vất vả do các trận mưa bão vừa qua.